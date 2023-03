>>> XEM LINK TRỰC TIẾP BÊN DƯỚI

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Đội Trường ĐH Văn Lang với 2 trận thắng đội Trường ĐH Thủy lợi 2-1 và ĐH Tây Nguyên 2-0 đã sớm giành suất vào tứ kết vòng chung kết (VCK) giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam. Trong khi, đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng có nhiều ưu thế giành suất chính thức còn lại đi tiếp, sau khi thắng đội Trường ĐH Tây Nguyên 4-0 và hòa kịch tính đội Trường ĐH Thủy lợi 1-1.

Các cầu thủ đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng hướng đến trận thắng trước đội Trường ĐH Văn Lang ĐỘC LẬP

Mục tiêu của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng ở trận gặp ĐH Văn Lang là cần giành thêm 1 điểm nữa để chính thức lấy vé vào tứ kết. Dù vậy, thầy trò HLV Nguyễn Đình Long nhiều khả năng sẽ chơi thật nỗ lực để giành trận thắng bảo đảm suất đi tiếp cùng ngôi đầu.

Tại tứ kết, theo chia cặp mã số, đội nhất bảng A sẽ gặp đội hạng nhì hoặc hạng 3 có thành tích tốt nhất đi tiếp của bảng C. Trong khi đó, đội nhì bảng sẽ gặp đội nhì bảng B hoặc nhì bảng C. Với tình hình các bảng B và C hiện nay còn rất kịch tính và khó đoán đội nào đi tiếp với ngôi nhất, nhì bảng hoặc hạng 3 có thành tích tốt nhất. Hiện chỉ có thêm đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (2 trận thắng ở bảng B) đã có vé ở tứ kết.

"Tại VCK giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam các đội đều có trình độ rất tốt, đối thủ nào cũng hết sức đáng ngại", HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú của đội Trường ĐH Văn Lang tỏ ra thận trọng. "Chúng tôi đã có suất vào tứ kết. Tuy nhiên, không thể tính toán là sẽ chọn gặp đối thủ nào được. Các đội đều có năng lực và đều có thể giành chiến thắng như nhau. Chúng tôi không thể đánh giá thấp bất cứ đội nào. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ có những tính toán về mặt lực lượng cầu thủ, để làm sao có lực lượng tốt nhất thi đấu ở tứ kết. Sự chuẩn bị là điều quan trọng nhất để tiến xa nhất có thể tại VCK giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam đang hết sức hấp dẫn", HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú chia sẻ.

Đội Trường ĐH Văn Lang là đội đầu tiên giành vé vào tứ kết ĐỘC LẬP

Trong khi đó, đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng luôn nhận được sự cổ vũ rất lớn từ các CĐV nhà. Đội bóng của HLV Nguyễn Đình Long cho thấy họ không bao giờ bỏ cuộc. Bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Đoàn Hoàng Nam (phút 80+2) trong trận gặp đối thủ mạnh đội Trường ĐH Thủy lợi hôm 14.3 đã giúp họ giải tỏa nhiều sức ép.

Với tâm lý thoải mái và trước đội Trường ĐH Văn Lang có thể cần giữ sức cho vài trụ cột thi đấu ở tứ kết, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ hướng đến mục tiêu chiến thắng để lấy suất đi tiếp và tiếp tục hành trình chinh phục chức vô địch giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam ngay sân nhà.