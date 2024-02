Đi mô tô vào cao tốc: Đừng đánh đu tính mạng của mình

Như Thanh Niên thông tin, mới đây một đoạn clip quay lại cảnh hai mô tô phân khối lớn lao vun vút trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, do bạn đọc cung cấp. Trong đó mô tô biển số 59A3-2XX.XX (X là những số bị che lấp) chạy lấn làn các ô tô đang lưu thông trên cao tốc khiến nhiều tài xế bức xúc.



Xe máy trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Tài xế cung cấp clip hai mô tô phân khối lớn chạy trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cho biết thời điểm đó gần 1 giờ ngày 27.1 trên phần đường hướng từ Đồng Nai đi Bình Thuận. Vị trí quay clip có cột mốc là Km 11 + 400, đoạn qua xã Tân Lập, H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận).

Trung tá Hoàng Xuân Ân, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 8 (Cục CSGT, Bộ Công an), cho biết đơn vị đang xác minh hai phương tiện nêu trên. Khi được hỏi lý do vì sao mô tô vào được cao tốc dù ở các nút giao, lối vào đều có chốt gác, vị này cho biết do trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có một số đường nhánh vẫn đang thi công, chưa đưa vào sử dụng nên vẫn còn khe hở và các xe máy này vào được cao tốc bằng các lối đó, còn các nút giao thì đều có chốt gác ngăn chặn xe máy vào cao tốc.

Trước đó, trưa 17.1, trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn Km 40, qua xã Tân Đức, H.Hàm Tân (Bình Thuận) xuất hiện một xe máy che biển số, chở đầy hàng phía sau. Một tài xế ô tô đã hạ kính cửa xe và nhắc nhở người lái xe máy này tìm nút giao để ra khỏi cao tốc.

Đừng đùa giỡn với tử thần

Tình trạng điều khiển phương tiện không được phép vào cao tốc xảy ra ngày càng phổ biến, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông. "Không biết người lái xe có hiểu rằng trường hợp này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra tai nạn giao thông không. Vụ này mà không xử lý nghiêm thì ngày càng nhiều vụ tương tự xảy ra, lúc đó cơ quan quản lý lại trở tay không kịp", bạn đọc (BĐ) Kim Nguyen ý kiến.

Cùng quan điểm, BĐ Bảo Ngọc cho rằng: "Nếu là vô tình, hoặc không hiểu luật thì có thể xử phạt. Còn nếu cố tình làm vậy thì khác nào đang thách thức pháp luật. Phải xử lý nghiêm để răn đe. Chứ tôi thấy tình trạng này xảy ra ngày càng phổ biến và việc này tiềm ẩn tai nạn giao thông rất cao. Đừng để khi nó trở thành vấn nạn rồi cơ quan chức năng mới vào cuộc".

Còn BĐ Vien Nguyen viết: "Nhiều người ý thức cực kỳ kém. Nguy hiểm cho mình đã đành, còn gây ảnh hưởng, liên lụy đến tính mạng của người khác. Cơ quan chức năng cũng có trách nhiệm trong vụ việc, không thể đợi đến khi mất bò mới làm chuồng. Cần chặn đứng ẩn họa giao thông này".

"Mô tô vào được đường cao tốc không chỉ là trách nhiệm của người lái, mà còn ở đơn vị quản lý. Tình trạng này xuất hiện ngày càng nhiều, cho thấy chúng ta quản lý chưa chặt chẽ và những hình phạt chưa có tính răn đe", BĐ Thanh Huy thẳng thắn.

Cần xử lý nghiêm

Nhiều ý kiến mong cơ quan chức năng mạnh tay hơn với hành vi xem thường pháp luật này. "Họ bất chấp tất cả nên tìm mọi cách vào cao tốc, xem thường tính mạng tài sản của mình và cả người khác nếu xảy ra sự cố, cần phải xử lý cương quyết, nghiêm khắc để còn răn đe", BĐ Trịnh Cường ý kiến.

Tương tự, BĐ Đức Minh thẳng thắn: "Sao có thể xem thường tính mạng của mình và người khác như vậy? Chẳng lẽ đợi tai nạn nghiêm trọng xảy ra mới biết hối lỗi? Đề nghị xử phạt nghiêm những trường hợp tham gia giao thông bất chấp này, thậm chí tịch thu xe và đóng phạt nặng để làm gương".

"Sửa luật để tịch thu xe và xem xét trách nhiệm hình sự với những thành phần coi thường pháp luật này, không thể để trường hợp này trở thành mối đe dọa đối với xã hội được. Cơ quan quản lý cũng cần phải có trách nhiệm, kiểm tra tại các vị trí lối ra vào và phải bố trí đầy đủ hệ thống biển báo cấm. Công tác tuyên truyền cũng không được bỏ qua", BĐ Phương Nam góp ý.

Kiến nghị xử lý hình sự dù chưa xảy ra hậu quả. Cau Hai Mong sớm truy tìm được hai người lái xe này và trừng phạt nghiêm khắc. Hành vi cố tình một lần làm được thì sẽ có lần tiếp theo. A.R Che biển số để vô tư đi sai làn và vượt tốc độ cho phép, đáng sợ hơn nữa là bỏ chạy khi gây ra tai nạn. Nhưng mức phạt cho hành vi che biển số thì còn nhẹ quá. Thành Phước