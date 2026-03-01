ĐH Duy Tân 'tung' bộ đôi MV 'Điệp khúc mùa Xuân' và 'Đón Xuân' chào Xuân Bính

MV "Điệp khúc mùa Xuân"

"Điệp khúc mùa Xuân" của nhạc sĩ Quốc Dũng luôn được mọi người yêu mến bởi giai điệu sôi nổi và lời ca vui tươi, trẻ trung. Điểm nhấn đặc biệt của MV lần này là sự kết hợp mộc mạc mà tinh tế giữa tiếng sáo trúc thánh thót từ TS. Nguyễn Huy Vương - Trưởng Khoa Nghệ thuật, ĐH Duy Tân hòa quyện cùng giọng ca trong trẻo của bộ đôi Khải Yến và Kim Thoa. Bản phối đã thành công thổi một làn gió mới vào ca khúc mà vẫn giữ vẹn nguyên tinh thần kinh điển vốn có.





MV "Điệp khúc mùa Xuân"

"Đón Xuân" là một sáng tác quen thuộc của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Tác phẩm được thể hiện bởi bộ tứ ca sĩ Lê Vân, Xuân Ly, Khải Yến và Kim Thoa là các cán bộ, giảng viên của ĐH Duy Tân. Bốn nữ ca sĩ đã thổi bừng không khí mùa xuân bằng giọng ca ngọt ngào, đầy nội lực, mang đến niềm hạnh phúc và tràn đầy năng lượng đến mọi nhà.

Với 2 MV âm nhạc được đầu tư sản xuất kỹ lưỡng về cả phần nghe và phần nhìn, ĐH Duy Tân kính chúc mọi nhà một năm Bính Ngọ vạn dặm bình an, vạn sự hanh thông và “mã đáo thành công” trên mọi hành trình sắp tới.