Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

‘Dì Mai’ khét tiếng trong đường dây buôn bán trẻ em Trung Quốc bị bắt

Bảo Hoàng
22/03/2026 05:33 GMT+7

Cơ quan công an tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 21.3 công bố đã bắt giữ ‘Dì Mai’, nghi phạm chính của hàng loạt vụ bắt cóc và buôn bán trẻ em cách đây hơn 20 năm.

Hoàn Cầu thời báo ngày 21.3 đưa tin công an tỉnh Quảng Đông cùng ngày cập nhật diễn biến mới về vụ án buôn bán trẻ em gây rúng động tại Trung Quốc. Cụ thể, trong quá trình điều tra vào năm 2025, tổ chuyên án phát hiện một phụ nữ họ Tạ có những đặc điểm giống với “Dì Mai”.

Quá trình xác minh đã xác nhận danh tính bà Tạ nêu trên là nhân vật trung tâm của vụ án. Trong quá trình thẩm vấn, bà Tạ đã thú nhận hành vi tham gia buôn bán trẻ em. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra. Truyền thông Trung Quốc không công bố thời điểm "Dì Mai" bị bắt.

‘Dì Mai’ khét tiếng trong đường dây buôn bán trẻ em Trung Quốc bị bắt - Ảnh 1.

Từ năm 2017, bức phác họa của cảnh sát về chân dung của "Dì Mai" đã xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc

ẢNH: SOUTH CHINA MORNING POST

Cảnh sát đã bắt giữ những nghi phạm liên quan cách đây 10 năm, song danh tính “Dì Mai” những năm qua vẫn là ẩn số.

Vào giai đoạn tháng 9.2003 đến tháng 12.2005, trên địa bàn tỉnh Quảng Đông đã xảy ra nhiều trường hợp trẻ em bị bắt cóc. Công an tỉnh Quảng Đông đã thành lập tổ chuyên án, phối hợp với cơ quan chức năng nhiều khu vực để điều tra vụ việc.

Đến năm 2016, cảnh sát đã bắt giữ Zhang Weiping (Trương Duy Bình) và 4 đồng phạm khác. Trương khai nhận đã thực hiện các vụ bắt cóc và buôn bán trẻ em, cho biết những đứa trẻ bị bán thông qua đầu mối với danh xưng “Dì Mai”. Trương Duy Bình đã bị tử hình vào tháng 4.2023 theo luật pháp Trung Quốc. Trong khi đó, quá trình tìm kiếm đối tượng “Dì Mai” vẫn gặp khó khăn cho đến năm 2025.

Theo South China Morning Post, "Dì Mai" bị cáo buộc là người trung gian cho các vụ mua bán 9 bé trai ở Quảng Đông năm 2003 - 2005.

Tổ chuyên án cùng với gia đình các nạn nhân và cộng đồng hỗ trợ đã triển khai công tác tìm kiếm. Từ năm 2019 - 2024, toàn bộ trẻ em bị bắt cóc đã được đoàn tụ với gia đình.

Tin liên quan

Tội buôn người được coi là tội ác chiến tranh

Hội đồng Bảo an LHQ có thể sẽ xem xét việc quy tội ác chiến tranh đối với các trường hợp bắt cóc và buôn người ở những khu vực đang diễn ra xung đột vũ trang, RIA Novosti ngày 17.12 cho biết.

Campuchia bắt 6 người Trung Quốc trong chiến dịch truy quét nạn buôn người

Khám phá thêm chủ đề

Dì Mai trung quốc bắt cóc trẻ em Quảng Đông buôn bán trẻ em
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận