Di sản Tâm thức: Khi công nghệ ‘đánh thức’ những giá trị âm nhạc vượt thời gian

Khi di sản trở thành cuộc đối thoại

Sau dấu ấn của mùa đầu tiên, Tâm thức tinh hoa trở lại với một cách tiếp cận mới: không đơn thuần là concert, mà là một trải nghiệm nghệ thuật đa tầng. Theo chia sẻ từ ê-kíp sáng tạo, ý tưởng xuyên suốt của chương trình năm nay được gọi là "cuộc đối thoại di sản", nơi công nghệ, âm nhạc và ký ức cá nhân cùng gặp nhau trên sân khấu.

Ở đó, di sản không được hiểu theo nghĩa vật chất hay lịch sử, mà là những trải nghiệm đã tích lũy trong tâm thức mỗi người: những xúc cảm đầu đời, những vấp ngã, những lựa chọn đã đi qua và cả những điều khiến ta trưởng thành. Với MSB, cách tiếp cận này cũng phản ánh một góc nhìn rộng hơn về hành trình phát triển: không chỉ là những cột mốc kinh doanh, mà còn là những giá trị vô hình được tích lũy cùng khách hàng qua thời gian.

Sân khấu 360 độ kết hợp hệ thống ánh sáng, công nghệ trình diễn và âm nhạc nhằm tạo nên một không gian nơi cảm xúc của khán giả được dẫn dắt theo từng lớp nội dung

Trong không gian đó, công nghệ trở thành một phần của câu chuyện. Sân khấu 360 độ với hệ thống LED sàn, LED trần và ánh sáng tương tác được thiết kế để "chuyển động" theo cảm xúc của từng tiết mục. Khoảnh khắc mở màn "Khai mở tâm thức", không đơn thuần là phần trình diễn, mà như một lời dẫn nhẹ, nơi âm thanh, ánh sáng và chuyển động cùng nhau đánh thức ký ức.

Tinh thần dàn dựng mang hơi thở điện ảnh, được tiết chế tinh tế và giàu tính thử nghiệm. Ở đó, mỗi hiệu ứng không chỉ để gây ấn tượng thị giác, mà góp phần dẫn dắt người xem đi sâu hơn vào hành trình cảm xúc.

Khi nghệ sĩ dẫn lối cảm xúc

Nếu công nghệ là "ngôn ngữ", thì các nghệ sĩ chính là những người dẫn dắt hành trình cảm xúc ấy. Mỗi nghệ sĩ xuất hiện không chỉ để trình diễn ca khúc, mà còn mang một hình tượng nghệ thuật riêng, góp phần kể tiếp câu chuyện của hành trình "di sản tâm thức".

Quốc Thiên và Văn Mai Hương song ca bài "Vùng trời bình yên"

Ở chương đầu tiên, không gian được mở ra bằng những bản tình ca quen thuộc, nơi khán giả có thể bắt gặp những rung động đầu tiên của tuổi trẻ. Văn Mai Hương xuất hiện với hình tượng một "nàng đại minh tinh", gợi nhắc về những khoảnh khắc khi con người lần đầu chạm vào những giá trị tinh hoa trong cuộc sống. Sự kết hợp với Quốc Thiên, giọng ca ballad giàu tự sự, tạo nên một chương mở đầu giàu cảm xúc, nơi ký ức và âm nhạc hòa vào nhau. Nếu chương đầu là ký ức, chương tiếp theo là hành trình trưởng thành. Lâm Bảo Ngọc và Trung Quân mang đến những tiết mục giàu nội lực, nơi cảm xúc được đẩy lên cao trào. Hình tượng "nữ hoàng mạnh mẽ" hay "vị vua si tình" không chỉ nói về tình yêu, mà còn là cách con người đối diện với những tổn thương và biến chúng thành sức mạnh.

Lâm Bảo Ngọc cùng Trung Quân thể hiện bản mash-up Em say rồi

Ở chương cuối, năng lượng sân khấu được chuyển sang một sắc thái mới khi Quang Hùng MasterD xuất hiện trong hình tượng "nhà khảo cổ tâm thức". Hình ảnh này gợi nên hành trình tìm kiếm những giá trị bên trong bản thân – đặc biệt ở thế hệ trẻ. Cao trào của chương trình với sự xuất hiện của Hà Anh Tuấn, người được xem như "người bạn tri tâm" của khán giả. Giọng hát trầm ấm và cách kể chuyện giàu chiêm nghiệm của mang lại điểm lắng đặc biệt cho toàn bộ hành trình cảm xúc.

Phần trình diễn sôi động của Quang Hùng MasterD

Hành trình kiến tạo "Di sản tâm thức"

Tâm thức tinh hoa 2026 khẳng định hướng đi nhất quán của MSB: dùng nghệ thuật làm "ngôn ngữ" kết nối. Nếu mùa 1 là sự khơi nguồn của dòng chảy, thì mùa 2 là cuộc đối thoại đa tầng giữa di sản và tương lai. Tại đây, những giá trị truyền thống được "đánh thức" bằng công nghệ hiện đại, giúp MSB thực hiện trọn vẹn vai trò người đồng hành khơi mở những tầng sâu cảm xúc của khán giả, song hành cùng khách hàng trên hành trình khai phóng thành tựu.

Chương trình khép lại bằng phần trình diễn kéo dài đến gần 0 giờ của Hà Anh Tuấn

MSB luôn tin rằng, sự thịnh vượng không chỉ đo đếm bằng tài sản - mà còn bởi những trải nghiệm sống tinh tế, những phút giây an yên, và những khoảnh khắc kết nối chân thành trên hành trình sống đầy cảm xúc. Hành trình cảm xúc ấy đã được MSB bền bỉ bồi đắp qua những dấu ấn nghệ thuật định danh. Từ chuỗi sự kiện "Thanh âm tinh hoa" - điểm hẹn văn hóa đặc biệt của khán giả yêu nhạc cổ điển tại Việt Nam trong năm 2025, với nỗ lực kiến tạo các chuẩn mực nghệ thuật thượng lưu, đến tinh thần tiếp nối các giá trị nhân văn và gắn kết cộng đồng trong "Hòa nhịp di sản - Bản giao hưởng mùa xuân" đầu năm 2026, MSB đã chứng minh nghệ thuật chính là sợi dây liên kết bền chặt nhất giữa ngân hàng và khách hàng.

Chính vì thế, "Di sản tâm thức" không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà là sự đúc kết từ những giá trị mà MSB và khách hàng đã cùng nhau tích lũy qua nhiều thập kỷ. Tại không gian này, ký ức được kể lại bằng âm nhạc và công nghệ không chỉ để hoài niệm, mà để trở thành nền tảng nội lực vững chãi cho những hành trình tiếp nối tương lai.

"Mượn ngôn ngữ của âm nhạc và nghệ thuật độc bản, MSB muốn viết tiếp chương mới cho hành trình 35 năm phụng sự khách hàng. Đây không chỉ là lời tri ân, mà còn là nỗ lực khơi thông dòng chảy tinh hoa, để những giá trị ấy trở thành di sản tâm thức bền vững, đồng hành cùng mỗi bước tiến của khách hàng và cộng đồng", đại diện MSB chia sẻ.