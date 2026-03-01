Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

ĐH Duy Tân 'tung' bộ đôi MV 'Điệp khúc mùa Xuân' và 'Đón Xuân' chào Xuân Bính

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
01/03/2026 15:59 GMT+7

Bộ đôi MV nhạc xuân mang tên "Điệp khúc mùa Xuân" và "Đón Xuân" của Xưởng phim Én Bạc (Silver Swallows Studio - SSS), Đại học (ĐH) Duy Tân ra mắt trong những ngày xuân rực rỡ như một khúc giao hòa rộn ràng, đánh thức những xúc cảm tươi vui và tràn đầy hy vọng.

MV "Điệp khúc mùa Xuân"

- Ảnh 1.

"Điệp khúc mùa Xuân" của nhạc sĩ Quốc Dũng luôn được mọi người yêu mến bởi giai điệu sôi nổi và lời ca vui tươi, trẻ trung. Điểm nhấn đặc biệt của MV lần này là sự kết hợp mộc mạc mà tinh tế giữa tiếng sáo trúc thánh thót từ TS. Nguyễn Huy Vương - Trưởng Khoa Nghệ thuật, ĐH Duy Tân hòa quyện cùng giọng ca trong trẻo của bộ đôi Khải Yến và Kim Thoa. Bản phối đã thành công thổi một làn gió mới vào ca khúc mà vẫn giữ vẹn nguyên tinh thần kinh điển vốn có.


MV "Điệp khúc mùa Xuân"

- Ảnh 2.

"Đón Xuân" là một sáng tác quen thuộc của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Tác phẩm được thể hiện bởi bộ tứ ca sĩ Lê Vân, Xuân Ly, Khải Yến và Kim Thoa là các cán bộ, giảng viên của ĐH Duy Tân. Bốn nữ ca sĩ đã thổi bừng không khí mùa xuân bằng giọng ca ngọt ngào, đầy nội lực, mang đến niềm hạnh phúc và tràn đầy năng lượng đến mọi nhà.

Với 2 MV âm nhạc được đầu tư sản xuất kỹ lưỡng về cả phần nghe và phần nhìn, ĐH Duy Tân kính chúc mọi nhà một năm Bính Ngọ vạn dặm bình an, vạn sự hanh thông và “mã đáo thành công” trên mọi hành trình sắp tới.

Khám phá thêm chủ đề

ĐH Duy Tân Đà Nẵng MV "Điệp khúc mùa Xuân" MV “Đón Xuân” Xưởng phim Én Bạc DTU Đại học Duy Tân Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận