ĐH Kinh tế TP.HCM chuyển sang xét tuyển kết hợp trong năm 2026

Năm 2026 ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) tuyển sinh chủ yếu theo phương thức xét tuyển kết hợp nguồn: UEH

ĐH Kinh tế TP.HCM chỉ còn 2 phương thức xét tuyển

Chiều 20.1, ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) công bố thông tin tuyển sinh ĐH chính quy năm 2026. Thay vì xét tuyển các phương thức độc lập, ĐH này chuyển sang xét tuyển kết hợp.

Năm 2026, UEH tuyển sinh 8.240 chỉ tiêu tương ứng với 82 chương trình đào tạo tại cơ sở TP.HCM; đồng thời tuyển 650 chỉ tiêu cho 15 chương trình đào tạo tại UEH Mekong.

Các tổ hợp xét tuyển được giữ ổn định nhưng trường đổi mới phương thức tuyển sinh hướng đến sinh viên giỏi toàn diện, có năng lực hội nhập.

UEH áp dụng 2 phương thức tuyển sinh thống nhất cho toàn hệ thống chương trình đào tạo bằng tiếng Việt, tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần, chương trình Cử nhân tài năng ISB và Cử nhân ASIA Co-op, gồm:

Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT;

Xét tuyển kết hợp.

Như vậy, UEH điều chỉnh phương thức xét tuyển theo một công thức chung, cho phép đánh giá năng lực thí sinh toàn diện, công bằng và sát với yêu cầu đào tạo hiện đại. Cách tiếp cận đặc biệt hướng đến học sinh giỏi toàn diện, học sinh có năng lực tiếng Anh tốt và học sinh các trường chuyên - nhóm người học nòng cốt cho các chương trình đào tạo chất lượng cao, liên thông quốc tế.

Tổ hợp xét tuyển: nhân hệ số 2 môn toán hoặc tiếng Anh

Về tổ hợp xét tuyển, UEH giữ ổn định cấu trúc chung, đồng thời nhấn mạnh vai trò môn toán với hệ số nhân đôi (toán x 2) trong các tổ hợp, riêng chương trình tiếng Anh thương mại áp dụng tiếng Anh × 2, qua đó nâng yêu cầu đầu vào người học về tư duy logic, phân tích và năng lực giải quyết vấn đề - nền tảng cốt lõi của các ngành kinh tế, quản lý, công nghệ và liên ngành.

Bên cạnh đó, UEH bổ sung các tổ hợp mới gồm: toán - giáo dục kinh tế và pháp luật - tiếng Anh và toán - tin học - tiếng Anh ở một số chương trình đào tạo, nhằm hướng đến nhóm thí sinh có năng lực số, tư duy công nghệ và khả năng hội nhập quốc tế.

Năm 2026 UEH mở mới 8 chương trình đào tạo gồm: kinh tế chính trị quốc tế (International Political Economy); công nghệ logistics tích hợp chứng chỉ quốc tế FIATA - hệ kỹ sư (Logistics technology integrated with the FIATA certification); kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh - hệ kiến trúc sư (Architectural and Urban Design for Inclusive Smart City); luật (Law); luật thương mại quốc tế (International Trade Law); sản xuất thông minh - hệ kỹ sư (Intelligent Manufacturing); quản trị vận hành và di chuyển thông minh (Smart Mobility and Operations Management); chương trình cử nhân tài năng - công nghệ (AI for Business).