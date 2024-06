Ngày nay sự phát triển của y học hiện đại có thể giúp phát hiện chính xác các dị tật bẩm sinh nhờ kỹ thuật xét nghiệm, chẩn đoán tiên tiến, can thiệp từ trong bào thai với độ an toàn và chính xác cao. Đặc biệt, một số dị tật có thể can thiệp, sửa chữa sau khi trẻ chào đời.

20 giờ thứ năm, 20.6.2024, các bác sĩ BVĐK Tâm Anh TP.HCM sẽ tư vấn trực tuyến về "Phối hợp Sản - Nhi trong chăm sóc Sản khoa - Chẩn đoán trước sinh, tầm soát sớm & chính xác dị tật thai nhi".

Chương trình được phát sóng trên website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn. Livestream trên các fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

