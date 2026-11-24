Kiến tạo sân chơi cho sinh viên và cán bộ Đoàn

Sáng 23.11, những di tích nổi tiếng của Hà Nội như Ô Quan Chưởng, đình Kim Ngân, đền Bạch Mã hay ngôi nhà 87 Mã Mây trở thành địa điểm thử thách hành trình khám phá của rất nhiều người trẻ. Đây là vòng chung kết cuộc thi trải nghiệm văn hóa Giữa lòng di sản 2026, do Trường cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hoàn Kiếm tổ chức, có sự đồng hành của doanh nghiệp công nghệ Outing App, nhằm chào mừng Ngày Di sản Việt Nam 23.11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11. Cuộc thi quy tụ 5 đội thi với gần 40 thành viên đến từ Trường cao đẳng FPT Polytechnic, Trường đại học Đại Nam, Trường đại học Thăng Long, Trường đại học Phương Đông và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hoàn Kiếm.

Theo ông Nguyễn Thanh Nam, Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng FPT Polytechnic, chương trình hướng tới tôn vinh, quảng bá những giá trị di sản văn hóa đặc sắc của phường Hoàn Kiếm nói riêng và thủ đô nói chung, đồng thời tạo sân chơi sáng tạo, bổ ích, khơi dậy tình yêu và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Ông Nguyễn Thanh Nam (áo đen) và ông Đặng Thanh Tú (áo xanh)

Đồng quan điểm, ông Đặng Thanh Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Đảng uỷ viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ kiêm Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hoàn Kiếm, cho biết: cuộc thi tạo điều kiện để đoàn viên, sinh viên tìm hiểu, nghiên cứu và trải nghiệm các giá trị văn hóa, di sản trên địa bàn. Sự tham gia của các đội thi đến từ nhiều cơ sở đào tạo cũng góp phần kết nối thanh niên địa phương với sinh viên.

Từ sáng tạo video đến hành trình giải mã di sản

Trước vòng trải nghiệm thực tế, các đội đã thực hiện video dài 3 - 5 phút giới thiệu di sản văn hóa tại địa phương được lựa chọn. Năm chủ đề khai thác những lát cắt khác nhau, từ phố nghề Hà Nội, câu chuyện lịch sử sau các di tích, góc nhìn về Hoàn Kiếm, ẩm thực phố cổ đến những người đang góp phần gìn giữ nét văn hóa truyền thống.

Vòng chung kết Giải mã di sản đưa người chơi đến gần hơn với không gian văn hóa thực tế. Sáu trạm trải nghiệm gồm Hồ Hoàn Kiếm - đình Nam Hương, di tích 48 Hàng Ngang, ngôi nhà di sản 87 Mã Mây, đình Kim Ngân, đền Bạch Mã và Ô Quan Chưởng. Tại mỗi điểm trạm, các đội vận dụng kiến thức, khả năng quan sát, suy luận và phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ.

Các đội thi hào hứng với vòng chung kết “Giữa lòng di sản”

Đỗ Thị Thu Uyên, sinh viên Trường cao đẳng FPT Polytechnic, cho biết điều khiến cô ấn tượng là được kể những câu chuyện về nghề đúc bạc, chế tác vàng bạc ngay giữa không gian phố cổ. Việc kết hợp thử thách định vị, giải mã trên ứng dụng với quan sát thực tế khiến trải nghiệm tìm hiểu lịch sử trở nên hấp dẫn hơn.

"Trải nghiệm hôm nay gợi cho em ý tưởng thiết kế các city tour kết hợp giải mật thư qua ứng dụng công nghệ và trải nghiệm nghề thủ công tại chỗ. Khi du khách trẻ được tự mình khám phá, tương tác trực tiếp với nghệ nhân thay vì chỉ nghe thuyết minh một chiều, di sản sẽ trở nên sống động và đáng nhớ hơn", Uyên chia sẻ.

Đỗ Thị Thu Uyên (giữa) và đội thi Trường cao đẳng FPT Polytechnic đạt giải thưởng “Dấu ấn di sản”

Không chỉ sinh viên, đoàn viên thanh niên địa phương cũng có cơ hội tham gia hành trình khám phá những giá trị văn hóa ngay trên địa bàn mình. Phan Thừa Ân - Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hoàn Kiếm cũng là một thí sinh của cuộc thi cho rằng, giữ gìn di sản không chỉ là bảo tồn những gì thuộc về quá khứ, mà còn là làm cho những giá trị ấy tiếp tục sống trong hiện tại và được thế hệ trẻ trao truyền đến tương lai".

Theo Ân, qua cuộc thi, hoạt động Đoàn sẽ không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền mà còn thực sự tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ, để mỗi đoàn viên, thanh niên đều cảm thấy mình có trách nhiệm đóng góp vào việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Công nghệ dẫn lối

Trong cuộc thi, Outing App đóng vai trò điều phối các hoạt động trên thiết bị di động. Ứng dụng sử dụng định vị GPS để mở khóa trạm khi người chơi đến đúng địa điểm, cung cấp nhiệm vụ, câu hỏi, thử thách giải mật thư và tiếp nhận minh chứng bằng hình ảnh, video. Đặc biệt, ứng dụng này cũng thay thế giám khảo truyền thống, trực tiếp chấm điểm và đưa ra kết quả chung cuộc, đảm bảo tính công khai, minh bạch cho cuộc thi

Theo đại diện Outing App, công nghệ được sử dụng nhằm dẫn dắt người chơi khám phá không gian thực tế, thay vì tập trung vào màn hình. Các thử thách được thiết kế để người tham gia quan sát kiến trúc, tìm hiểu câu chuyện văn hóa và tương tác với không gian, con người tại điểm đến.

Với sinh viên ngành du lịch, những trải nghiệm này còn gợi ra yêu cầu mới trong cách xây dựng sản phẩm du lịch. Người học cũng cần có khả năng ứng dụng công nghệ để số hóa điểm đến, xây dựng câu chuyện dẫn dắt và thiết kế trò chơi tương tác, giúp hành trình khám phá văn hóa trở nên hấp dẫn hơn.

Sinh viên Bùi Hải Yến, Trường đại học Phương Đông nhận giải thưởng và chia sẻ ấn tượng về cách Ban tổ chức xây dựng thử thách gắn liền với di sản

Từ sáng tạo video, đến hành trình khám phá các di tích lịch sử, cuộc thi đặt người trẻ Thủ đô vào vai trò chủ động - chủ động trải nghiệm, chủ động tìm hiểu, chủ động lan tỏa di sản, đó cũng là cách FPT Polytechnic khuyến khích thế hệ trẻ phát huy năng lực sáng tạo và đóng góp vào việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa trong đời sống đương đại.

Để biết thêm thông tin, truy cập: https://caodang.fpt.edu.vn/r/HB