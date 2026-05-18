Đi khám cùng nhau - Thói quen mới của những gia đình hiện đại tại Nha Trang

Khi quan tâm sức khỏe trở thành "ngôn ngữ yêu thương" mới

Nha Trang những ngày giữa năm 2026, dòng người tấp nập đổ về phố biển cũng là lúc áp lực công việc của người dân địa phương tăng cao. Trong guồng quay đó, sức khỏe thường là thứ bị bỏ quên. Nhiều người vẫn giữ tâm lý "trời kêu ai nấy dạ", chỉ đến bệnh viện khi cơn đau đã không thể chịu đựng.

Thế nhưng, thực tế y khoa lại rất khắc nghiệt: Những "sát thủ thầm lặng" như đột quỵ, ung thư hay các bệnh lý chuyển hóa không bao giờ báo trước. Khám sức khỏe định kỳ 1-2 lần/năm chính là lúc chúng ta dừng lại để "lắng nghe" cơ thể mình.

Việc chủ động thăm khám 1-2 lần/năm được xem là "lá chắn" hiệu quả. Không chỉ giúp phát hiện sớm các vấn đề về gan, tuyến tiền liệt ở nam giới hay tầm soát ung thư vú, cổ tử cung ở nữ giới, khám định kỳ còn giúp kiểm soát các chỉ số huyết áp, mỡ máu - vốn là nỗi lo thường trực của dân văn phòng và người làm dịch vụ du lịch.

Trong gia đình hiện đại, sức khỏe của một người là an vui của cả nhà. Khi vợ chồng cùng đi tầm soát, đó là sự thấu hiểu. Khi con cái đưa cha mẹ đi khám, đó là lòng hiếu thảo. Và khi cha mẹ làm gương cho con trẻ, đó là sự giáo dục về ý thức sống trách nhiệm.

Khi "đi khám" trở thành khoảnh khắc gia đình

Khác với sự đơn độc khi đi khám bệnh một mình, xu hướng gia đình cùng nhau đi tầm soát sức khỏe tại các phòng khám chất lượng cao đang trở thành nét đẹp văn hóa mới. Hình ảnh vợ chồng cùng đi kiểm tra tổng quát, hay con cái đưa cha mẹ già đi tầm soát định kỳ đã không còn xa lạ tại Phòng khám Đa khoa Olympia.

Bác sĩ Nam (Phòng khám Đa khoa Olympia) nhận định: "Việc khám sức khỏe theo hộ gia đình mang lại lợi ích kép. Nó không chỉ giúp bác sĩ có cái nhìn tổng thể về tiền sử bệnh lý gia đình mà còn tạo ra một hệ sinh thái 'sống khỏe' ngay trong chính ngôi nhà của họ. Khi cả nhà cùng có ý thức phòng bệnh, hiệu quả điều trị và dự phòng sẽ tăng gấp nhiều lần".

Giải pháp "Cá thể hóa" cho từng thành viên - Từ con trẻ đến cha mẹ

Một trong những điểm tạo nên uy tín của Phòng khám đa khoa Olympia chính là sự đa dạng và tính chuyên sâu trong các gói khám. Thay vì một danh mục chung cho tất cả, các gói khám tại đây được thiết kế " Cá thể hóa" theo từng độ tuổi, giới tính và giai đoạn cuộc đời.

Với nam và nữ giới trưởng thành: Các gói khám tổng quát được chia làm 4 cấp độ (Cơ bản, Tiêu chuẩn, Nâng cao và Chuyên sâu) với mức giá cực kỳ hợp lý chỉ từ 650.000 đồng - 700.000 đồng. Điều này giúp mọi đối tượng, từ sinh viên đến người lao động, đều có thể tiếp cận y tế chất lượng cao.

Đặc quyền cho phụ nữ và mẹ bầu: Olympia đặc biệt chú trọng đến sức khỏe sinh sản và tầm soát ung thư phụ khoa. Các gói tầm soát chuyên sâu ung thư vú, cổ tử cung (với các xét nghiệm tiên tiến như HPV Genotype PCR, Liquiprep Pap) giúp phụ nữ hiện đại gạt bỏ nỗi lo "án tử" nhờ phát hiện mầm mống bệnh từ giai đoạn sớm.

Gói Tiền hôn nhân & Hạnh phúc gia đình: Đây là bước đệm vững chắc cho các cặp đôi trước khi về chung một nhà, giúp rà soát sức khỏe sinh sản và các bệnh di truyền, đảm bảo tương lai khỏe mạnh cho thế hệ mai sau.

Gói khám tim mạch: Đây là lựa chọn của Con cái dành tặng cho Cha Mẹ như một lời tri ân và mong muốn sức khỏe của Cha Mẹ luôn được kiểm soát thật chặt.

Khảo sát tuổi xương - Giải mã nỗi lo dậy thì sớm

Đặc biệt, trong bối cảnh tỷ lệ dậy thì sớm ở trẻ em thành phố đang tăng cao, Olympia đã tiên phong triển khai Gói khám dậy thì sớm (Nam/Nữ) với tiêu điểm kỹ thuật là X-quang xương bàn tay khảo sát tuổi xương.

Đây không đơn thuần là một tấm phim chụp, mà là "chìa khóa" giúp bác sĩ khảo sát chính xác tuổi xương so với tuổi thực tế của trẻ. Kết hợp cùng các xét nghiệm định lượng nội tiết tố (LH, FSH, Estradiol/Testosterone) và siêu âm tử cung, buồng trứng hoặc tinh hoàn, quy trình này giúp cha mẹ kịp thời can thiệp, bảo vệ chiều cao tối ưu và tâm lý vững vàng cho con trẻ trong giai đoạn nhạy cảm nhất.

Điểm tựa y tế "Tận tâm - Chất lượng"

Tọa lạc tại địa chỉ 60 Yersin, phường Tây Nha Trang, Phòng khám Đa khoa Olympia đã trở thành địa chỉ của nhiều người dân và doanh nghiệp.

Đội ngũ chuyên gia: Các bác sĩ giàu kinh nghiệm, tư vấn chi tiết, tận tình, tạo cảm giác gần gũi như người thân.

Công nghệ tiên tiến: Trang bị máy CT Scanner, máy đo đàn hồi gan Fibroscan không xâm lấn, hệ thống xét nghiệm tự động AU480 & Cobas… đảm bảo độ chính xác tối ưu.

Gói khám cá nhân hóa: Nhiều gói khám linh hoạt từ tầm soát ung thư, đột quỵ đến khám sức khỏe doanh nghiệp và hậu Covid, đáp ứng mọi nhu cầu của các thế hệ trong gia đình.

Người dân địa phương đánh giá cao Olympia bởi sự tiện lợi, vị trí trung tâm, thủ tục nhanh gọn và môi trường y tế sạch sẽ, thân thiện, giúp họ tiết kiệm tối đa thời gian so với việc chen chúc tại các bệnh viện lớn.

Sức khỏe không phải là thứ chúng ta có thể mua lại, nhưng là thứ chúng ta có thể bảo vệ. Một thói quen nhỏ hôm nay - cùng nhau đi khám sức khỏe - chính là nền tảng cho một tương lai khỏe mạnh trọn vẹn của mỗi gia đình tại Nha Trang.

083 379 0707 – 0258 3561 818

Nội dung bài viết có sự tham vấn chuyên môn và tham chiếu thông tin từ Bác sĩ CKI Trần Thị Như Nam