Dĩ An - ‘Siêu phường’ của TP.HCM mới đang dẫn sóng căn hộ TOD

Dĩ An - Lõi công nghiệp của siêu đô thị TP.HCM

Sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu vào TP.HCM từ ngày 1.7.2025 theo Nghị quyết 60-NQ/TW, siêu đô thị đặc biệt này đang vẽ lại bản đồ kinh tế - xã hội phía Nam với quy mô dân số gần 14 triệu người, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

Nổi bật trong bức tranh ấy, Dĩ An cũ nhanh chóng khẳng định vị thế lõi khu công nghiệp của siêu đô thị mới khi trở thành "siêu phường" đông bậc dân nhất TP.HCM - quy mô gần 230.000 cư dân trên 21.4 km2. Nơi đây không chỉ kế thừa di sản công nghiệp mà còn mở ra không gian sống hiện đại, thu hút dòng người trẻ và chuyên gia.

Khu vực Dĩ An (cũ) đang đón làn sóng bùng nổ hạ tầng mới với đề án quy hoạch phát triển loạt đô thị TOD dọc theo tuyến Metro số 1, 2

Thực tế cho thấy, Dĩ An đang lột xác ngoạn mục, từ "vệ tinh công nghiệp" khói bụi sang trung tâm dịch vụ - công nghệ cao, nhờ quy hoạch chiến lược đến 2045. Được chia thành 5 khu đô thị đặc thù với quỹ đất rộng lớn, Dĩ An ưu tiên giãn dân hiệu quả từ Thủ Đức cũ nhờ giá bất động sản tại Dĩ An vẫn "mềm" với mức trung bình dưới 50 triệu/m2.

Từ những nhà máy xí nghiệp chen chúc trước kia, nay doanh nghiệp ngoài KCN được di dời tập trung, nhường chỗ cho đất ở xanh sạch và mô hình TOD (phát triển đô thị gắn kết giao thông công cộng) hiện đại, biến Dĩ An thành "trái tim" khu đông sôi động. Cùng với đó, quy hoạch hạ tầng trọng điểm chính là "động lực vàng" khiến Dĩ An bùng nổ, mà "hạt nhân" là hệ thống metro và chuỗi đô thị TOD trải dài theo trục giao thông công cộng.

Dĩ An nằm ngay lõi tuyến Metro số 1, khi hoàn thành sẽ giúp cư dân chỉ mất 10 - 12 phút để về trung tâm quận 1 cũ. Dọc tuyến metro này, TP.HCM mới đang triển khai hàng loạt đô thị TOD quy mô lớn, tạo "cú hích" cho dự án bất động sản phát triển. Đặc biệt, dự án sở hữu vị trí trong lòng đô thị TOD tạo được sức hút mạnh mẽ. Theo đánh giá của giới chuyên gia, bất động sản lõi KCN Dĩ An hứa hẹn bứt phá, trở thành "đất vàng" cho an cư - đầu tư.

Lộ diện tâm điểm đầu tư bất động sản tại Dĩ An

Theo quan sát, thị trường bất động sản khu đông TP.HCM đang "tăng nhiệt" từng ngày với hàng loạt dự án liên tiếp được triển khai. Nhưng vượt lên tất cả, The Aspira vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất - không chỉ vì ra mắt đúng đỉnh sóng, mà dự án này sở hữu gần như mọi lợi thế mà nhà đầu tư TOD khao khát.

Chính sách bán hàng ưu việt - vị trí đắc địa - tiến độ vững vàng - pháp lý minh bạch chính là các yếu tố giúp The Aspira chinh phục khách hàng

Đầu tiên là vị trí "không thể đắc địa hơn" khi nằm trọn trong lõi khu đô thị TOD Vành đai 3 Tân Bình 18,8 ha - dự án tiên phong kích hoạt vùng trung tâm siêu đô thị tỷ đô. Chỉ vài trăm mét là đến hai trạm metro S12-S13, 2 km đến FPT Education Hub, 3 phút tới Vincom Dĩ An, 12 phút về quận 1 khi metro vận hành. Trục Nguyễn Thị Minh Khai sẽ được mở rộng lên 42 m vào đầu năm 2026 và mở mới ba tuyến N4-N5-D6 lộ giới 17 m, The Aspira sẽ sở hữu 3 mặt tiền đắt giá.

Thứ hai là chính sách bán hàng "gây sốc" thật sự khi khách hàng chỉ cần đóng 10% là có thể ký hợp đồng mua bán, đóng 20% đến khi nhận sổ hồng, chính sách mua nhà chỉ với 6,8 triệu/tháng, 80% còn lại ngân hàng cho vay trong 35 năm, hỗ trợ lãi suất 30 tháng và ân hạn gốc tới 6 năm. Với mức giá khởi điểm chỉ 37,9 triệu/m2 và quà tặng Smart Home - Smart Building, The Aspira đang giúp hàng nghìn người trẻ lần đầu sở hữu căn hộ TP.HCM mà không cần "cày cuốc" 20 năm. Trong khi đó, dự án đang tạo được uy tín rất tốt nhờ tiến độ xây dựng vững vàng, đến đầu tháng 12.2025 đã xây tầng 19/30, và được bảo chứng chất lượng bởi Tổng thầu Decofi.

The Aspira đang khẳng định chất lượng cùng tiến độ vượt trội khi đầu tháng 12.2025, Decofi đã xây 19/30 tầng, tốc độ trung bình 4 tầng/tháng

Cuối cùng là chất lượng vượt phân khúc: thiết kế 100% căn hộ có ban công view thoáng, 38 tiện ích chia trục Động - Tĩnh khoa học, tầng thượng concept "các vì sao". Đặc biệt, nội thất được bàn giao với tiêu chuẩn cao cấp từ các thương hiệu Yale, Hafele, gỗ An Cường và được tư vấn quản lý vận hành bởi thương hiệu quốc tế - CBRE. Tất cả tạo nên một hệ sinh thái sống TOD-Style thực thụ - nơi cư dân không chỉ ở, mà còn tận hưởng nhịp sống đô thị hiện đại và đón đầu sóng tăng giá từ lợi thế đô thị TOD, metro, tổ hợp giáo dục FPT, từ bảng giá đất mới 2026.