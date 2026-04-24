Đi phỏng vấn, trúng tuyển ngân hàng ngay tại ngày hội việc làm TP.HCM

Ngày hội việc làm xã Củ Chi lần thứ nhất năm 2026 diễn ra sôi nổi, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp, kết nối cung - cầu lao động hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp địa phương.

Cầu nối chính thống cho người lao động

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Trần Quang Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND xã Củ Chi, nhấn mạnh: "Sau giai đoạn sắp xếp kiện toàn bộ máy hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số, nhu cầu kết nối cung - cầu lao động là hết sức cấp thiết. Ngày hội việc làm không chỉ là một sự kiện đơn thuần, mà là nhịp cầu trực tiếp giúp người lao động tiếp cận thông tin tuyển dụng minh bạch, tìm được công việc phù hợp ngay tại quê hương".

Người lao động đến tìm hiểu công việc ẢNH: TRẦN KHA

Ông Thái cũng cho biết thêm, với đặc thù xã Củ Chi có dân số đông (xã Củ Chi có 131.833 nhân khẩu, diện tích 64,88 km²), hiện có khoảng 1.200 người chưa có việc làm ổn định. Do đó, địa phương cam kết không chỉ dừng lại ở sự kiện này mà sẽ tiếp tục duy trì kết nối qua các trang thông tin của xã và ấp để người dân, lao động tiếp cận.

"Chúng tôi sẽ định hướng đào tạo nghề ngắn hạn để nâng cao trình độ cho người dân, đáp ứng đúng nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn", ông Thái khẳng định.

Các bạn trẻ đến ngày hội việc làm để tìm kiếm công việc phù hợp ẢNH: TRẦN KHA

Không chỉ người trẻ, các bậc cha mẹ lớn tuổi, người dân trên địa bàn cũng quan tâm đến dự và tìm hiểu ngày hội việc làm này ẢNH: TRẦN KHA

Tại ngày hội việc làm, đại diện đơn vị tuyển dụng, chia sẻ doanh nghiệp luôn đặt ưu tiên mang lại lợi ích cho địa phương và người dân lên hàng đầu. Đơn vị tuyển dụng mong muốn có thêm nhiều chương trình ý nghĩa để doanh nghiệp tìm kiếm được nguồn nhân lực chất lượng, nhiệt huyết phục vụ sản xuất kinh doanh.

Tìm được việc làm "ngay cửa nhà"

Ghi nhận tại đây, rất đông các bạn trẻ và lao động tự do đã có mặt từ sớm để tìm hiểu thông tin. Nhiều trường hợp đã nhanh chóng tìm được công việc ưng ý ngay trong buổi sáng.

Bạn Lê Trương Minh Thư được nhận vào làm việc tại một ngân hàng sau buổi phỏng vấn ẢNH: TRẦN KHA

Vừa rời bàn phỏng vấn xin việc vào một ngân hàng với gương mặt rạng rỡ, bạn Lê Trương Minh Thư (ở xã Củ Chi) chia sẻ: "Em học ngành Tài chính ngân hàng và thật bất ngờ khi tìm được vị trí nhân viên kinh doanh ngay tại địa bàn xã mình. Đây là cơ hội tuyệt vời vì em không phải đi làm xa, lại được thỏa sức khám phá công việc đúng chuyên môn ngay sau khi tốt nghiệp".

Bên cạnh những niềm vui tìm được việc ngay, ngày hội cũng là dịp để các bạn trẻ mới ra trường như Vũ Ngọc Mai (22 tuổi, vừa tốt nghiệp Trường đại học Công thương TP.HCM) đến khảo sát thị trường.

"Em đến để tìm hiểu nhu cầu của các đơn vị tuyển dụng. Tuy hiện tại vị trí văn phòng cho sinh viên mới ra trường chưa nhiều bằng lao động phổ thông, nhưng em thấy đây là kênh thông tin rất chính thống và hữu ích để những người trẻ như em nắm bắt xu hướng việc làm tại địa phương", Mai cho hay.

Đại diện doanh nghiệp và lãnh đạo địa phương chụp hình lưu niệm ẢNH: TRẦN KHA

Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao tặng nhiều phần quà nghĩa tình cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026).