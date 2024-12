* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Đây là lần thứ 3 cả hai đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM và Trường ĐH Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM đều tham dự giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam. Nhưng thành quả lại trái ngược nhau, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM có 2 lần góp mặt ở vòng chung kết và đăng quang năm 2024. Trong khi đội Trường ĐH GTVT TP.HCM dù được đánh giá cao đều sớm bị loại ở vòng bảng.

Đội Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM (phải) sẽ tìm lại niềm vui ở trận đấu duyên nợ với đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM? Ảnh: Nhật Thịnh

Đáng tiếc nhất là ở mùa lần II - 2024, đội Trường ĐH GTVT TP.HCM để hụt chiếc vé vào vòng play-off chỉ vài chục giây cuối trận khi để đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng gỡ hòa tỷ số 2-2 ở phút bù giờ. Kết quả này khiến thầy trò HLV Hồ Văn Lừng bật khóc nức nở, vì họ đã thi đấu rất hay giữ tỷ số thắng 2-1 để đi tiếp cho đến những phút cuối, nhưng cuối cùng lại để tụt khỏi tầm tay.

Ở mùa lần III - 2025 (TNSV THACO Cup 2025), lá thăm may rủi đã đưa họ lại rơi vào bảng đấu có đối thủ duyên nợ là đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM. Bên cạnh đó là 2 đối thủ Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn và Trường ĐH Tài chính - Marketing.

Trong trận ra quân ngay sau lễ khai mạc bảng E khu vực TP.HCM ngày 28.12, cả 2 đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM và ĐH GTVT TP.HCM đều quyết tâm hướng đến một chiến thắng để tạo ưu thế giành ngôi đầu bảng đi tiếp.

Đây cũng là trận đấu rất đặc biệt, khi cuộc so tài giữa 2 HLV lần lượt là ông Phạm Thái Vinh và Hồ Văn Lừng vốn là những người bạn tâm giao đã hơn 20 năm nay.

Đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM dù có nhiều thay đổi về lực lượng so với lần đăng quang năm 2024, nhưng lực lượng được bổ sung có các cầu thủ chất lượng được tuyển chọn kỹ càng. Trong khi đội Trường ĐH GTVT TP.HCM vẫn giữ thế mạnh là lối chơi đồng đội và lực lượng đồng đều đã được HLV Hồ Văn Lừng dày công huấn luyện từ mùa lần II.

Do đó, trận đấu này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, với sự so tài giữa 2 HLV là những người bạn thân. Đội nào giành chiến thắng sẽ nắm giữ cơ hội lớn để đi tiếp, do 2 đội còn lại trong nhóm A có thực lực không mạnh.