ĐH Kinh tế TP.HCM vận hành KTX sinh viên 1.000 chỗ, giá cao nhất 2,5 triệu đồng/tháng

Mặt tiền của UEH Green Living Hub Nguyễn Văn Linh ảnhh: t.k

Ngày 27.7, ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) thông báo sẽ chính thức vận hành mô hình ký túc xá (KTX) thế hệ mới dành cho sinh viên, chuyên gia học thuật tại cơ sở Nguyễn Văn Linh, dự kiến từ học kỳ cuối năm 2026.

KTX mới với tên gọi UEH Green Living Hub, có quy mô khoảng 1.000 chỗ ở, tích hợp không gian lưu trú, học tập và kết nối dành cho sinh viên. Với cơ sở vật chất hiện đại, hệ thống tiện ích đồng bộ và nhiều không gian xanh, KTX là một trong những hạng mục cụ thể hóa Đề án ĐH bền vững và Đề án ĐH có môi trường hạnh phúc toàn diện của UEH, hướng đến xây dựng hệ sinh thái học tập, sinh hoạt và phát triển toàn diện cho người học.

Phòng ở sinh viên tại KTX ảnh: t.kk

Hệ thống tiện ích tại khuôn viên ĐH Kinh tế TP.HCM gồm không gian học tập và làm việc nhóm, phòng sinh hoạt chung, phòng gym, căn tin, cửa hàng tiện lợi, hệ thống giặt sấy tự động, khu thể thao và các không gian xanh. Các tuyến UEH Shuttle Bus kết nối KTX cơ sở Nguyễn Văn Linh với các cơ sở nội thành giúp sinh viên thuận tiện trong học tập và sinh hoạt.

Phòng lưu trú dành cho giảng viên, chuyên gia, đối tác ảnh: t.k

Thư viện tại cơ sở Nguyễn Văn Linh cũng được triển khai theo lộ trình hướng đến mô hình phục vụ 24/7.

Hiện ĐH Kinh tế TP.HCM mở cổng để sinh viên đăng ký nội trú tại KTX Nguyễn Văn Linh và dự kiến nhận phòng từ 1.8. Trường áp dụng các chính sách ưu đãi dành cho sinh viên đăng ký lần đầu hoặc chuyển sang từ các ký túc xá hiện có của trường (135 Trần Hưng Đạo và 43-45 Nguyễn Chí Thanh).

Chính sách này áp dụng cho sinh viên các khóa 50 và 51 hệ ĐH chính quy tại trường (bao gồm sinh viên đang nội trú tại các ký túc xá thuộc trường và sinh viên ngoại trú đang theo học hệ ĐH chính quy tại trường). Trong đó, sinh viên nội trú tại các ký túc xá thuộc UEH được ưu đãi 50% trong năm đầu tiên nội trú tại UEH Green Living Hub (tính từ ngày ký hợp đồng lần đầu). Sinh viên ngoại trú (hiện không cư trú tại các ký túc xá của trường), được ưu đãi 30% trong năm đầu tiên nội trú tại UEH Green Living Hub (tính từ ngày ký hợp đồng lần đầu). Giá ưu đãi chỉ áp dụng với loại phòng 4 người và 6 người.



Đơn giá và chính sách ưu đãi theo từng loại phòng ảnh chụp màn hình

Tại tầng 7 và tầng 8 của KTX ĐH Kinh tế TP.HCM cơ sở Nguyễn Văn Linh, UEH Boutique Hotel bố trí 38 phòng lưu trú dành cho giảng viên, chuyên gia, đối tác và người học với hệ thống vận hành thông minh. Toàn bộ quy trình check-in, check-out được số hóa thông qua Face ID, Smart Lock và các hình thức hỗ trợ trực tuyến.