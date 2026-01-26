Dh Foods và Biti’s kết hợp để cùng ‘bán trải nghiệm’ Tết mới cho gen Z

Khi giày dép và gia vị gặp nhau

Mùa Tết này, Dh Foods và Biti's không chỉ bán sản phẩm, mà cùng nhau thiết kế những điểm chạm cảm xúc rất gen Z, nơi người trẻ vừa được tự do tận hưởng, vừa chủ động góp phần tạo nên không khí sum vầy.

Với gen Z, Tết không đơn thuần là mua thêm đồ mới hay chạy deadline lì xì. Đó là khoảng thời gian để chậm lại, tìm cảm giác được quan tâm, được kết nối với gia đình, bạn bè và chính mình.

Dh Foods cùng với Biti’s kết nối với giới trẻ thông qua thông điệp “Tết mới”

Vì thế, người trẻ chọn sản phẩm không chỉ vì công năng hay giá cả, mà vì cảm xúc đi kèm: niềm vui khi mở một hộp quà đẹp mắt, sự tiện lợi giúp tiết kiệm thời gian, hay đơn giản là cảm giác "đúng gu". Trong nhịp Tết hiện đại, giá trị cảm xúc trở thành điều được trân trọng hơn cả. Bởi đó là thứ khiến một món quà ở lại lâu trong ký ức.

Một cuộc gặp gỡ tình cờ tại Foodexpo tháng 11.2025 đã mở ra câu chuyện hợp tác đầy cảm hứng giữa Biti's - thương hiệu giày dép quen thuộc với nhiều thế hệ và Dh Foods cái tên gắn liền với căn bếp gia đình Việt.

Từ những cuộc trò chuyện ban đầu, ý tưởng về hộp quà gia vị Tết phiên bản đặc biệt dần thành hình. Không phải một sản phẩm "bắt trend" ngắn hạn, bộ quà được Biti's đặt thiết kế riêng và phân phối trên toàn hệ thống cửa hàng Biti's cả nước.

Hai thương hiệu tưởng chừng không liên quan như thời trang và thực phẩm lại gặp nhau trong cùng một câu chuyện trải nghiệm Tết.

Với thông điệp "Bếp Vui Tết Mới", Dh Foods muốn giúp gen Z thoát vai hỗ trợ, làm chủ gian bếp theo cách nhẹ nhàng hơn: nhanh gọn hơn, hiện đại hơn nhưng vẫn trọn vị truyền thống.

Song song đó, "Bước tới Tết mới" của Biti's khuyến khích gen Z không chỉ tận hưởng Tết, mà chủ động tham gia và thay đổi không khí Tết. Từ việc mang những hoạt động quen thuộc trên mạng xã hội thành khoảnh khắc sinh hoạt chung trong gia đình, đến việc sẵn sàng chia sẻ việc nhà, giảm gánh nặng cho người lớn.

Khi việc chăm chút diện mạo ngày Tết không còn là đặc quyền của riêng ai, mà cả gia đình cùng chỉnh chu để đón xuân, sự quan tâm được thể hiện bằng những hành động rất đời, rất gần. Không gian Tết vì thế được mở rộng từ gian bếp, phòng khách đến khu phố - nơi mọi người cùng gói bánh, hát karaoke, chia sẻ những khoảnh khắc giản dị nhưng ấm áp.

Combo quà Tết mang tinh thần trẻ trung, năng động, hướng đến thế hệ trẻ

Một cái bắt tay, nhiều lớp ý nghĩa

Đây là lần hợp tác hiếm hoi giữa hai thương hiệu Việt ở hai lĩnh vực khác nhau, đánh dấu một cột mốc mang nhiều ý nghĩa. Không chỉ hướng ra thị trường, tinh thần đồng hành còn được lan tỏa từ bên trong doanh nghiệp.

Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, ông Nguyễn Trung Dũng, CEO của Dh Foods đã quyết định dành tặng mỗi cán bộ nhân viên một đôi giày Biti's (mẫu tự chọn) như món quà Tết. Không đơn thuần là phúc lợi, đó là cách văn hóa doanh nghiệp được thể hiện bằng hành động: trân trọng con người, đề cao tinh thần đồng hành và niềm tự hào khi thương hiệu Việt kết nối với nhau.

CEO Dh Foods tặng tất cả CBCNV mỗi người một đôi giày Biti’s

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm giá trị cảm xúc nhiều hơn, câu chuyện hợp tác giữa Biti's - Dh Foods cho thấy một hướng đi mới, từ hoạt động riêng lẻ sang kết nối hệ sinh thái trải nghiệm cho khách hàng mục tiêu.

Ông Nguyễn Trung Dũng cho rằng, gen Z chính là chủ nhân của Tết mới, những người trân trọng giá trị truyền thống nhưng biết cách làm Tết nhẹ nhàng hơn. "Vừa có giày đẹp để diện Tết, vừa tiết kiệm thời gian nấu nướng cho gia đình", ông nói.

Và có lẽ, chính những "cái bắt tay" như thế đang góp phần tạo nên một Tết mới, nơi trải nghiệm được đặt lên hàng đầu, cảm xúc được giữ trọn, và người trẻ là trung tâm lan tỏa sự ấm áp.