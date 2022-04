Đi lại dịp lễ sao cho an toàn?: Lưu ý khung giờ xuất phát

Từ ngày 28.4, Cục CSGT đã tung toàn bộ lực lượng phối hợp với CSGT địa phương khảo sát các cửa ngõ ra vào thủ đô Hà Nội, các tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ… và các tuyến cao tốc, cửa ngõ ra vào TP.HCM, các địa phương trọng điểm như: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu…

Trung tá Lê Quang Hòa, Trưởng phòng Hướng dẫn điều khiển giao thông dẫn đoàn (Cục CSGT), cho biết tình hình ùn tắc giao thông năm nay sẽ rất “nóng” so với các năm trước. “Chúng tôi dự báo phương tiện giao thông sẽ tăng lên rất cao, nguy cơ lớn về ùn tắc giao thông, đặc biệt là tại Hà Nội, TP.HCM”, ông Hòa nói và cho biết Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT phối hợp với công an các địa phương đảm bảo an toàn giao thông, trong đó chống ùn tắc và tai nạn giao thông.

Từ sáng 28.4, Cục CSGT đã khuyến cáo người dân tham khảo 9 tình huống ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ ra vào thủ đô và các phương án phân luồng chi tiết. Tại khu vực TP.HCM và các tỉnh phía nam, Cục CSGT cũng đã đưa ra tình huống ùn tắc để phân luồng, trong đó tập trung tại tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tuyến TP.HCM - Trung Lương, cùng với các tuyến quốc lộ đi các tỉnh phụ cận.

“Căn cứ vào khuyến cáo này, người dân sẽ chủ động về lộ trình. CSGT sẽ huy động 100% quân số điều tiết giao thông”, ông Hòa cho biết thêm.





Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông cao tốc số 1, thuộc Cục CSGT - đơn vị ứng trực trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai, cho biết nhiều người đổ lên Sa Pa (Lào Cai) du lịch, người dân các tỉnh phía bắc về quê sẽ khiến cao tốc này có nguy cơ ùn tắc. Vì vậy, 7 tổ công tác sẽ tuần tra, ứng trực tại các nút giao cao tốc để phân luồng khi có ùn tắc. CSGT đã làm việc với Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc VN để chuẩn bị phương án xả trạm thu phí khi xảy ra ùn tắc từ 1 km.

Dự kiến từ chiều nay (29.4) và sáng 30.4, phương tiện giao thông sẽ đạt đỉnh, tình hình này sẽ tương tự vào các ngày cuối dịp nghỉ lễ (ngày 2 và 3.5). Cục CSGT thông tin: “Đề nghị người dân điều chỉnh lộ trình và khung giờ phù hợp. Khi lưu thông trên các tuyến cao tốc, người dân cần chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn giao thông, quy định về biển báo và chỉ dẫn, điều tiết của cơ quan chức năng. Đồng thời, cần tránh các làn khẩn cấp để phương tiện khẩn cấp thực hiện nhiệm vụ trong khi xảy ra ùn tắc hay tai nạn giao thông”.