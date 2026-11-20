Tạo đà bứt phá, chinh phục mục tiêu Top 500 thế giới

Đó là thông điệp được Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM Lê Ngọc Sơn khẳng định tại cuộc gặp mặt tri ân hơn 300 nguyên lãnh đạo, cán bộ hưu trí nhân dịp hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27.11.1961 - 27.11.2026) diễn ra chiều 19.11 tại Hà Nội và điểm cầu TP.HCM.

Buổi gặp mặt có sự tham dự của hơn 300 cán bộ hưu trí từng gắn bó với cơ quan Tập đoàn từ những ngày đầu thành lập Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam cho đến các giai đoạn phát triển về sau. Trong số đó, có nhiều nguyên lãnh đạo tập đoàn, các cán bộ lão thành đã dành phần lớn cuộc đời công tác, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng ngành Dầu khí Việt Nam.

Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM Lê Ngọc Sơn thăm hỏi, động viên các cán bộ hưu trí đóng góp cho sự phát triển của ngành dầu khí

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM Lê Ngọc Sơn bày tỏ sự trân trọng và biết ơn những đóng góp của các thế hệ nguyên lãnh đạo, cán bộ hưu trí trong suốt quá trình xây dựng và phát triển Tập đoàn. Ông Sơn nhấn mạnh thành quả và vị thế của PETROVIETNAM hôm nay được gây dựng từ chính nền móng tâm huyết, trí tuệ và sự cống hiến của những người đi trước.

"Di sản quý báu ấy còn là bản lĩnh tiên phong, tinh thần đoàn kết, kỷ luật và những giá trị văn hóa cốt lõi 'Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình'", ông Sơn nói.

Thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh, người đứng đầu PETROVIETNAM cho biết sau 10 tháng năm 2026, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 1,33 triệu tỉ đồng, hoàn thành kế hoạch cả năm trước 3 tháng.

Tổng giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường thăm hỏi các cán bộ hưu trí tại buổi gặp nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam

PETROVIETNAM nộp ngân sách nhà nước ước đạt 152.300 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2025. Đồng thời, PETROVIETNAM tiếp tục duy trì vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, dẫn đầu khối doanh nghiệp Việt Nam.

Trên nền tảng truyền thống 65 năm, ông Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh định hướng Tập đoàn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần: "Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu", đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng và hướng tới mục tiêu gia nhập Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới trước năm 2030. Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, PETROVIETNAM cam kết tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cán bộ hưu trí và giữ gìn đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Tiếp nối mạch nguồn nghĩa tình dầu khí

Có 50 năm gắn bó với ngành dầu khí và đại diện cho các cán bộ hưu trí, ông Hoàng Xuân Hùng, nguyên Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban Liên lạc hưu trí Tập đoàn, xúc động bày tỏ trong hành trình 65 năm qua, PETROVIETNAM đã vượt qua nhiều thăng trầm để vươn mình thành tập đoàn kinh tế - công nghiệp hàng đầu đất nước. Bên cạnh đó, PETROVIETNAM đặc biệt duy trì sự chăm lo chu đáo và giữ gìn nét đẹp "Văn hóa Nghĩa tình dầu khí".

Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM Lê Ngọc Sơn phát biểu tri ân các thế hệ nguyên lãnh đạo và cán bộ hưu trí

Ông Hoàng Xuân Hùng bày tỏ tin tưởng, trên nền tảng truyền thống vững chắc cùng bản lĩnh và trí tuệ của đội ngũ lãnh đạo, người lao động hiện nay, PETROVIETNAM sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng vươn tầm quốc tế, xứng đáng với sự kỳ vọng của các thế hệ đi trước.

Xúc động chia sẻ từ điểm cầu TP.HCM, GS-TSKH Hồ Sĩ Thoảng, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, nhắc lại giai đoạn đầu xây dựng ngành trong bối cảnh chiến tranh ác liệt, đất nước còn nhiều gian khó và đội ngũ kỹ sư chuyên ngành gần như chưa có.

Tại đầu cầu TP.HCM, lãnh đạo PETROVIETNAM tặng hoa tri ân đến các cán bộ lão thành

Theo GS-TSKH Hồ Sĩ Thoảng, chính sự cống hiến bền bỉ và tinh thần vượt khó của thế hệ tiên phong đã đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của ngành hôm nay.

"Tôi kỳ vọng ban lãnh đạo cùng hơn 60.000 người lao động PETROVIETNAM sẽ tiếp tục đổi mới sáng tạo để giữ vững vị thế hàng đầu trong nước và vươn tầm nhóm các doanh nghiệp năng lượng hàng đầu thế giới", ông Thoảng nói.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, nguyên Chủ tịch đầu tiên của Công đoàn Dầu khí Việt Nam (nay là Công đoàn PETROVIETNAM), chia sẻ tâm nguyện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động ngay từ những ngày đầu thành lập tổ chức Công đoàn.

Cuộc gặp mặt tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ hưu trí là nét đẹp văn hóa được PETROVIETNAM duy trì tổ chức trong nhiều năm nay

Từ nỗi trăn trở đối với những cán bộ đã cống hiến cả cuộc đời cho ngành, ông Tuấn đã dành thời gian, tâm sức để thành lập Ban Liên lạc hưu trí Tập đoàn nhằm tạo điểm tựa gắn kết, tiếp thêm động lực cho đội ngũ đang công tác hôm nay.

Những chia sẻ tâm huyết của các thế hệ nguyên lãnh đạo và cán bộ hưu trí tại cuộc hội ngộ không chỉ khẳng định sức sống bền bỉ của di sản văn hóa dầu khí, mà còn tạo thêm động lực tinh thần để hơn 60.000 người lao động PETROVIETNAM tiếp tục chinh phục những mục tiêu lớn trên hành trình chuyển dịch năng lượng và hội nhập toàn cầu.