ĐHCĐ 2024: VietCredit mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

Năm 2023, ghi nhận chuỗi thách thức từ môi trường kinh tế toàn cầu, đặc biệt là áp lực lạm phát và mức lãi suất cao, ảnh hưởng tới nhu cầu tín dụng và chất lượng tài sản ngành tài chính tiêu dùng tại Việt Nam. Báo cáo từ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) chỉ ra sự chững lại của tăng trưởng cho vay tiêu dùng, chỉ đạt 1,53%, thấp nhất so với mức tăng trưởng bình quân từ năm 2018 - 2022 và tỷ lệ nợ xấu tăng đến 3,7%.

Trước bối cảnh chung của nền kinh tế, VietCredit cũng không tránh khỏi những khó khăn trong năm 2023. Tuy nhiên, bằng việc chủ động điều chỉnh chiến lược, thích ứng nhanh chóng với những biến động của thị trường, VietCredit đã phấn đấu đạt được những kết quả đáng khích lệ: Tổng Tài sản ghi nhận 6.850 tỉ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2022, tổng vốn huy động ghi nhận 5.757 tỉ đồng, tăng 7% so với cuối năm 2022, dư nợ cấp tín dụng ghi nhận 4.621 tỉ đồng, tăng 5% so với cuối năm 2022.

Kết quả kinh doanh VietCredit năm 2023 đạt lợi nhuận trước thuế 22 tỉ đồng trong bối cảnh kinh tế biến động.

Bước sang năm 2024, VietCredit nhận định tình hình kinh tế vẫn sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh. "Nhằm ứng phó linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động, chúng tôi đã xây dựng kịch bản kinh doanh năm 2024 với chủ trương mạnh dạn thử nghiệm các thay đổi lớn với sự kiểm soát chặt chẽ - liên tục - kịp thời. Khẩn trương thay đổi cấu trúc tổ chức hoạt động để triệt để giảm chi phí hoạt động". Đại diện công ty chia sẻ.

VietCredit cũng đã vạch rõ kế hoạch, định hướng năm 2024 bao gồm việc điều hành linh hoạt phù hợp với diễn biến thị trường; hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ, tối đa hiệu quả về chi phí vốn; tăng tốc bứt phá về số hóa trong hoạt động cho vay; kiểm soát chất lượng tín dụng, nợ xấu; kiểm soát và tiết giảm chi phí hoạt động, tối ưu hóa chi phí…

VietCredit tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024

Tại Đại hội, các chỉ tiêu kinh doanh chính trong năm 2024 cũng đã được ĐHĐCĐ của VietCredit thông qua, bao gồm: Dư nợ cấp tín dụng dự kiến đạt 5.183 tỉ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ; Tổng thu nhập hoạt động thuần dự kiến đạt 1.446 tỉ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ; Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 51 tỉ đồng, tăng 131,5% so với cùng kỳ; Tổng tài sản dự kiến đạt 6.334 tỉ đồng, điều chỉnh còn 92,4% so với cùng kỳ; Tổng vốn huy động dự kiến đạt 5.210 tỉ đồng, điều chỉnh còn 90,5% so với cùng kỳ.

Đại diện VietCredit cho biết thêm: "Trong năm 2024, chúng tôi sẽ tập trung vào chiến lược phát triển khách hàng mục tiêu và bán mới sản phẩm trọng tâm; thành lập Trung tâm cho vay kỹ thuật số (DLC - Digital Lending Center) nhằm bắt kịp cơ hội kinh doanh khi thị trường còn nhiều tiềm năng phát triển."

VietCredit nhận định các hoạt động trọng tâm trong vận hành kinh doanh năm 2024 bao gồm việc tập trung phát triển khách hàng mục tiêu và đẩy mạnh bán mới các sản phẩm trọng tâm có sự cân bằng tốt nhất giữa các yếu tố: Biên lợi nhuận - Tỷ lệ phê duyệt - Hiệu suất bán hàng của đội ngũ bán hàng - Cạnh tranh với các đối thủ - Phù hợp với các yếu tố vĩ mô.

Với trọng tâm cho vay kỹ thuật số, trung tâm DLC được thành lập mới trong năm nay. Công ty sẽ triển khai, vận hành sản phẩm cho vay trên nền tảng kỹ thuật số theo cơ chế linh hoạt, đặc thù nhằm nhanh chóng đưa sản phẩm ra thị trường, bắt kịp cơ hội kinh doanh khi thị trường còn nhiều tiềm năng phát triển.

Đồng thời, VietCredit sẽ tiếp tục kiểm soát chất lượng tín dụng của toàn danh mục; rà soát và quản lý chặt chẽ các chi phí hoạt động để đảm bảo mục tiêu chung về lợi nhuận của toàn Công ty; tăng cường nhận thức an toàn thông tin và thực hiện kiểm tra theo định kỳ đảm bảo an toàn hệ thống công nghệ thông tin.

Trong năm 2024, VietCredit đặt mục tiêu tiếp tục xử lý và thu hồi các khoản nợ xấu ngoại bảng nhằm giảm tài sản không sinh lời khi có đủ tiềm lực tài chính.

Cũng trong Đại hội, Ban Lãnh đạo VietCredit đã giải đáp nhiều vấn đề về định hướng mà các cổ đông quan tâm. Đồng thời, ĐHĐCĐ đã thông qua một số nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024; Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024; Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của công ty; Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn Điều lệ năm 2023 của công ty…

Đại hội cũng đã biểu quyết và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 nhằm đảm bảo sự vận hành vững chắc của công ty trong thời gian tới.

Thông qua việc thực thi các chiến lược kinh doanh quyết đoán, VietCredit đang củng cố nền tảng vững chắc nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và khả năng thích ứng linh hoạt với những biến động của thị trường. Dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành, cùng nỗ lực quyết tâm của toàn thể nhân viên, VietCredit hướng đến việc tập trung nguồn lực nhằm thực hiện và vượt qua các chỉ tiêu kinh doanh được Đại hội Đồng Cổ đông đề ra trong năm 2024.