ĐH Kinh tế TP.HCM chính thức có giám đốc mới

PGS-TS Bùi Quang Hùng chính thức giữ chức Giám đốc ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) ảnh: b.h

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa ký quyết định bổ nhiệm PGS-TS Bùi Quang Hùng, Phó giám đốc phụ trách điều hành làm Giám đốc ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH), thời hạn giữ chức vụ 5 năm. Quyết định được ký ngày 11.5.

PGS-TS Bùi Quang Hùng sinh năm 1978, hiện là Phó giám đốc UEH kiêm Giám đốc Phân hiệu Vĩnh Long. Ông tốt nghiệp đại học ngành kế toán-kiểm toán tại UEH năm 2000, sau đó nhận bằng thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Á Châu (AIT, Thái Lan) và thạc sĩ tài chính tại Trường Quản lý châu Âu ESCP-EAP (Pháp) vào năm 2004. Năm 2019, ông bảo vệ luận án tiến sĩ kế toán tại UEH và được bổ nhiệm chức danh PGS năm 2023.

Trong gần 25 năm công tác tại UEH, ông Hùng đảm nhiệm nhiều vị trí: giảng viên, Trưởng phòng Tài chính-Kế toán, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Nhân sự, Phó viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo, Phó giám đốc/Giám đốc Phân hiệu Vĩnh Long. Từ năm 2020, ông được bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, sau đó chuyển thành Phó giám đốc ĐH Kinh tế TP.HCM năm 2023. Ông đã trực tiếp phụ trách nhiều mảng trong quản trị ĐH như: tài chính, cơ sở vật chất, đào tạo, chăm sóc người học, truyền thông và phát triển đối tác, chuyển đổi số toàn diện ĐH…

Trước đó, tháng 10 năm ngoái, ĐH Kinh tế TP.HCM tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, công bố và trao các nghị quyết về ban giám đốc. Tại đây, PGS-TS Bùi Quang Hùng được giao quyền phụ trách điều hành ĐH Kinh tế TP.HCM, thay cho người tiền nhiệm là GS-TS Sử Đình Thành thôi làm Giám đốc UEH do hết nhiệm kỳ.