Đi ăn cưới về, 3 người tử vong vì tai nạn giao thông

Chiều 9.4, thông tin từ Công an H.Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang phối hợp các cơ quan chức năng, để điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 7A, khiến 3 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn CTV

Vụ tai nạn giao thông trên xảy ra khoảng 19 giờ 50 ngày 8.4 trên quốc lộ 7A, đoạn qua xã Đỉnh Sơn (H.Anh Sơn).

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, sau khi dự đám cưới, 3 người dân ở xã Cẩm Sơn (H.Anh Sơn) đi trên 1 xe máy để về nhà. Khi chiếc xe máy đang chạy trên quốc lộ 7A thì bất ngờ va chạm với xe tải mang biển số Thanh Hóa đang lưu thông trên đường.

Vụ tai nạn khiến ông N.S.B (57 tuổi), ông N.T.L (55 tuổi, đều ngụ xã Cẩm Sơn) tử vong tại chỗ. Ông C.X.Q (56 tuổi, ngụ xã Cẩm Sơn, ngồi cùng xe máy) bị thương rất nặng, được đi đi cấp cứu sau đó, tuy nhiên, đến sáng 9.4, ông Q. cũng không qua khỏi.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an H.Anh Sơn và lực lượng CSGT Công an Nghệ An đã đến hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.