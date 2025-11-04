Đi câu cá với bạn, bé trai bị lưỡi câu móc vào mắt, nguy cơ mù mắt

Ngay lập tức, người nhà thì đưa H. đến thăm khám ở Bệnh viện đa khoa Châu Đốc (An Giang), sau đó chuyển đến cấp cứu ở Bệnh viện Mắt TP.HCM.

Ngày 4.11, bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Đức Dũng, Trưởng khoa Mắt Nhi, Bệnh viện Mắt TP.HCM, cho biết qua quá trình thăm khám và đánh giá kết quả chẩn đoán hình cho thấy mắt trái của em H. bị lưỡi câu cá đâm xuyên thấu ở vùng giác mạc cạnh rìa kèm theo đục vỡ thể thủy tinh, xuất huyết toàn nhãn cầu và phòi mống. Hiện chưa thể đánh giá được đường ra của móc câu. Các bác sĩ nhận định tình trạng tổn thương mắt nặng, tiên lượng nguy cơ cao phải bỏ mắt.

Khai thác bệnh sử, mẹ em H. cho biết lúc 16 giờ ngày 28.10, H. đang câu cá cùng bạn ở An Giang thì bạn vô tình vung cần câu làm móc câu văng trúng mắt trái của H., sau đó mắt H. mờ đi và đau nhức.

Các bác sĩ trong quá trình phẫu thuật cho em H. ẢNH: L.T

Sau nhập viện cấp cứu, H. được ê kíp bác sĩ khẩn trương thăm khám, thực hiện những xét nghiệm cần thiết và tiến hành cuộc phẫu thuật lấy dị vật lưỡi câu cá xuyên thấu nhãn cầu. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ đã thám sát được đường ra của vết thương và khâu lại thành củng mạc, nhờ đó bảo tồn được nhãn cầu mắt trái cho bệnh nhi. Hiện H. đang nằm viện, tình trạng sức khỏe ổn định.

Khuyến cáo của bác sĩ

Qua trường hợp này, bác sĩ Dũng khuyến cáo các bậc phụ huynh nên chú trọng phòng ngừa tai nạn do lưỡi câu cá cho trẻ trong những trường hợp tham gia hoạt động câu cá. Vì lưỡi câu cá có ngạnh móc rất nguy hiểm dễ gây tổn thương nghiêm trọng cho mắt. Người dân tuyệt đối không tự gỡ, cần giữ nguyên vị trí móc và đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa mắt gần nhất để được hướng dẫn xử trí kịp thời.