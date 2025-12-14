ĐH Quốc gia TP.HCM có bắt buộc thí sinh thi năng lực mới được xét tuyển năm 2026?

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025 ảnh: nhật thịnh

Một phương thức xét tuyển tích hợp trong năm 2026

Hôm nay (14.12), ĐH Quốc gia TP.HCM có thông báo chính thức về định hướng tuyển sinh ĐH chính quy năm 2026. Trước đó, ngày 10.12, ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết tuyển sinh ĐH chính quy năm 2025 và triển khai phương hướng tuyển sinh năm 2026. Hội nghị đã thống nhất chủ trương sẽ triển khai một phương thức xét tuyển tích hợp trong năm 2026.

Phương thức tích hợp mới được thiết kế dựa trên sự kết hợp của 3 nhóm tiêu chí: kết quả thi THPT, kết quả đánh giá năng lực và quá trình học tập THPT. Tỷ trọng giữa các tiêu chí được xác định theo dữ liệu thực tế của 3 năm gần nhất nhằm bảo đảm sự phù hợp giữa đầu vào và chất lượng đào tạo. Điểm cộng dành cho học sinh có thành tích nổi trội tại các trường chuyên và năng khiếu, với quy định chặt chẽ nhằm giữ sự công bằng giữa các nhóm thí sinh.

Các đơn vị thành viên vẫn được trao quyền tự chủ trong chi tiết triển khai nhưng phải tuân thủ khung chung và đảm bảo minh bạch, công khai toàn bộ quy trình. Cách tiếp cận này cho phép giảm số lượng phương thức, hạn chế tình trạng gây rối cho thí sinh và tạo ra sự đồng bộ trong đánh giá chất lượng đầu vào.

Tuy nhiên, sau khi công bố nhiều ý kiến bày tỏ lo lắng về đã cách thức triển khai một phương thức xét tuyển tổng hợp của ĐH Quốc gia TP.HCM. Đáng chú ý, nhiều ý kiến lo ngại với định hướng tuyển sinh trên, thí sinh bắt buộc phải tham dự kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức mới được xét tuyển trong năm 2026.

Không quy định bắt buộc thí sinh phải tham dự kỳ thi đánh giá năng lực

Theo thông tin chính thức từ ĐH Quốc gia TP.HCM, phương thức xét tuyển tổng hợp được hiểu là việc sử dụng một khung công thức xét tuyển thống nhất, trong đó thí sinh có thể tham gia xét tuyển thông qua các nguồn dữ liệu đầu vào khác nhau như kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức, kết quả học tập THPT và các tiêu chí phù hợp khác theo quy định. Các tiêu chí này được kết hợp thông qua các trọng số và nguyên tắc quy đổi rõ ràng, công khai và minh bạch, nhằm bảo đảm quyền tiếp cận công bằng của thí sinh và tạo thuận lợi trong tổ chức xét tuyển cho các cơ sở đào tạo.

Căn cứ trên định hướng tổng thể ở cấp ĐH Quốc gia TP.HCM, các trường thành viên đang trong quá trình biên soạn, rà soát và hoàn chỉnh phương án tuyển sinh cụ thể của đơn vị mình, bao gồm việc xác định các trọng số, cách thức quy đổi và hướng dẫn rõ ràng đối với từng nhóm đối tượng. Các nội dung này nhằm bảo đảm tối đa khả năng tiếp cận của tất cả thí sinh đối với quá trình xét tuyển. Trên cơ sở các đề xuất của các trường thành viên, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ xem xét, thống nhất phương án cuối cùng và công bố công khai theo đúng thời hạn quy định.

Đối với kỳ thi đánh giá năng lực, ĐH Quốc gia TP.HCM không quy định bắt buộc thí sinh phải tham dự kỳ thi để được xét tuyển. Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc các kết quả hợp lệ khác theo quy chế vẫn được bảo đảm quyền lợi và có hướng dẫn cụ thể trong phương án tuyển sinh của từng đơn vị.

Các chế độ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT tiếp tục được thực hiện đầy đủ, nhất quán và không thay đổi. Việc triển khai các diện xét tuyển này được tích hợp hài hòa trong phương án tuyển sinh chung của từng đơn vị, bảo đảm tuân thủ quy chế, quy định, giữ vững nguyên tắc công bằng và minh bạch trong tuyển sinh.

ĐH Quốc gia TP.HCM cam kết triển khai tuyển sinh ĐH chính quy năm 2026 một cách thận trọng, nhất quán và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. Mọi nội dung liên quan đến phương thức, tiêu chí và lộ trình tuyển sinh sẽ được công bố công khai, minh bạch và đúng thời hạn. Các điều chỉnh đều được thực hiện thận trọng, có lộ trình, đặt quyền lợi chính đáng của thí sinh lên hàng đầu, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đầu vào và sự ổn định của toàn hệ thống.

Trên cơ sở đó, ĐH Quốc gia TP.HCM mong phụ huynh và thí sinh an tâm theo dõi các thông tin chính thức, tập trung vào việc học tập và chuẩn bị theo đúng chương trình giáo dục phổ thông, đồng thời tin tưởng vào quá trình chuẩn bị nghiêm túc, có cơ sở khoa học và trách nhiệm của ĐH Quốc gia TP.HCM trong công tác tuyển sinh ĐH chính quy năm 2026.

Năm 2025, ĐH Quốc gia TP.HCM có 3 phương thức xét tuyển: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực, xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Kết quả, có 24.549 thí sinh nhập học (đạt tỷ lệ 97,57%). Trong đó, phương thức đánh giá năng lực chiếm 56,32% tổng số thí sinh nhập học.