Dh Foods trình làng loạt sản phẩm mới, nhận diện mới tại Food Expo 2026

Làm mới thương hiệu, mở rộng danh mục sản phẩm

Tham gia Vietnam Foodexpo 2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM, Dh Foods mang đến không chỉ những dòng gia vị quen thuộc mà còn giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới, tiếp nối cho giai đoạn tái định vị đang được doanh nghiệp triển khai từ tháng 9.2025.

Dh Foods cho trình làng hàng loạt sản phẩm mới tại Foodexpo

Đáng chú ý, phía sau diện mạo mới là kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm với quy mô lớn. Theo thông tin từ Dh Foods, doanh nghiệp đang chuẩn bị hơn 20 sản phẩm mới, dự kiến lần lượt đưa ra thị trường từ nay đến quý II/2027. Đây là một phần trong chiến lược phát triển sản phẩm và làm mới thương hiệu, dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2026. Trước đó, các sản phẩm trọng điểm như Ớt rim, Xốt trộn gỏi nộm và Xốt cơm trộn đã được công ty ra mắt từ tháng 10.2026 và đang nhận được sự đón nhận từ thị trường.

Cùng với quá trình tái định vị, Dh Foods cũng đang chuẩn bị một chiến dịch truyền thông vào đầu năm 2027. Như vậy, việc giới thiệu bao bì mới tại Foodexpo không đơn thuần là thay đổi hình ảnh tại một sự kiện triển lãm, mà nằm trong kế hoạch chuyển đổi thương hiệu được triển khai theo nhiều giai đoạn.

Hình ảnh mới của Dh Foods vẫn tiếp tục được xây dựng xoay quanh ba tiêu chí: Sáng tạo - Trẻ trung - Đáng tin cậy. Theo định hướng này, thương hiệu hướng đến hình ảnh hiện đại, gần gũi hơn với người tiêu dùng đặc biệt là giới trẻ, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm bám sát với lối sống ngày càng bận rộn và hiện đại.

Gian hàng chính của Dh Foods thu hút được đông đảo khách tham quan tại triển lãm Foodexpo

Hai gian hàng, hai mục tiêu kết nối

Năm 2026 đánh dấu lần thứ 10 Dh Foods tham gia Vietnam Foodexpo - triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm do Bộ Công thương chủ trì. Điểm khác biệt của năm nay là doanh nghiệp bố trí đồng thời hai gian hàng, với hai mục tiêu tiếp cận riêng biệt.

Gian hàng chính ABV1 - ABV3 được dành cho hoạt động tiếp đón đối tác, gặp gỡ khách hàng, kết nối giao thương và trải nghiệm sản phẩm. Trong khi đó, gian hàng AIV6 - AIV8 nằm trong khu vực Thương hiệu quốc gia tập trung giới thiệu các sản phẩm và câu chuyện phát triển của doanh nghiệp tới khách tham quan.

Một góc nhỏ tại gian hàng thứ 2 nằm trong khu vực Thương hiệu quốc gia

Việc hiện diện ở cả hai khu vực cho thấy cách Dh Foods tận dụng triển lãm không chỉ như một điểm trưng bày hàng hóa, mà còn là kênh tiếp xúc với đối tác thương mại và quảng bá thương hiệu.

Với Dh Foods, câu chuyện này từng được ghi nhận từ kỳ triển lãm đầu tiên năm 2015. Khi đó, doanh nghiệp còn ở quy mô nhỏ và đã có cơ hội gặp Heuschen & Schrouff, nhà nhập khẩu, phân phối thực phẩm châu Á tại châu Âu. Một năm sau, Dh Foods có đơn hàng đầu tiên với đối tác này. Theo doanh nghiệp, đây vẫn là một trong những khách hàng xuất khẩu đầu tiên và có ý nghĩa trong hành trình phát triển thị trường quốc tế.

Từ một cuộc gặp tại triển lãm đến đơn hàng xuất khẩu đầu tiên là khoảng cách cho thấy vai trò của các sự kiện kết nối thương mại. Tuy nhiên, để duy trì quan hệ với buyer, doanh nghiệp vẫn cần đáp ứng những yêu cầu về chất lượng, khả năng cung ứng, tiêu chuẩn sản phẩm và tính ổn định trong hoạt động kinh doanh.

Mở rộng danh mục, tìm kiếm cơ hội từ thị trường quốc tế

Tại Foodexpo 2026, Dh Foods giới thiệu danh mục sản phẩm gồm các dòng gia vị quen thuộc như Muối ớt chanh Nha Trang, Gia vị hoàn chỉnh Phở bò, Xốt Thái sả tắc, cùng những sản phẩm mới ra mắt gần đây như Ớt rim, Xốt gỏi nộm và Xốt cơm trộn. Danh mục này được chuẩn bị để tiếp cận khách hàng đến từ khoảng 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự triển lãm.

Trong số các sản phẩm trưng bày, Xốt đậu phộng chấm gỏi cuốn được doanh nghiệp lựa chọn làm sản phẩm trọng tâm. Đây là dòng xốt gắn với món ăn quen thuộc của Việt Nam, được phát triển dưới dạng đóng gói tiện dụng. Việc giới thiệu sản phẩm cũng đặt ra bài toán đưa những hương vị bản địa đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế thông qua các sản phẩm chế biến sẵn.

Tại hai gian hàng, khách tham quan có thể dùng thử sản phẩm và tìm hiểu danh mục hàng hóa. Theo Dh Foods, bên cạnh khách trong nước, một số buyer cũng đã đến trao đổi về sản phẩm và khả năng hợp tác. Đây là một trong những mục tiêu chính của doanh nghiệp khi tham gia triển lãm, bên cạnh hoạt động giới thiệu thương hiệu.

Một điểm mới tại sự kiện năm nay là mascot Gạo, được phát triển từ linh vật trên bao bì dòng sản phẩm Bún - Gạo ra mắt năm 2025. Nhân vật lần đầu được hiện thực hóa thành mascot, phục vụ hoạt động giao lưu và chụp ảnh tại gian hàng. Dh Foods cũng chuẩn bị quà tặng gồm Muối ớt chanh Nha Trang, tiêu đen xay và tạp dề mang nhận diện thương hiệu.

CEO Dh Foods cùng tạo hình mascot Gạo mới lạ tại gian hàng chính Foodexpo

Sau khi lần đầu tiên nhận giải thưởng Thương hiệu quốc gia vào tháng 10.2026, sự hiện diện của Dh Foods năm nay được mở rộng lên hai gian hàng nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng về việc đạt được danh hiệu này, kết hợp tăng thêm điểm chạm cho việc giới thiệu sản phẩm và nhận diện mới. Tuy nhiên, hiệu quả của hoạt động xúc tiến thương mại sẽ phụ thuộc vào khả năng chuyển những cuộc gặp tại triển lãm thành đơn hàng, cũng như đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn và năng lực cung ứng của từng thị trường.

Trong bối cảnh doanh nghiệp đang chuẩn bị hàng loạt sản phẩm mới, việc tìm kiếm thêm đối tác phân phối và thị trường tiêu thụ sẽ là một trong những yếu tố quyết định khả năng mở rộng danh mục sản phẩm trong thời gian tới.