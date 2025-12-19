Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe Khỏe đẹp mỗi ngày

DHG Pharma bền bỉ nối dài hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
19/12/2025 11:58 GMT+7

Năm 2025, hành trình vì sức khỏe cộng đồng của DHG Pharma tiếp tục được mở rộng với quy mô ngày càng lớn. Từ Bắc vào Nam, chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng của doanh nghiệp đã đi qua 30 địa phương, tiếp cận hơn 11.000 người dân, với tổng nguồn lực triển khai gần 4 tỉ đồng.

DHG Pharma bền bỉ nối dài hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng - Ảnh 1.

Hành trình "Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn"

Chuỗi hành trình đồng hành cùng cộng đồng, đặc biệt là người dân tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, địa bàn còn nhiều khó khăn về điều kiện y tế đã được DHG Pharma duy trì liên tục qua nhiều năm.

Trong năm 2025, bốn chương trình khám, tư vấn và cấp phát thuốc quy mô lớn được tổ chức tại Gia Lai, An Giang, Lào Cai và Quảng Trị đã trở thành điểm nhấn đáng chú ý. Mỗi địa phương mang một bối cảnh khác nhau, song đều có chung nhu cầu cấp thiết về chăm sóc sức khỏe ban đầu, tầm soát bệnh lý và tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng. 

DHG Pharma bền bỉ nối dài hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng - Ảnh 2.

4 chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng trọng điểm của DHG Pharma được thực hiện năm 2025

Cuối tháng 11.2025, song song với công tác chuẩn bị cho chương trình khám bệnh tại Quảng Trị, DHG Pharma đã kịp thời trao tặng thuốc thiết yếu cho Sở Y tế các tỉnh miền Trung như: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa… với tổng kinh phí gần 1,5 tỉ đồng. Hoạt động này nhằm hỗ trợ các địa phương chăm sóc sức khỏe người dân trong giai đoạn khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần giảm bớt áp lực cho hệ thống y tế cơ sở sau bão lũ.

DHG Pharma bền bỉ nối dài hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng - Ảnh 3.

DHG trao tặng cơ số thuốc thiết yếu đến các Sở Y tế vùng bão lũ

Tại các địa phương, chương trình hỗ trợ y tế đều được thiết kế linh hoạt, phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân. Từ những phòng khám nha khoa dựng tạm giữa vùng núi cao đến các xe X-quang lưu động tiếp cận tận thôn bản, chương trình đã mở rộng cơ hội chẩn đoán, phát hiện sớm bệnh lý cho người dân ở những nơi điều kiện y tế còn hạn chế.

Dấu ấn tại Tân Lập sau thiên tai

Trong chuỗi hoạt động năm nay, chương trình khám bệnh tại xã Tân Lập (huyện Hướng Hóa cũ, Quảng Trị) diễn ra ngày 6.12 được đánh giá là một trong những điểm nhấn đặc biệt. Đây là hoạt động được triển khai ngay sau đợt bão lũ, khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân tăng cao.

Chương trình có sự tham gia của hơn 40 y, bác sĩ đến từ Hà Nội, lực lượng quân y Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4), cùng sự phối hợp của các đơn vị như AloBacsi, Daisy Media và chính quyền địa phương. Trong một ngày làm việc, đoàn đã thăm khám, tư vấn và cấp phát thuốc cho hơn 1.200 người dân, vượt so với kế hoạch ban đầu là 1.000 trường hợp.

Ban tổ chức đã chuẩn bị khoảng 1.300 phần thuốc với hơn 50 loại thuốc thiết yếu, tập trung vào nhóm vitamin - khoáng chất, thuốc tăng cường miễn dịch, tiêu hóa, hô hấp, da liễu và dạ dày, phù hợp với tình hình sức khỏe của người dân miền núi sau thiên tai.

Đáng chú ý, có thể nói đây là lần đầu tiên tại Tân Lập, một gói cận lâm sàng tương đối đầy đủ được triển khai ngay tại xã. Chương trình đã thực hiện khoảng 400 ca X-quang, 350 ca siêu âm và 300 ca điện tim, góp phần hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn.

DHG Pharma bền bỉ nối dài hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng - Ảnh 4.

Các hoạt động thăm khám cận lâm sàng được triển khai tại xã Tân Lập

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận nhiều trường hợp tăng huyết áp ở người còn trẻ, trước đó chưa từng được tầm soát. Điều kiện lao động nặng nhọc, đường sá đi lại khó khăn và thiếu cơ hội khám sức khỏe định kỳ khiến nhiều bệnh lý tiến triển âm thầm.

Chuyên gia, bác sĩ cho biết, sau ngập lụt, các bệnh lý tiêu hóa và hô hấp có xu hướng gia tăng rõ rệt. "Việc chuẩn bị đúng nhóm thuốc thiết yếu như thuốc tiêu hóa, thuốc điều trị tiêu chảy, thuốc cảm cúm, thuốc da liễu… giúp người dân được điều trị kịp thời, hạn chế biến chứng nặng", bác sĩ nhận định.

Với trẻ em, vấn đề dinh dưỡng tiếp tục là mối quan tâm lớn. Chuyên gia cho biết, nhiều trẻ em trong độ tuổi học đường chưa đạt chuẩn về chiều cao, cân nặng, cho thấy nhu cầu cần được quan tâm nhiều hơn tới dinh dưỡng học đường tại các vùng khó khăn.

Song song với hoạt động y tế, ban tổ chức còn trao tặng xe đạp, tủ sách, sách truyện cho điểm trường Bản Bù và chăn ấm cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú xã Hướng Lộc, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập của học sinh địa phương.

Thu hẹp khoảng cách tiếp cận y tế

Theo bà Trần Thị Thanh Phướng, Trưởng bộ phận PR - Event DHG Pharma, việc quay trở lại Quảng Trị không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ sau thiên tai mà còn là sự gắn bó lâu dài với mảnh đất và con người nơi đây. Đồng thời, hoạt động này cũng thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc đưa các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như Japan-GMP, EU-GMP đến gần hơn với cộng đồng.

DHG Pharma bền bỉ nối dài hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng - Ảnh 5.

Hành trình chăm sóc sức khỏe của DHG Pharma vẫn đang được nối dài

Hành trình tại Tân Lập đã khép lại, dù ở vùng biên giới xa xôi, người dân vẫn cần và xứng đáng được tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản. Trong hơn 51 năm hình thành và phát triển, DHG Pharma cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu thu hẹp khoảng cách y tế giữa các vùng miền.

Thời gian tới, DHG Pharma dự kiến tiếp tục triển khai thêm các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại vùng sâu, vùng xa, không chỉ mang theo thuốc men mà còn cả trang thiết bị, tư vấn y tế và các hoạt động nâng cao nhận thức, hướng đến mục tiêu chung là góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và bền vững hơn.

Khám phá thêm chủ đề

DHG Pharma hành trình chăm sóc sức khỏe Doanh nghiệp vì cộng đồng Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận