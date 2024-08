Di sản ít biết của nhạc sĩ Thanh Tùng trong phim 'Ván bài lật ngửa'

Một cái nhìn toàn vẹn hơn về âm nhạc của cố nhạc sĩ Thanh Tùng là điều những người làm dự án Legacy of love - Di sản tình yêu muốn hướng tới. Nếu như ông được biết đến là nhạc sĩ của quá nhiều bản hit như Giọt nắng bên thềm, Câu chuyện nhỏ của tôi, Phố biển, Em và tôi, Mưa ngâu, Một mình… thì trong dự án này, những tác phẩm khí nhạc của ông sẽ được chú trọng giới thiệu.

"Ít người biết nhạc phim Ván bài lật ngửa là của cha tôi - nhạc sĩ Thanh Tùng", bà Nguyễn Thùy Dương, con gái cố nhạc sĩ Thanh Tùng, nói.



Nhạc phim Ván bài lật ngửa là của nhạc sĩ Thanh Tùng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh ca khúc, cố nhạc sĩ Thanh Tùng cũng có một gia tài khí nhạc đáng kể. Bà Thùy Dương cho biết, sau khi học sáng tác chỉ huy ở Bình Nhưỡng, ông về làm việc ở Đài Tiếng nói Việt Nam, là người tiên phong khi chuyển soạn nhạc nhẹ thành nhạc không lời.

Nghe lại những tác phẩm của cha mình qua các bản thu từ 1971 - 1972, bà Dương ấp ủ nguyện vọng tái hiện lại chúng qua sự kết hợp của dàn nhạc cổ điển và hiện đại theo cách cha mình đã làm nhạc nhẹ. Bà thực sự muốn biết sự tinh túy hàn lâm của dàn nhạc, cùng với sự gần gũi của âm nhạc ba mình sẽ ra sao.

Từ mong muốn đó, Legacy of Love, buổi hòa nhạc theo hình thức classical crossover (kết hợp dàn nhạc giao hưởng và ban nhạc điện tử) ra đời. Ở đó, những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam sẽ cùng biểu diễn tác phẩm của nhạc sĩ Thanh Tùng tại Nhà hát Hồ Gươm. Ban tổ chức cho biết, một số ít ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng đã được dàn dựng, chuyển soạn và trình diễn theo hình thức này trong một số các chương trình nghệ thuật tổng hợp nhiều tác giả. Tuy nhiên, chưa bao giờ có một dự án âm nhạc với toàn bộ tác phẩm là sáng tác của Thanh Tùng được biểu diễn theo hình thức này.

Ban tổ chức mong muốn đem di sản âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng đến với khán giả ẢNH: BTC

Các nghệ sĩ sẽ tham gia buổi hòa nhạc gồm: Giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng, người được xem là hàng đầu Việt Nam hiện nay trong chuyển soạn phối khí nhạc giao hưởng; nhạc trưởng tài năng người Pháp Olivier Ochanine, dàn nhạc Sun Symphony Orchestra (SSO) và Sơn Thạch band.

Biên chế dàn nhạc, ban nhạc lên tới gần 70 cá nhân là điều các chương trình âm nhạc hiện nay ít khi làm được do kinh phí. Nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc được coi là nhân tố hứa hẹn bất ngờ của chương trình. Nghệ sĩ Piano Liao Hsin - Chiao, tiến sĩ âm nhạc người Đài Loan và nghệ sĩ cello Phan Đỗ Phúc cũng sẽ xuất hiện.

Legacy of Love không có những giọng hát trong quá khứ đã quen thuộc với những bản hit của nhạc sĩ Thanh Tùng. 3 giọng ca đẹp được chọn trong chương trình là Uyên Linh, Lân Nhã và Nguyễn Ngọc Anh. Lựa chọn này, theo nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc: "Làm như thế để chúng tôi có cơ hội nói lên những gì nghệ sĩ nghĩ về nhạc sĩ Thanh Tùng, cũng cho thấy độ mở của âm nhạc Thanh Tùng".

Poster của dự án ẢNH: BTC

Cũng trong khuôn khổ dự án Legacy of Love, bên cạnh concert tại Nhà hát Hồ Gươm vào 15.9 tới, sẽ còn có một đĩa than cùng tên được công bố. Đĩa than gồm 10 ca khúc tuyển chọn và được xem là những tình ca bất hủ nhất của Thanh Tùng được chuyển soạn thành các bản hòa tấu classical crossover. Trong số đó, sẽ có 2 ca khúc đặc biệt được khán giả và giới chuyên môn đánh giá xuất sắc về cả giai điệu lẫn ca từ là Giọt nắng bên thềm và Hoa cúc vàng sẽ được phối khí hoàn toàn mới.

Cuốn sách Legacy of Love sẽ ra mắt muộn hơn, dự kiến năm 2025. Sách tập hợp những bài viết chân thành nhất về người nhạc sĩ tài hoa mà ở đó, độc giả sẽ được nhìn thấy chân dung của Thanh Tùng từ nhiều góc độ khác nhau.

Bút pháp của mỗi người mỗi khác, văn phong mỗi người mỗi khác nhưng tựu trung ở đó là một điểm duy nhất: tình cảm trân quý của họ dành cho Thanh Tùng. Những bài viết khắc họa lại Thanh Tùng của một thời bao cấp, một thời đổi mới, một thời hoạt động âm nhạc sôi nổi bên cạnh những bè bạn thân thiết nhất của ông.