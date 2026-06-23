Đi biển Mỹ Khê, ghé Trần Nesta thưởng thức đặc sản Đà Nẵng

Trần Nesta Biển Mỹ Khê tọa lạc trên đường Võ Nguyên Giáp, chỉ cách bãi biển Mỹ Khê chưa đầy 100 m ẢNH: CAM THẢO

Điểm hẹn mới cho tín đồ ẩm thực

Giữa tháng 6 vừa qua, hệ thống Ẩm thực Trần chính thức khai trương chi nhánh mới Trần Nesta Biển Mỹ Khê (số 254 Võ Nguyên Giáp, thành phố Đà Nẵng). Đây là cơ sở thứ 3 của thương hiệu tại thành phố biển, bên cạnh 2 địa điểm quen thuộc trên đường Nguyễn Văn Linh và Phạm Văn Đồng.

Sở hữu vị trí đắc địa trên tuyến đường ven biển đẹp nhất Đà Nẵng, chỉ cách bãi biển Mỹ Khê chưa đầy 100 m, Trần Nesta Biển Mỹ Khê được kỳ vọng trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước khi muốn thưởng thức đặc sản địa phương sau những giờ vui chơi, nghỉ dưỡng bên biển.

Theo ông Tuấn Trần, Chủ tịch sáng lập Ẩm thực Trần, việc mở thêm chi nhánh tại khu vực biển Mỹ Khê nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của du khách, đồng thời tạo thuận lợi trong việc di chuyển và trải nghiệm ẩm thực.

"Chúng tôi mong muốn mang những món ăn đặc sản Đà Nẵng đến gần hơn với du khách. Khu vực này tập trung nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng nên rất cần một địa điểm ẩm thực chất lượng, thuận tiện để phục vụ du khách ngay sau khi tắm biển hoặc tham quan các địa điểm nổi tiếng", ông Tuấn Trần cho biết.

Gia đình ông Trần Quốc Hạnh đánh giá cao chất lượng phục vụ và các món đặc sản tại Trần Nesta Biển Mỹ Khê

Không chỉ chú trọng không gian hiện đại, thoáng đãng, Trần Nesta Biển Mỹ Khê còn gây ấn tượng với nguồn nguyên liệu được kiểm soát chặt chẽ. Đặc biệt, khi thưởng thức các món đặc sản, thực khách còn được tặng những sản phẩm theo mùa được trồng từ nông trại organic Ẩm thực Trần ở xã Ninh Gia, tỉnh Lâm Đồng.

Bên cạnh các món ăn truyền thống, hệ thống Ẩm thực Trần đặc biệt chú trọng đến yếu tố dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Ẩm thực Trần hiện sở hữu nông trại rau sạch organic rộng khoảng 4 ha tại tỉnh Lâm Đồng, cung cấp nguồn rau xanh cho toàn bộ chi nhánh trên toàn quốc.

"Chúng tôi luôn đặt chất lượng thực phẩm lên hàng đầu. Từ nguồn rau sạch, thịt tươi đến hải sản đều được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm mang đến những bữa ăn an toàn, giàu dinh dưỡng và giữ trọn hương vị đặc trưng miền Trung", đại diện Ẩm thực Trần chia sẻ.

Đến với Trần Nesta Biển Mỹ Khê, thực khách có cơ hội thưởng thức những món ăn đã làm nên thương hiệu của hệ thống như bánh tráng cuốn thịt heo 2 đầu da, mì Quảng, bún mắm nêm, bánh bèo cùng nhiều món ăn gia đình, món hấp, món nướng được chế biến từ nguồn nguyên liệu tươi mới mỗi ngày. Ngoài ra, chi nhánh mới còn phục vụ thêm các món hải sản tươi sống, đặc biệt là các món chế biến từ mực tươi được nhiều thực khách đánh giá cao.

Bánh tráng cuốn thịt heo 2 đầu da là món ăn làm nên thương hiệu Ẩm thực Trần được nhiều du khách lựa chọn khi đến Đà Nẵng

Mang hương vị Đà Nẵng theo chân du khách bốn phương

Không chỉ nổi tiếng với các món ăn tại chỗ, Ẩm thực Trần còn phát triển nhiều sản phẩm đặc sản đóng gói làm quà như mắm cá thu thương hiệu Trần, cà phê Trần cùng các món ăn đặc sản có thể mang theo trên các chuyến bay.

"Rất nhiều du khách lựa chọn mua đặc sản Đà Nẵng tại hệ thống Ẩm thực Trần để làm quà cho người thân, bạn bè. Đây cũng là một cách để quảng bá ẩm thực địa phương đến với du khách trong nước và quốc tế", ông Tuấn Trần nói.

Sự xuất hiện của Trần Nesta Biển Mỹ Khê không chỉ mở rộng hệ thống của thương hiệu Ẩm thực Trần mà còn góp phần bổ sung thêm một điểm đến ẩm thực chất lượng trên tuyến du lịch ven biển Đà Nẵng, phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách khi đến với thành phố biển.

Trong chuyến du lịch hè cùng gia đình tại bãi biển Mỹ Khê (thành phố Đà Nẵng), ông Trần Quốc Hạnh (78 tuổi, đến từ TP.HCM) cho biết cả gia đình đặc biệt hài lòng với chất lượng phục vụ tại nhà hàng Trần Nesta Biển Mỹ Khê.

"Các thành viên trong gia đình đều đánh giá cao sự chu đáo và tận tâm của đội ngũ nhân viên. Chúng tôi ấn tượng với việc nhân viên luôn tuân thủ các quy định về vệ sinh trong quá trình phục vụ", ông Hạnh chia sẻ.

Nông trại rau sạch rộng 4 ha tại Lâm Đồng cung cấp nguồn rau xanh cho hệ thống Ẩm thực Trần trên toàn quốc

Trong khi đó, anh Jordy Thien Vu (20 tuổi, Việt kiều đến từ bang Ohio, Hoa Kỳ) cho biết đây là lần đầu tiên anh thưởng thức các món ăn đặc sản đậm hương vị miền Trung ngay tại bãi biển Mỹ Khê.

"Tôi đã thử nhiều món ăn truyền thống Việt Nam. Bánh bèo và mì Quảng tại Trần Nesta Biển Mỹ Khê khá ngon, vị mắm dễ ăn. Món cuốn có nguyên liệu tươi, phần thịt rất chất lượng và đĩa rau xanh khá ấn tượng", anh Jordy chia sẻ.