ĐH Thanh Hoa, Bắc Kinh, Phúc Đán... top Trung Quốc tuyển học sinh Việt thế nào?

Đại diện ĐH Nhân dân Trung Quốc giải đáp thắc mắc cho người học Việt Nam tại sự kiện hôm 15.3

Yếu tố mới trong tuyển sinh

Trao đổi với Thanh Niên bên lề hội thảo hợp tác giáo dục Việt Nam - Trung Quốc tổ chức cuối tuần trước ở TP.HCM, đại diện nhiều ĐH Trung Quốc cho biết từ năm học 2026 - 2027, sinh viên quốc tế phải tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật Trung Quốc (CSCA). Kỳ thi ra mắt vào cuối năm 2025, được tổ chức cả trực tiếp lẫn trực tuyến bởi Hội đồng học bổng Trung Quốc (CSC) thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc.

Kỳ thi CSCA gồm hai nhóm. Nhóm 1 là "tiếng Trung chuyên nghiệp", gồm hai môn thi là nhân văn và STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học), mỗi môn kéo dài 90 phút và bắt buộc làm bằng tiếng Trung. Nhóm 2 là "môn học nền tảng" gồm các môn toán học, vật lý, hóa học, mỗi môn 60 phút, có thể chọn làm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

Năm nay, kỳ thi diễn ra vào tháng 1, 3, 4, 6, 12 và các câu hỏi đều trình bày dưới dạng trắc nghiệm.

Tuy nhiên với các trường top đầu, kết quả thi CSCA chỉ là điều kiện cần. Chẳng hạn, thông tin từ ĐH Thanh Hoa cho biết, học sinh ứng tuyển cử nhân cần nộp bảng điểm THPT, giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả thi đánh giá năng lực quốc tế... Trong đó, một số kỳ thi đánh giá năng lực được đề cập có CSCA, SAT, ACT, AP... Ngoài ra, ứng viên cũng cần đạt kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Trung (HSK) cấp độ 5 trở lên.

ĐH Thanh Hoa thông tin thêm sau vòng xét duyệt hồ sơ, nếu thành công ứng viên phải tiếp tục dự thi bài đánh giá toàn diện. Kết quả này, cùng với các hồ sơ đã nộp trước đó, sẽ quyết định xem ứng viên có được nhận vào ĐH đứng số 1 Trung Quốc, hạng 12 thế giới theo xếp hạng THE 2026 hay không.

Với ĐH Bắc Kinh - ngôi trường đứng số 2 Trung Quốc, hạng 13 thế giới theo THE 2026 - học sinh có thể ứng tuyển một trong 4 chương trình dành cho bậc cử nhân, trong đó có chương trình dự bị ĐH Yuke và chương trình Boya cho nhân tài quốc tế. Ngoài ra, ứng viên còn có thể đăng ký hai loại chương trình khác là yêu cầu thi viết (các môn toán, tiếng Trung, tiếng Anh) và không yêu cầu thi viết (với thí sinh nộp điểm các kỳ thi chuẩn hóa như CSCA).

"Ứng viên phải có phẩm chất toàn diện, thành tích học thuật xuất sắc, hoài bão cao cả, tiềm năng phát triển vượt trội, tinh thần trách nhiệm xã hội cao cùng tầm nhìn quốc tế rộng mở", thông báo tuyển sinh có đoạn.

Trong khi đó, bà Vương Lôi, Phó trưởng bộ phận tuyển sinh Phòng Sinh viên quốc tế thuộc ĐH Phúc Đán - ĐH xếp số 3 Trung Quốc, hạng 36 thế giới - thông tin với Thanh Niên rằng tùy vào ngành học ứng viên sẽ cần tham dự các môn thi khác nhau trong kỳ thi CSCA. Đặc biệt, nếu học chương trình giảng dạy bằng tiếng Trung, ứng viên bắt buộc phải thi các môn bằng tiếng Trung.

Ngoài CSCA, trường còn xét các yếu tố khác như điểm học bạ, chứng chỉ HSK. Đồng thời, tất cả ngành học cử nhân đều yêu cầu ứng viên tham gia vòng phỏng vấn. Bà Vương lưu ý thêm ứng viên không bắt buộc nộp minh chứng tiếng Trung song thực tế cho thấy phần lớn sinh viên trúng tuyển đều có HSK6, "thế nên nộp thêm HSK sẽ là một lợi thế".

ĐH Giao thông Thượng Hải - ngôi trường số 5 Trung Quốc, giữ vị trí 40 thế giới - đang tuyển sinh bậc cử nhân các ngành sức khỏe. Theo đó, trường yêu cầu ứng viên có điểm học bạ, minh chứng năng lực tiếng Anh hay tiếng Trung tùy chương trình, bài luận cá nhân, hai thư giới thiệu cùng kết quả thi CSCA (môn STEM và toán với chương trình dạy bằng tiếng Trung hoặc môn toán, lý, hóa với chương trình dạy bằng tiếng Anh).

Đối với những chương trình đào tạo bằng tiếng Trung, ứng viên còn buộc phải thi thêm một bài kiểm tra đầu vào các môn toán, lý, tiếng Anh trước khi bước vào vòng phỏng vấn.

Xu hướng xét tuyển toàn diện

Bà Yutong Fan, Quản lý dự án ở Phòng Dịch vụ sinh viên và học giả quốc tế, Ban Hợp tác và trao đổi quốc tế ĐH Khoa học công nghệ điện tử Tây An, chia sẻ với Thanh Niên rằng trường hiện có 3 loại chương trình cho bậc cử nhân, gồm chương trình tài năng, chương trình dành riêng cho sinh viên quốc tế (đều dạy bằng tiếng Anh) và chương trình dạy bằng tiếng Trung.

Bên cạnh đó, năm nay trường còn mở thêm chương trình mới là luyện thi CSCA, giúp học sinh cuối cấp có sự chuẩn bị tốt nhất. Trường cũng mở 3 đợt xét tuyển, gồm đợt tháng 3, 5 và 7.2026 nhằm giúp sinh viên quốc tế có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi CSCA.

Bà Lam cho biết thêm, do kỳ thi CSCA còn khá mới nên trường vẫn đang thảo luận về mức điểm yêu cầu ở ứng viên. "Ít nhất có thể khoảng 50 điểm/môn", bà nói, giải thích mức này được thiết lập dựa trên khuyến nghị của chính phủ. Tuy nhiên, điểm CSCA cũng được xem xét cùng các yếu tố khác như bài luận, video giới thiệu bản thân... chứ không là yếu tố duy nhất, nữ quản lý nhấn mạnh.

Tương tự, đại diện tuyển sinh từ ĐH Đồng Tế cho biết trường hiện vẫn chưa xác định mức điểm chuẩn CSCA vì đây là năm đầu tiên kỳ thi này được triển khai. "Các bạn cần phải thi, nhưng chúng tôi chưa thể nói chính xác rằng phải đạt bao nhiêu điểm", vị này chia sẻ.

Đại diện tuyển sinh từ Đa Sơn Đông cho biết thêm, một số ít ngành yêu cầu thí sinh thi 3 môn CSCA, trong khi nhiều ngành chỉ yêu cầu 2 môn.

"Vì đây là năm đầu chúng tôi yêu cầu CSCA nên chưa đưa ra mức điểm chuẩn cụ thể. Hiện tại chúng tôi sẽ xem xét toàn diện ứng viên gồm hồ sơ, phỏng vấn kèm với kết quả thi CSCA", vị này thông tin, cho biết thêm một số ngành học phổ biến với sinh viên Việt là khoa học xã hội và kinh doanh.

