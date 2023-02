>>> XEM LINK TRỰC TIẾP BÊN DƯỚI

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Thất bại 0-1 trong ngày ra quân giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023 chưa dập tắt cơ hội của ĐH Kinh tế quốc dân. Thậm chí, chạm trán ĐH Thủy Lợi - đội bóng giàu truyền thống bậc nhất ở sân chơi bóng đá sinh viên, ĐH Kinh tế quốc dân đã có trận đấu đáng khen. Tạo ra thế trận tốt và có cơ hội ăn bàn, đặc biệt ở trong hiệp 2, đó là những chi tiết cho thấy nỗ lực rất lớn của thầy trò HLV Lê Quang Long.

Mục tiêu của đội Trường ĐH Kinh tế quốc dân (áo vàng) giành ngôi nhì bảng để dự vòng play-off ĐẬU TIẾN ĐẠT

Khó cạnh tranh ngôi đầu sau trận thua ĐH Thủy Lợi, nhưng giành ngôi nhì bảng B để dự vòng play-off là nhiệm vụ nằm trong tầm tay ĐH Kinh tế quốc dân. Nếu đánh bại Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong trận đấu lúc 15 giờ 30 chiều nay 22.2, ĐH Kinh tế quốc dân sẽ tiến gần mục tiêu này, bởi ở trận đấu cuối, Học viện Báo chí và Tuyên truyền được dự báo khó tạo ra bất ngờ trước ĐH Thủy Lợi.

Đối thủ của ĐH Kinh tế quốc dân trong trận đấu này là ẩn số của giải đấu. Ở sân chơi bóng đá sinh viên, Học viện Báo chí và Tuyên truyền không phải cái tên quen thuộc. Tuy nhiên, không thể vì thế mà đánh giá thấp đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Hà Sỹ Nguyên.

Đội Trường ĐH Kinh tế quốc dân cần quyết thắng hơn nữa ĐẬU TIẾN ĐẠT

"Trong đội tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền có sinh viên Lào và nền tảng thể lực của sinh viên Lào có vượt trội hơn, ưu điểm hơn so với người Việt Nam, tuy nhiên về mặt kỹ thuật thì cũng giống như người Việt Nam. Trường Báo chí có 1/5 là nam, đương nhiên là khi số lượng nam ít hơn so với nữ thì việc chúng tôi tuyển chọn ra cũng khó khăn hơn so với các trường khác", HLV Hà Sỹ Nguyên chia sẻ.

Khiếm khuyết của Học viện Báo chí và Tuyên truyền có lẽ nằm ở kinh nghiệm, dù vậy, chính việc không thường xuyên góp mặt ở các giải đấu lớn khiến lối chơi, tinh thần của Học viện Báo chí và Tuyên truyền là ẩn số khó lường. Trong khi những điểm mạnh và yếu của ĐH Kinh tế quốc dân đã phần nào thể hiện ở trận gặp ĐH Thủy Lợi, việc nắm bắt đối thủ Học viện Báo chí và Tuyên truyền chơi thế nào là vấn đề lớn với HLV Lê Quang Long cùng học trò.

Đội Trường ĐH Kinh tế quốc dân buộc phải thể hiện năng lực tấn công, kiểm soát thế trận ĐẬU TIẾN ĐẠT

Dù vậy, ĐH Kinh tế quốc dân sẽ phải dồn toàn lực để thắng trận, nếu không muốn sớm chia tay tham vọng góp mặt ở vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023. Ở trận gặp ĐH Thủy Lợi, ĐH Kinh tế quốc dân đã thể hiện khả năng tổ chức phòng ngự và phản đòn tương đối tốt. Nhưng ở cuộc so tài với Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ĐH Kinh tế quốc dân buộc phải thể hiện năng lực tấn công, kiểm soát thế trận và chuẩn bị sẵn cho kịch bản đá ở thế "cửa trên".

ĐH Kinh tế quốc dân đã chơi ở mức chấp nhận được trước ĐH Thủy Lợi hùng mạnh, và trận đấu với Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ là bài kiểm tra cho bản lĩnh của thầy trò HLV Lê Quang Long. Phải thi đấu khi đã rơi vào thế khó, ĐH Kinh tế quốc dân sẽ chứng tỏ sức bật mạnh mẽ?