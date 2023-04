Đi lạc đường sợ bố mẹ mắng, một học sinh lớp 7 nói dối 'bị bắt cóc'

Mới đây, Công an TP.Hà Nội đã đăng tải thông báo khẳng định: "Thông tin về việc học sinh Trường THCS Yên Hòa bị bắt cóc là tin giả".



Thông báo trên Fanpage của Công an TP.Hà Nội CHỤP MÀN HÌNH

Theo đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 5.4, Công an P.Yên Hòa (Q.Cầu Giấy) nhận được công văn của Ban Giám hiệu Trường THCS Yên Hòa về việc phụ huynh học sinh N.T.H (lớp 7) trao đổi với nhà trường: cháu H. bị một người lạ mặt tiếp xúc, ép lên xe chở đi. Gia đình tìm thấy cháu trong trạng thái tâm lý bất an, hoảng hốt.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an P.Yên Hòa đã tập trung xác minh, mời học sinh H. lên trụ sở công an phường để lấy lời khai.

Từ kết quả xác minh, Công an P.Yên Hòa xác định thông tin học sinh trên bị người lạ mặt tiếp xúc, ép lên xe chở đi như công văn trao đổi của nhà trường là không đúng sự thật.

Tại cơ quan công an, cháu H. cho biết không có việc bị người lạ mặt tiếp xúc, ép lên xe chở đi. Sự thực là do đi học lạc đường nên cháu đã nói dối bố mẹ như thế vì sợ bị mắng.

Trước đó, nhiều phụ huynh học sinh tại Hà Nội xôn xao và chia sẻ thông tin học sinh Trường THCS Yên Hòa bị bắt cóc với tâm trạng đầy bất an, lo lắng; đặc biệt là sau hàng loạt cảnh báo về việc lừa đảo học sinh nhằm chiếm đoạt tài sản thời gian gần đây.

Tại hội nghị với lãnh đạo các đơn vị giáo dục trên địa bàn thành phố mới đây, đại diện Công an TP.Hà Nội cũng đề nghị khi nhận được thông tin của học sinh do ngành công an cung cấp để phục vụ tuyển sinh, các trường thực hiện nghiêm quy định về bảo mật thông tin cho học sinh, tránh lộ, lọt ra ngoài.

"Hiện nay, chúng tôi đã phát hiện một số trường hợp các đối tượng sử dụng thông tin học sinh trường nào, lớp nào, bố mẹ là ai để thực hiện các hành vi phạm pháp; do đó cần lưu ý, tránh ảnh hưởng an toàn trong quá trình thực hiện", vị này nêu thực tế.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cũng nhấn mạnh yêu cầu các cơ sở giáo dục cần rà soát lại việc đảm bảo an toàn, an ninh trường học.



Theo ông Cương, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có văn bản quán triệt nhưng các hiện tượng lừa đảo nhằm vào đối tượng học sinh vẫn có thể tiếp tục biến tướng và xảy ra dưới nhiều hình thức khác nhau.

Ông Cương cũng nhắc đến vấn đề an toàn cho học sinh trong quá trình di chuyển từ nhà đến trường và ngược lại; từ đó đề nghị các trường có biện pháp phòng ngừa, phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh để đảm bảo không xảy ra các sự cố đáng tiếc.