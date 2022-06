Đi siêu thị chọn trái cây tươi ngon và tiết kiệm cho dịp Tết Đoan Ngọ

Đại tiệc trái cây cho Tết Đoan Ngọ

Từ ngày 2.6 đến ngày 8.6, hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra toàn quốc đồng loạt thực hiện chương trình “Đại tiệc trái cây - Tươi ngon và tiết kiệm” tập trung giảm giá mạnh cho nhiều chủng loại trái cây được người tiêu dùng ưa chuộng trong mùa nắng nóng cũng như dịp Tết Đoan Ngọ (3.6) sắp tới. Theo đó, các siêu thị giảm giá đến 15% cho hàng trăm mặt hàng trái cây như dưa hấu, quýt cam Ai Cập, đu đủ vàng, cam sành, chôm chôm giống Thái, ổi giống Đài Loan, táo Rockit New ống 4 trái, táo hồng Queen New Zealand… cùng với các món ăn đặc trưng của ngày Tết Đoan Ngọ như cơm rượu, bánh ú lá tro, xôi chè... Dịp này, Co.opmart và Co.opXtra cũng sẽ tăng cường từ 30% đến 40% mặt hàng trái cây và nông sản Việt so với ngày thường để phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao chuẩn bị cho dịp Tết Đoan Ngọ của người dân cả nước. Duy nhất ngày 3.6 (5.5 âm lịch) cũng đồng loạt triển khai chương trình bán hàng đặc sản miền Bắc là vải Thanh Hà, Hải Dương với giá ưu đãi chỉ còn 39.900 đồng/kg, giá hiện tại là 42.900 đồng/kg áp dụng tại Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food và Finelife khu vực TP.HCM, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Ông Đỗ Quốc Huy - Giám đốc Kinh doanh Saigon Co.op - cho biết: “Đại tiệc trái cây - Tươi ngon tiết kiệm” tại siêu thị năm nay nhằm kết nối các nhà cung cấp, các nhà vườn giúp các sản phẩm trái cây bảo đảm nguồn gốc và an toàn vệ sinh thực phẩm đến tay người tiêu dùng; góp phần khẳng định và nâng cao uy tín về an toàn vệ sinh thực phẩm của mặt hàng trái cây trong nước nói chung và hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra nói riêng. Qua đó, tạo ấn tượng mạnh mẽ cho khách hàng về một thương hiệu siêu thị chuyên cung cấp trái cây sạch và an toàn. Song song đó, nhằm giúp người tiêu dùng phân biệt và hình thành thói quen sử dụng trái cây an toàn trong bữa ăn hằng ngày, Co.opmart và Co.opXtra còn cung cấp những thông tin tư vấn về lợi ích của trái cây và các món ngon từ trái cây thông qua các hoạt động như trưng bày và cho khách hàng dùng thử miễn phí trái cây ngay trong khu vực tự chọn của siêu thị.

Luân phiên giảm giá nhiều mặt hàng tươi sống

Cũng từ ngày 2.6 đến 8.6, hệ thống siêu thị này cũng luân phiên áp dụng giảm giá cho nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống như rau củ quả các loại gồm bầu, bí đao, rau muống, cà chua giống Hà Lan, cải lo lo xanh, cải caron, bông cải xanh… thịt và thủy hải sản các loại gồm cá diêu hồng làm sạch, cá nục, cá trê không đầu, cá thát lát nạo, cánh gà tươi, má đùi gà tươi, thịt đùi heo, thịt vai heo, thịt heo xay Meat Deli… giảm từ 15% đến 25%. Thêm vào đó, chương trình “Tiết kiệm tối đa - Mua deal 0 đồng” áp dụng cho một số sản phẩm như xúc xích CP Vealz 250g chỉ 0 đồng, chả lụa quết thượng hạng Cầu Tre 500g chỉ 0 đồng, kem Cel Phô mai trân châu hoàng kim 65g chỉ 19.600 đ/cây, da cá vị trứng muối/cay Daisuki VTP 30g chỉ 0 đồng, sữa tiệt trùng Nuvita có đường lốc 4x180ml chỉ 0 đồng, đậu phộng phủ choco Kohkae 22g chỉ 0 đồng, nước giải khát Sprite lon cao 235ml chỉ 0 đồng… khi khách hàng mua sản phẩm thứ 3 cùng loại.





Đồng thời, chương trình “Siêu ưu đãi” áp dụng cho các ngày từ 3 - 5.6 khi khách hàng có hóa đơn trên 300.000 đồng được mua sản phẩm giá “hời” cụ thể như: quạt sạc xoay Comet CRF1506-7W còn 385.000 đồng/cái, bếp điện từ Sunhouse SHS6802-2000W còn 839.000 đồng/cái, nồi inox 1 đáy bếp từ Tithafac 30cm còn 209.000 đồng/cái, bộ bình 4 ly thủy tinh Bucoli P5362 còn 189.000 đồng/bộ, nước xả Downy còn 179.000 đồng/túi, nước giặt Omo Matic cửa trước còn 156.000 đồng/túi, nước rửa chén Sunlight thiên nhiên còn 95.000 đồng/bình… Riêng chương trình “Ngày đẹp ưu đãi - Nhân đôi số điểm” áp dụng duy nhất ngày 6.6 khi khách hàng thành viên các cấp độ mua sắm với hóa đơn trên 300.000 đồng.