Đi thăm bà con về trong đêm, người thợ mộc gặp tai nạn tử vong thương tâm

Đến hơn 1 giờ ngày 16.7, Công an TP.Dĩ An, Bình Dương phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong. Danh tính nạn nhân là anh L.V.T (33 tuổi, quê Hà Tĩnh).

Hiện trường vụ tai nạn làm một người tử vong TRẦN DUY KHÁNH

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 15.7, một nam tài xế điều khiển xe container biển số 50H-067… chạy trên đại lộ Độc Lập, hướng từ quốc lộ 1 đi Khu công nghiệp Sóng Thần. Khi xe container đi tới ngã tư giao giữa đại lộ Độc Lập - đường số 2 (trong Khu công nghiệp Sóng Thần, P.An Bình, TP.Dĩ An, Bình Dương) thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 38M1 - 453… do anh T. chạy từ đường số 2 ra đại lộ Độc Lập.

Cú va chạm làm anh T. cùng chiếc xe máy lọt dưới gầm xe container. Hậu quả vụ việc làm anh T. tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn. Tại hiện trường, chiếc xe máy bể nát, nhiều mảnh vụn văng tung tóe.

Chiếc xe máy lọt dưới gầm xe container TRẦN DUY KHÁNH

Người thân của nạn nhân cũng có mặt tại hiện trường, cung cấp thông tin. Theo đó, anh T. làm nghề thợ mộc trên địa bàn H.Bình Chánh (TP.HCM), qua nhà thăm bà con ở TP.Dĩ An, trên đường về thì gặp tai nạn thương tâm.

Được biết, gia đình anh T. có 6 người, trong đó vợ và 4 con nhỏ sinh sống ở quê (Hà Tĩnh), anh T. là trụ cột trong gia đình.

0 giờ ngày 16.7, thi thể nạn nhân được đưa khỏi hiện trường TRẦN DUY KHÁNH

Nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera an ninh để làm rõ vụ việc. Vụ tai nạn cũng làm giao thông tại khu công nghiệp bị ùn tắc nặng nề.

Đến 0 giờ ngày 16.7, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác. Đến hơn 1 giờ cùng ngày, hiện trường được xử lý, giao thông thông thoáng trở lại. Vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong hiện đang được làm rõ.