‘Dì Mai’ khét tiếng trong đường dây buôn bán trẻ em Trung Quốc bị bắt

Hoàn Cầu thời báo ngày 21.3 đưa tin công an tỉnh Quảng Đông cùng ngày cập nhật diễn biến mới về vụ án buôn bán trẻ em gây rúng động tại Trung Quốc. Cụ thể, trong quá trình điều tra vào năm 2025, tổ chuyên án phát hiện một phụ nữ họ Tạ có những đặc điểm giống với “Dì Mai”.

Quá trình xác minh đã xác nhận danh tính bà Tạ nêu trên là nhân vật trung tâm của vụ án. Trong quá trình thẩm vấn, bà Tạ đã thú nhận hành vi tham gia buôn bán trẻ em. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra. Truyền thông Trung Quốc không công bố thời điểm "Dì Mai" bị bắt.

Từ năm 2017, bức phác họa của cảnh sát về chân dung của "Dì Mai" đã xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc ẢNH: SOUTH CHINA MORNING POST

Cảnh sát đã bắt giữ những nghi phạm liên quan cách đây 10 năm, song danh tính “Dì Mai” những năm qua vẫn là ẩn số.

Vào giai đoạn tháng 9.2003 đến tháng 12.2005, trên địa bàn tỉnh Quảng Đông đã xảy ra nhiều trường hợp trẻ em bị bắt cóc. Công an tỉnh Quảng Đông đã thành lập tổ chuyên án, phối hợp với cơ quan chức năng nhiều khu vực để điều tra vụ việc.

Đến năm 2016, cảnh sát đã bắt giữ Zhang Weiping (Trương Duy Bình) và 4 đồng phạm khác. Trương khai nhận đã thực hiện các vụ bắt cóc và buôn bán trẻ em, cho biết những đứa trẻ bị bán thông qua đầu mối với danh xưng “Dì Mai”. Trương Duy Bình đã bị tử hình vào tháng 4.2023 theo luật pháp Trung Quốc. Trong khi đó, quá trình tìm kiếm đối tượng “Dì Mai” vẫn gặp khó khăn cho đến năm 2025.

Theo South China Morning Post, "Dì Mai" bị cáo buộc là người trung gian cho các vụ mua bán 9 bé trai ở Quảng Đông năm 2003 - 2005.

Tổ chuyên án cùng với gia đình các nạn nhân và cộng đồng hỗ trợ đã triển khai công tác tìm kiếm. Từ năm 2019 - 2024, toàn bộ trẻ em bị bắt cóc đã được đoàn tụ với gia đình.