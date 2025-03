Đi bộ qua đường, người đàn ông bị 2 xe máy tông tử vong

Ngày 12.3, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang phối hợp lực lượng chức năng điều tra vụ người đàn ông bị 2 xe máy tông liên hoàn dẫn đến tử vong.

Lực lượng CSGT khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn khiến ông V.M.T tử vong ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 45 ngày 11.3, ông V.M.T (57 tuổi, ngụ xã Trừ Văn Thố, H.Bàu Bàng, Bình Dương) đi bộ qua đường huyện 35, đoạn thuộc ấp An Hội, xã Tân An Hội, H.Mang Thít, Vĩnh Long.

Ông T. bị xe máy thứ nhất tông ngã ra đường ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Lúc này, đường khá vắng, ông T. qua đường không may bị 2 xe máy do N.H.A và N.T.N (cùng 17 tuổi, ngụ xã Tân An Hội, H.Mang Thít, Vĩnh Long) điều khiển tông liên hoàn.

Ông T. tiếp tục bị xe máy tiếp theo tông ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sau cú tông, ông T. bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong trên đường đi; 2 thiếu niên điều khiển xe máy bị xây xát, phương tiện hư hỏng nhẹ. Sự việc được camera hành trình của một ô tô đang dừng bên đường ghi lại.

Vụ tai nạn khiến ông T. tử vong đang được ngành chức năng Vĩnh Long tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định.