Đi làm nhưng không ký hợp đồng lao động, nhiều rủi ro không phải ai cũng biết

Làm việc 7 tháng nhưng chưa ký hợp đồng lao động

Nguyễn Minh Trí (24 tuổi), đang làm việc ở 45 Lý Tự Trọng, P.Sài Gòn, TP.HCM; trước là P.Bến Nghé, Q.1), cho biết mỗi ngày ngày làm việc kéo dài hơn 9 tiếng đồng hồ. Trí kể đã làm việc được gần 7 tháng, trải qua thời gian thử việc, công việc ổn định, tuy nhiên đến nay vẫn chưa từng ký hợp đồng lao động.

"Lúc vào làm, quản lý chỉ nói thử việc rồi làm luôn, không nhắc gì tới hợp đồng lao động. Tôi lo làm, mỗi tháng nhận lương, chứ không hỏi", Trí kể.

Trần Đức Phương (21 tuổi), cho biết đang làm việc ở đường Tân Thắng, P.Tân Sơn Nhì, TP.HCM (trước là P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú) với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, Phương kể không có bảo hiểm, không giấy tờ ràng buộc.

Cách đây một tuần, Phương xin nghỉ phép 2 ngày vì bệnh nhưng không được tính lương. "Quản lý nói nghỉ thì không có chế độ. Lúc đó cũng có bức xúc nhưng không biết phải làm gì vì không có hợp động lao động", Phương kể.

Bài đăng trên Threads về chuyện không có hợp đồng lao động khi làm việc, dẫn đến việc bị thiệt thòi

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trên Threads, chủ đề về hợp đồng lao động được nhiều thành viên là người trẻ quan tâm. Không ít bài đăng cho biết bản thân chủ quan quên ký hợp đồng lao động khi làm việc. Nhiều người trẻ đang làm việc tại các cửa hàng, quán ăn, doanh nghiệp nhỏ… với tính chất công việc ổn định, thời gian cố định cảm thấy… giật mình vì câu chuyện của người khác giống mình, nghĩa là không có bất kỳ hợp đồng lao động nào.

Theo Phương, lý do không hỏi về hợp đồng lao động khi bắt đầu làm việc, là "vì không có kinh nghiệm, nên xin được việc là mừng. Nếu hỏi hợp đồng hay bảo hiểm, nhiều khi họ đánh giá mình khó, rồi sợ họ không nhận".

Cũng có những trường hợp cho biết làm công việc part time (bán thời gian), dù có tính chất như lao động chính thức, làm theo ca cố định, chịu sự quản lý trực tiếp… nhưng lại không có hợp đồng lao động, khiến quyền lợi bị bỏ ngỏ. Hay có trường hợp người lao động bị công ty chậm trả lương nhưng không biết bấu víu vào cơ sở pháp lý nào để đòi.

Khi làm việc, người lao động nên chủ động tìm hiểu quyền lợi lao động, yêu cầu hợp đồng hoặc thỏa thuận rõ ràng

Cần chủ động tìm hiểu quyền lợi lao động, yêu cầu hợp đồng

Ở góc độ doanh nghiệp, anh Vương Kim Sơn (34 tuổi, chủ một cơ sở kinh doanh ẩm thực tại địa chỉ 240 - 242 Phạm Văn Đồng, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến câu chuyện này là có những người lao động trẻ cũng không mặn mà với việc ký hợp đồng. "Họ thích linh hoạt, muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ. Nếu ràng buộc, đôi khi lại khó cho cả hai bên", anh Sơn nói.

Tuy nhiên, anh Sơn cũng thừa nhận việc không có hợp đồng lao động dễ dẫn đến tranh chấp. "Khi có vấn đề, cả hai bên đều không có căn cứ rõ ràng", anh Sơn chia sẻ.

Theo luật sư Võ Minh Tú, Văn phòng luật sư Phương Chính Law, P.Thông Tây Hội, TP.HCM (trước là P.8, Q.Gò Vấp, TP.HCM), việc không ký hợp đồng lao động có thể sẽ khiến người lao động rơi vào thế yếu trên thị trường lao động. Luật sư Tú nhận định: "Không có hợp đồng lao động đồng nghĩa với việc người lao động gần như không có cơ sở pháp lý để bảo vệ mình khi xảy ra tranh chấp".

Không ký hợp động lao động có thể gặp nhiều rủi ro, bỏ qua những quyền lợi cơ bản

Theo luật sư này, nhiều người lao động trẻ chưa nhận thức đầy đủ rằng hợp đồng lao động không chỉ là thủ tục, mà là căn cứ để đảm bảo quyền lợi lâu dài. "Ngoài nguy cơ mất lương, người lao động còn chịu thiệt thòi như không được tham gia bảo hiểm xã hội, không có chế độ phúc lợi cơ bản, không có chế độ ốm đau, thai sản, không được bồi thường khi xảy ra tai nạn lao động, có thể bị cho nghỉ việc đột ngột mà không có căn cứ khiếu nại…", luật sư Tú nói.

Nói về xu hướng làm việc linh hoạt, làm part time, luật sư Tú cho hay đây là điều tất yếu trong bối cảnh hiện nay. "Tuy nhiên, nhiều công việc mang danh "linh hoạt" nhưng người lao động làm việc như nhân viên chính thức lại không được hưởng quyền lợi tương ứng. Việc không ký hợp đồng khiến ranh giới trách nhiệm giữa người lao động và người sử dụng lao động trở nên mờ nhạt. Khi xảy ra tranh chấp, phần thiệt thường nghiêng về phía người lao động. Để hạn chế rủi ro, cần sự thay đổi từ cả người lao động và doanh nghiệp. Người trẻ khi xin việc cần chủ động tìm hiểu quyền lợi lao động, yêu cầu hợp đồng hoặc thỏa thuận rõ ràng, không chấp nhận môi trường làm việc mập mờ. Với doanh nghiệp cần tuân thủ quy định về hợp đồng lao động, minh bạch trong thỏa thuận, tuyệt đối không được lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm của lao động trẻ để lơ việc ký hợp đồng lao động", luật sư Tú nói.