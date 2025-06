ĐH Duy Tân tiếp tục trong Top 500 thế giới trên Bảng QS World University Rankings 2026

Kết quả xếp hạng QS World University Rankings 2026 được Tổ chức Giáo dục QS tổng hợp dựa trên quá trình đánh giá và phân tích dữ liệu của trên 1.500 trường đại học từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quá trình này bao gồm việc phân tích 16,5 triệu bài báo khoa học và thu thập ý kiến từ hơn 250.000 giảng viên và nhà tuyển dụng.

ĐH Duy Tân xếp hạng = 482 thế giới trên bảng xếp hạng QS World University Rankings 2026

Trên bảng xếp hạng thực sự uy tín này, ĐH Duy Tân luôn vững vàng với nhịp tăng đều đặn qua các năm, cụ thể:



Xếp hạng =482 thế giới năm 2026,

Xếp hạng =495 thế giới năm 2025,

Xếp hạng =514 thế giới năm 2024, và

Xếp hạng top 801-1000 thế giới năm 2023.

Sự thăng hạng liên tiếp qua các năm càng khẳng định sự hiệu quả trong chiến lược phát triển toàn diện của ĐH Duy Tân trong nhiều thước đo và lĩnh vực. Nhà trường đã tạo dựng một vị thế vững chắc với chất lượng đào tạo vượt trội:

Là đại học ngoài công lập đầu tiên đạt kiểm định giáo dục quốc gia vào năm 2017,

Là một trong số rất ít các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam đạt kiểm định chất lượng ABET (Hoa Kỳ) cho các ngành thuộc khối Công nghệ và Kỹ thuật, hay

(Hoa Kỳ) cho các ngành thuộc khối Công nghệ và Kỹ thuật, hay Là trường đầu tiên và duy nhất (cho đến nay) trong cả nước đạt kiểm định chất lượng UNWTO.TedQual (của Tổ chức Du lịch Thế giới thuộc UN) đối với khối ngành Du lịch - Khách sạn.

Sinh viên theo học tại trường được cung cấp một nền tảng kiến thức chuyên môn vững vàng, hội đủ các kỹ năng "mềm" và được trực tiếp đào tạo Trí tuệ Nhân tạo (AI) qua 3 tín chỉ bắt buộc, giúp nâng cao năng lực số bên cạnh việc hỗ trợ năng lực khởi nghiệp sinh viên với 1 tín chỉ bắt buộc nữa.

ĐH Duy Tân là điểm sáng trong nghiên cứu khoa học với số lượng lớn các công bố quốc tế trên các tạp chí ISI/SCOPUS. Rất nhiều sáng kiến nghiên cứu đã được đưa vào ứng dụng thực tiễn, tạo ra những giá trị mang tính đột phá như:





Hệ Giải phẫu 3D mô phỏng Cơ thể người Việt với hàng ngàn chi tiết giải phẫu cấu thành đầy đủ các hệ xương, cơ, mạch máu, thần kinh, tuần hoàn, tiêu hoá, tim, gan, phổi,…

Phương pháp Phát nhiệt quang (TL) Cải tiến kết hợp các kỹ thuật thực nghiệm và mô phỏng máy tính để đo chính xác tuổi các mẫu vật cổ (cụ thể là ở Óc Eo),

Hệ Mô phỏng và Tương tác toàn diện trong đào tạo Kỹ thuật Ô tô thông minh,

Nghiên cứu về các giống sâm Ngọc Linh và đông trùng hạ thảo (với thương hiệu Rượu Dr. Trung có tiếng của TS. Nguyễn Thành Trung),

Các mô hình về Cơ học Phá hủy và Chống Động đất (với 2 lần Vô địch Châu Á-Thái Bình Dương về Mô hình Nhà chống Động đất vào năm 2014 và 2023),

Các thiết bị Hỗ trợ Kỹ năng Hồi sinh Tim Phổi đã qua triển khai thực tế trên diện rộng với Tổ chức Well-being,

Các bộ sưu tập với hàng ngàn mẫu côn trùng, bò sát và rắn của Việt Nam, trong đó có hơn 35 loài mới do chính các nhà khoa học ĐH Duy Tân phát hiện và đặt tên,

Các sản phẩm giải trí như game Hội An Kiến sự (còn gọi là Hội An VR về hơn 400 năm trước) hay phim tài liệu lịch sử Không chiến Việt Nam: Những cánh én đầu tiên (áp dụng công nghệ hình ảnh 3D),

Các dự án nghiên cứu mang tính đột phá về cơ học tính toán, vi mạch lượng tử, công nghệ 5G/6G, robot,… với ĐH Chicago (Mỹ), ĐH Queen ở Belfast (Anh Quốc), ĐH Memorial (Canada), Viện JAIST (Nhật Bản),…

Hàng trăm các nghiên cứu có giá trị trên các tạp chí khoa học công nghệ thuộc Nature Index và các tạp chí y tế công cộng hàng đầu thế giới như JAMA, Lancet, NEJM,…

…

Hợp tác quốc tế của ĐH Duy Tân cũng đã vươn tầm, rộng mở các kết nối hợp tác với các đại học hàng đầu và các doanh nghiệp lớn ở nhiều quốc gia lân cận như Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore,… bên cạnh các hợp tác truyền thống đã đạt sự vững bền qua nhiều năm với các đại học của Mỹ, Anh Quốc, Canada,…:

Chương trình Du học Tại chỗ Lấy Bằng Mỹ (4+0) với ĐH Troy qua nhiều năm ở các ngành Công nghệ Thông tin, Quản trị Kinh doanh, và Du lịch Khách sạn.

Các Chương trình Tiên tiến ở đa dạng các ngành nghề khác nhau với ĐH Carnegie Mellon, ĐH Bang Pennsylvania, ĐH Bang California, và ĐH Purdue lần lượt từ những năm 2008, 2010, 2012, và 2015.

Các Chương trình Du học Nước ngoài đến nhiều trường Mỹ, Canada, Anh, Úc.

ĐH Duy Tân luôn tham dự và tổ chức rất nhiều các chương trình Hội thảo Quốc tế và Trao đổi Sinh viên, góp phần kết nối hàng trăm nhà khoa học, giảng viên và hàng ngàn sinh viên khắp thế giới mỗi năm, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng học thuật toàn cầu.

10 đại học Việt Nam trên Bảng Xếp hạng QS World University Rankings 2026

Những thành quả mà ĐH Duy Tân nỗ lực đạt được trong nhiều năm qua được Tổ chức Giáo dục QS cụ thể hóa trong từng tiêu chí trên bảng xếp hạng QS World University Rankings 2026 như:

Danh tiếng Học thuật (30%): đạt 13.7 điểm, xếp hạng 701 thế giới;

Tỷ lệ Trích dẫn Bài báo/Giảng viên (20%): đạt 76 điểm, xếp hạng 172 thế giới ;

Danh tiếng với Nhà tuyển dụng (15%): đạt 27.7 điểm, xếp hạng 500 thế giới ;

; Tỷ lệ giảng viên/sinh viên (10%): đạt 6.3 điểm, xếp hạng 801 thế giới;

Mạng lưới Nghiên cứu Quốc tế (5%): đạt 87.7 điểm, xếp hạng 206 thế giới ;

; Việc làm của Sinh viên Tốt nghiệp (5%): đạt 6.4 điểm, xếp hạng 801 thế giới;

Tỷ lệ Giảng viên Quốc tế (5%): đạt 43.4 điểm, xếp hạng 475 thế giới ;

; Tỷ lệ Sinh viên Quốc tế (5%): đạt 2.1 điểm, xếp hạng 801 thế giới; và

Phát triển Bền vững (5%): đạt 58.7 điểm, xếp hạng 528 thế giới.

TS. Trần Nhật Tân - Phó Giám đốc ĐH Duy Tân nhận định: "Tham gia vào các bảng xếp hạng đại học toàn cầu như QS, THE, U.S. News,… là rất quan trọng để đánh giá và đối sánh sự xuất sắc trong học thuật và nghiên cứu của một cơ sở giáo dục theo các tiêu chuẩn quốc tế. Việc đạt được vị trí trong TOP 500 trên Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS World University Rankings 2026 mang lại niềm tự hào to lớn cho ĐH Duy Tân sau 30 năm xây dựng và phát triển. Thứ hạng này giúp nâng cao danh tiếng toàn cầu, thu hút nhân tài và thúc đẩy các mối quan hệ đối tác, củng cố cam kết của ĐH Duy Tân đối với sự đổi mới, hội nhập và cung cấp môi trường giáo dục chất lượng vì một tương lai bền vững".

Trước đó, trên bảng xếp hạng QS World University Rankings by Subject 2025 công bố vào ngày 12.3.2025, ĐH Duy Tân cũng được ghi nhận với sự thăng hạng mạnh mẽ ở 13 lĩnh vực được xếp hạng, trong đó có 8 lĩnh vực nằm trong Top 300 thế giới: