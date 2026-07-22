Thay vì gọi xe công nghệ hay nhờ người đưa về, không ít người chọn xe đạp, xe đạp điện sau cuộc nhậu với suy nghĩ sẽ khó bị kiểm tra hoặc chỉ bị xử phạt nhẹ. Tuy nhiên, thống kê mới của CSGT TP.HCM cho thấy chỉ trong một tháng đã có hơn 200 trường hợp bị xử lý vì vi phạm nồng độ cồn.

Đi nhậu bằng xe đạp, hơn 200 người bị CSGT TP.HCM xử phạt chỉ trong 1 tháng

Theo thống kê của Trạm CSGT Tây Bắc, từ ngày 14.6 đến 15.7.2026, đơn vị đã phát hiện và lập biên bản 209 trường hợp người điều khiển xe đạp, xe đạp điện vi phạm nồng độ cồn.

Trong cùng thời gian, lực lượng chức năng xử lý 4.100 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó gần 1.290 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm hơn 31% tổng số vi phạm.

Thực tế cho thấy không ít người vẫn cho rằng quy định về nồng độ cồn chỉ áp dụng với ô tô hoặc xe máy. Thậm chí, khi bị kiểm tra, nhiều người còn bất ngờ hỏi mức xử phạt.

Nhiều người đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn bị CSGT TP.HCM xử phạt ở cửa ngõ ẢNH: PC08

Theo quy định hiện hành, người điều khiển xe đạp, xe đạp điện vẫn phải chấp hành quy định về nồng độ cồn như các phương tiện khác và sẽ bị xử lý nếu vi phạm.

Trước tình trạng này, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã chỉ đạo Trạm CSGT Tây Bắc tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường nội ô, đường liên xã, các tuyến kết nối với trục giao thông chính, đồng thời tập trung kiểm soát khu vực gần quán nhậu, nhà hàng, quán bar, khu công nghiệp và những tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông.

Theo Phòng CSGT, việc xử lý được thực hiện theo phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia.

Việc phát hiện hơn 200 trường hợp vi phạm chỉ trong một tháng cũng cho thấy quy định về nồng độ cồn không chỉ áp dụng với ô tô hay xe máy. Dù điều khiển bất kỳ loại phương tiện nào, người đã sử dụng rượu, bia vẫn có thể bị kiểm tra và xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện quan điểm cho rằng mức phạt đối với xe đạp, xe đạp điện còn thấp nên nhiều người sẵn sàng chấp nhận vi phạm. Tuy nhiên, lực lượng CSGT khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý để ngăn ngừa nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe đạp, xe đạp máy và các loại xe thô sơ khác vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt theo 3 mức:

Nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/l khí thở: phạt từ 100.000 - 200.000 đồng.

Nồng độ cồn vượt quá 50 - 80 mg/100 ml máu hoặc 0,25 - 0,4 mg/l khí thở: phạt từ 300.000 - 400.000 đồng.

Nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc 0,4 mg/l khí thở: phạt từ 400.000 - 600.000 đồng.

Ngoài ra, người điều khiển xe đạp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng cũng bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng.