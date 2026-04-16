ĐH Quốc gia TP.HCM công bố phổ điểm thi năng lực: 30% thí sinh dưới 600 điểm

Phổ điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 năm nay nguồn: ĐH Quốc gia tp.hcm

Hôm nay (16.4), ĐH Quốc gia TP.HCM thông báo về điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026.

Theo đó, kết quả thi cho thấy chất lượng đề thi tiếp tục được nâng cao với khả năng phân hóa tốt. Phổ điểm có dạng gần phân bố chuẩn với điểm trung bình và trung vị đều bằng 682 điểm. Phổ điểm trải rộng với độ lệch chuẩn bằng 141,2 thể hiện khả năng phân loại thí sinh tốt. Khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 55% dưới 700 điểm và chỉ khoảng 6% đạt từ 900 điểm trở lên, cho thấy sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực.

So với năm 2025, phổ điểm năm 2026 có xu hướng dịch chuyển nhẹ về phía điểm cao, đồng thời độ phân tán tăng, cho thấy thí sinh đã thích nghi tốt hơn với cấu trúc đề thi mới, trong khi đề thi vẫn đảm bảo tính phân loại hiệu quả. Các chỉ số về độ khó và độ phân biệt của câu hỏi đều đạt mức tốt, với phần lớn câu hỏi nằm trong khoảng độ khó trung bình và hơn một nửa đạt mức phân biệt rất tốt, góp phần nâng cao giá trị sử dụng của kết quả thi trong tuyển sinh đại học.

Theo kế hoạch, kết quả thi được công bố vào ngày 17.4 thông qua hệ thống trực tuyến. ĐH Quốc gia TP.HCM áp dụng hình thức cấp giấy chứng nhận điện tử thay cho bản giấy nhằm thuận tiện cho thí sinh và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số.

Đợt 2 của kỳ thi đánh giá năng lực dự kiến được tổ chức vào ngày 24.5 tại 9 tỉnh, thành phố, với thời gian đăng ký từ ngày 18.4 đến 25.4.

Đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm nay diễn ra vào ngày 5.4 tại 15 tỉnh, thành phố với sự phối hợp của 57 cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng, 57 cụm thi, 119 điểm thi và gần 10.000 cán bộ tham gia coi thi. Đợt thi thu hút 133.488 thí sinh tham dự, đạt tỷ lệ dự thi lên tới 98,3%.