DHG Pharma đồng hành cùng đoàn y bác sĩ mang nắng ấm đến Tả Củ Tỷ

Hành trình thể hiện rõ tinh thần "Mạnh mẽ chuyển mình - Vững bước vươn xa" khi DHG Pharma chủ động, linh hoạt tiếp cận những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề, kịp thời mang đến sự hỗ trợ y tế thiết thực cho người dân nơi đây.

Đó không chỉ là một chuyến thiện nguyện, mà còn là hành trình tiếp nối sứ mệnh "chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng cả trái tim" mà DHG Pharma đã theo đuổi hơn nửa thế kỷ qua.

Vượt mưa lũ để mang y tế đến gần hơn với vùng cao

Con đường dẫn vào Tả Củ Tỷ sau bão chằng chịt những vết sạt lở. Xe chở đoàn y bác sĩ 30 người phải len lỏi giữa bùn đất, có đoạn bánh xe bị lún, đường xóc nảy. Thế nhưng, không ai nản lòng. Tất cả đều mang chung một niềm tin: dù gian khó đến đâu, sức khỏe của bà con vùng cao vẫn cần được chăm lo.

Tại điểm khám dã chiến được dựng ngay trung tâm xã, hàng trăm người dân đã có mặt. Đoàn bác sĩ thuộc các chuyên khoa Nội tổng quát, Nhi, Tai Mũi Họng, Dinh dưỡng, Da liễu… đã khám và tư vấn cho hơn 1.000 lượt người dân, vượt xa dự kiến ban đầu.

Chương trình thăm khám có sự tham gia của đông đảo bà con và chính quyền địa phương. Ảnh: DHG Pharma

Người già được đo huyết áp, siêu âm, điện tim và trẻ em được kiểm tra dinh dưỡng… từng người đều được hướng dẫn cụ thể cách tự chăm sóc sức khỏe trong điều kiện địa phương. Những nụ cười xen lẫn xúc động khi bà con được nghe bác sĩ hỏi han, đo tim mạch, kiểm tra từng chỉ số chính là "phần thưởng" ý nghĩa nhất cho đoàn thiện nguyện.

Những gói thuốc chứa đựng yêu thương

1.000 phần thuốc đã được DHG Pharma chuẩn bị và trao tận tay người dân. Trong đó có hơn 50 loại thuốc thiết yếu được lựa chọn kỹ lưỡng, chủ yếu thuộc nhóm điều trị cảm cúm, bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, da liễu và huyết áp - những bệnh lý thường gặp sau mùa mưa lũ.

Những viên thuốc mang thương hiệu DHG Pharma - mang theo tinh thần phụng sự và cam kết vì sức khỏe cộng đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Giám đốc Hoạt động Tiếp thị DHG Pharma, chia sẻ: "Điều khiến chúng tôi xúc động nhất không phải là số lượng người đến khám, mà là ánh mắt bà con khi được bác sĩ thăm khám, đo huyết áp, nghe tim. Với DHG Pharma, giá trị thật của những viên thuốc không nằm ở doanh số, mà ở việc chúng góp phần vun đắp thói quen chăm sóc sức khỏe cho người Việt - dù ở đồng bằng, đô thị hay vùng núi xa xôi."

Hướng dẫn tăng cường sức khỏe từ bữa ăn hàng ngày

Sau nhiều giờ thăm khám, đoàn ghi nhận suy dinh dưỡng là tình trạng phổ biến ở cả trẻ nhỏ lẫn người trưởng thành. Bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình chỉ có ngô, rau rừng, thỉnh thoảng mới có thịt cá.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hồng - Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế (Bộ Y tế) tận tình thăm khám sức khỏe cho bà con.

Ở người lớn, nhóm bệnh nổi bật là tim mạch, huyết áp và tiêu hóa. Tập quán uống rượu hằng ngày khiến tỷ lệ viêm loét dạ dày chiếm đến 30% số người được khám. Bác sĩ Nguyễn Văn Hồng (Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế) nhận định: "Chúng tôi gặp nhiều trường hợp huyết áp cao, dạ dày đau mạn tính dù người bệnh vẫn trong độ tuổi lao động. Việc nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen sống là điều cấp thiết."

Chính nhờ thăm khám kỹ lưỡng, đoàn đã phát hiện sớm nhiều ca cần chuyển tuyến, như bé Anh Thọ (4 tuổi) bị nhiễm trùng mô mềm, hay một số người dân có huyết áp trên 200mmHg được xử trí kịp thời. Ngoài ra, 500 test đường huyết nhanh được thực hiện, phát hiện hơn 10 trường hợp nghi ngờ tiểu đường và được tư vấn theo dõi sức khỏe định kỳ.

Lan tỏa tinh thần "lá lành đùm lá rách"

Hành trình tại Tả Củ Tỷ không chỉ mang thuốc men mà còn mang sự ấm áp của sẻ chia. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND xã, xúc động nói: "Tả Củ Tỷ có hơn 1.100 hộ dân, trong đó gần 40% là hộ nghèo. Bà con rất phấn khởi khi được khám bệnh, nhận thuốc và quà từ đoàn. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của DHG Pharma, AloBacsi và Daisy Media đối với những địa phương còn nhiều khó khăn."

Nụ cười rạng rỡ của bà con trong buổi khám chữa bệnh.

Bền bỉ gieo mầm hạnh phúc

Hành trình tại Tả Cỷ Tỷ là một trong rất nhiều chương trình thiện nguyện mà DHG Pharma tham gia. Kiên định với sứ mệnh: "Mỗi người, mỗi gia đình Việt đều được chăm sóc sức khỏe bằng những viên thuốc chất lượng, chuẩn quốc tế.", DHG vẫn luôn có mặt ở nơi sức khỏe cần được quan tâm nhất.

"Trong kỷ nguyên mới, Dược Hậu Giang chọn "Mạnh mẽ chuyển mình - Vững bước vươn xa" không chỉ để phát triển, mà để sẻ chia," ông Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh. "Với chúng tôi, lợi nhuận không bao giờ là đích đến cuối cùng, mà là phương tiện để kiến tạo giá trị cộng đồng."

Đại diện xã Tả Củ Tỷ trao thư cảm ơn đến DHG Pharma, AloBacsi và Daisy Media vì những đóng góp thiết thực cho người dân vùng cao.

Đây là chương trình quy mô lớn thứ ba trong năm 2025 mà DHG Pharma phối hợp thực hiện cùng Alobacsi và Daisy Media. Song song với chuỗi hoạt động đồng hành cùng cộng đồng, tính đến tháng 10.2025, DHG Pharma đã tổ chức và tài trợ cho hơn 30 chương trình khám chữa bệnh trên khắp cả nước, mang dịch vụ y tế thiết thực đến với hơn 10.000 người dân.

Mỗi hành trình ấy không chỉ là sự sẻ chia mà còn khẳng định cho sứ mệnh "Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn" mà DHG Pharma bền bỉ theo đuổi, khẳng định vai trò tiên phong và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp dược hàng đầu Việt Nam.