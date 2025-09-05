Cơ hội chọn ngành đa dạng

Mùa tuyển sinh đại học năm 2025 đang bước vào giai đoạn quyết định, không ít thí sinh vẫn băn khoăn tìm kiếm một môi trường học tập phù hợp, vừa đảm bảo chất lượng đào tạo, vừa nhiều cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường.

Để đáp ứng nhu cầu trên, ĐH Tây Đô thông báo xét tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2025 với nhiều ngành đào tạo đa dạng. Đây được xem là cơ hội "vàng" cho những bạn trẻ chưa trúng tuyển đợt đầu hoặc muốn có thêm lựa chọn để hiện thực hóa ước mơ đại học.

Theo đó, thông báo số 918/TB-ĐHTĐ về việc tuyển sinh đại học chính quy đợt bổ sung năm 2025 của ĐH Tây Đô nêu rõ, Trường ĐH Tây Đô (mã trường: DTD) sẽ xét tuyển các ngành từ Quản lý đất đai, Nuôi trồng thủy sản, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, đến các ngành "hot" như Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin, Dược học, Điều dưỡng, Quản trị kinh doanh, Tài chính - ngân hàng, Du lịch, Thiết kế đồ họa, Truyền thông đa phương tiện và nhiều ngành khác...

Các ngành học được thiết kế bám sát nhu cầu nhân lực thực tế, chú trọng kỹ năng nghề nghiệp và khả năng hội nhập, đảm bảo sinh viên sau khi ra trường có nhiều cơ hội việc làm.

Đối tượng tuyển sinh là người đã tốt nghiệp THPT tại Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp nước ngoài được công nhận tương đương. Ngoài ra, những người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng nhóm ngành và hoàn thành đủ kiến thức văn hóa cấp THPT cũng đủ điều kiện dự tuyển.

ĐH Tây Đô xét tuyển bổ sung, rộng cửa cho thí sinh chọn ngành ‘hot’ ảnh: Thảo Ly

Cánh cửa vào đại học rộng mở với 4 phương thức xét tuyển

Cũng theo thông báo, ĐH Tây Đô áp dụng bốn phương thức xét tuyển: xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT (học bạ), xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 của ĐH Quốc gia TP.HCM và xét tuyển bằng kết quả Kỳ thi V-SAT của ĐH Cần Thơ.

Sự linh hoạt này giúp thí sinh dễ dàng đăng ký phù hợp với năng lực bản thân, đồng thời tăng khả năng trúng tuyển vào ngành học yêu thích.

Thời gian đăng ký xét tuyển kéo dài từ ngày 1.9.2025 đến 17 giờ 00 ngày 15.9.2025. Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại ĐH Tây Đô ở địa chỉ 68, Trần Chiên, P.Cái Răng, TP.Cần Thơ, hoặc đăng ký trực tuyến trên website của trường.

Sinh viên Trường Đại học Tây Đô ảnh: Thảo Ly

Nhiều chính sách hỗ trợ tân sinh viên

Đặc biệt ĐH Tây Đô có nhiều chính sách học bổng và miễn giảm học phí hấp dẫn cho tân sinh viên; trong đó, có các mức học bổng theo điểm xét tuyển từ 1,3 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Ngoài ra, còn có học bổng 1 triệu đồng dành cho thí sinh có hộ khẩu hoặc học lớp 12 tại quận Cái Răng (cũ), TP.Cần Thơ, cũng như học sinh tại các trường THPT kết nghĩa.

Các chính sách hỗ trợ khác bao gồm giảm 2 triệu đồng cho con em dân tộc thiểu số và giảm 1,5 triệu đồng cho tân sinh viên một số ngành học nhất định. Bên cạnh đó, nhà trường còn có chính sách giảm học phí cho sinh viên thuộc diện chính sách xã hội, như con liệt sĩ, thương binh, mồ côi, có sổ hộ nghèo.

Thời gian qua, ĐH Tây Đô đặc biệt chú trọng xây dựng chương trình đào tạo kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận doanh nghiệp, bệnh viện, cơ sở sản xuất ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, cơ sở vật chất hiện đại cùng mối liên kết rộng rãi với nhiều tổ chức trong và ngoài nước, sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp để có một hành trang vững vàng nhất trước khi ra trường.