Đi làm, cà phê, du lịch: Gần 4 tháng qua mang theo Galaxy S26+ đến mọi nơi

Sau gần 4 tháng sử dụng Galaxy S26+ làm thiết bị chính, điều dễ nhận thấy không nằm ở những con số cấu hình hay bảng thông số kỹ thuật. Thay vào đó, chiếc smartphone này dần trở thành một phần trong nhịp sống hằng ngày, từ những buổi họp buổi sáng, các cuộc hẹn cà phê cuối tuần, những chuyến du lịch ngắn. Nhìn lại album ảnh trong máy, có thể thấy phần lớn những khoảnh khắc đáng nhớ của vài tháng qua đều được ghi lại bằng chính thiết bị này.

Camera ổn định cho những khoảnh khắc không thể chờ

Không phải ai cũng dành nhiều thời gian căn góc hay chỉnh thông số trước khi chụp ảnh. Trong nhịp sống bận rộn, phần lớn khoảnh khắc đẹp chỉ xuất hiện trong tích tắc, và điều người dùng cần là một chiếc điện thoại có camera đủ tốt và dễ sử dụng để có thể ghi lại nhanh những kỷ niệm đẹp.

Đó cũng là điểm tạo nên trải nghiệm dễ chịu trên Galaxy S26+. Từ ánh nắng dịu ở quán cà phê buổi sáng, những con phố lúc tan làm cho đến không gian đầy ánh đèn tại các buổi biểu diễn, máy duy trì khả năng bắt nét nhanh, màu sắc cân bằng và cho chất lượng ảnh đồng đều trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Nhờ vậy, nhiều bức ảnh chỉ cần thêm một bộ lọc nhẹ là đã sẵn sàng để chia sẻ lên Instagram hay Story mà không phải chỉnh sửa quá nhiều.

Photo Assist - Chỉnh sửa ảnh thế hệ mới giải quyết những phiền toái rất nhỏ

Chỉnh sửa ảnh trên điện thoại vốn không còn xa lạ, nhưng việc phải chuyển qua nhiều ứng dụng khác nhau vẫn khiến không ít người mất thời gian.

Trong quá trình sử dụng, Photo Assist là một trong những tính năng được khai thác nhiều hơn dự kiến bởi khả năng xử lý nhanh các tình huống quen thuộc. Một vài người vô tình lọt vào khung hình khi đi du lịch, những món đồ thừa trên mặt bàn quán cà phê hay các chi tiết gây rối phía sau chủ thể đều có thể được xử lý trực tiếp ngay trên máy.

Thay vì mất thêm thời gian hậu kỳ, người dùng chỉ cần vài câu lệnh đơn giản để bức ảnh trở nên gọn gàng hơn trước khi chia sẻ.

Galaxy AI hiện diện theo cách tự nhiên trong cuộc sống

Điểm đáng chú ý của Galaxy AI không nằm ở việc mang đến những trải nghiệm quá khác biệt, mà ở cách các tính năng được tích hợp vào những công việc diễn ra mỗi ngày.

Việc tóm tắt một bài viết dài trước khi đọc, dịch nhanh email bằng tiếng Anh hay sắp xếp lại ghi chú sau cuộc họp đều giúp giảm bớt những thao tác lặp lại. Đặc biệt, Circle to Search là tính năng được sử dụng với tần suất cao nhờ khả năng tìm kiếm trực tiếp mọi thứ xuất hiện trên màn hình. Từ một đôi sneaker trong video TikTok, địa điểm xuất hiện trên Instagram cho đến món đồ bắt gặp khi lướt mạng xã hội, mọi thông tin đều có thể được tìm kiếm chỉ bằng thao tác khoanh tròn.

Mỗi tính năng chỉ giúp tiết kiệm vài chục giây, nhưng khi lặp lại nhiều lần trong ngày, sự khác biệt về trải nghiệm trở nên rõ rệt.

Sau gần 4 tháng đồng hành, điều để lại nhiều ấn tượng nhất trên Galaxy S26+ không phải là một tính năng riêng lẻ, mà là cảm giác mọi thứ luôn vận hành liền mạch. Chiếc điện thoại theo kịp lịch trình từ sáng đến tối: kiểm tra lịch họp, phản hồi email, chỉnh sửa ảnh, quay video, tìm kiếm thông tin hay giải trí vào cuối ngày mà không tạo cảm giác gián đoạn. Người dùng cũng ít phải bận tâm đến việc đóng ứng dụng, lo máy phản hồi chậm hay mang theo sạc dự phòng trong những ngày sử dụng thông thường.