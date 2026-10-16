Đi tiêu ra máu kéo dài, người đàn ông phát hiện trĩ kèm thiếu máu nặng

Ở tuổi 68, những lần đi tiêu ra máu kéo dài khiến ông S. (người nước ngoài) không khỏi lo lắng, nhất là khi kết quả thăm khám tại bệnh viện địa phương cho thấy ông còn bị thiếu máu nặng. Lo lắng sức khỏe tiếp tục bị ảnh hưởng, ông tìm đến Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn để kiểm tra kỹ hơn, đánh giá lại tình trạng bệnh và tìm hướng điều trị phù hợp.

"Tôi được người quen giới thiệu bệnh viện nên quyết định sang đây khám. Tôi muốn kiểm tra kỹ tình trạng của mình và điều trị cho ổn", ông S. chia sẻ.

Ảnh: P.H tạo từ AI

Phát hiện trĩ hỗn hợp

Tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn, ông S. được thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Vũ Quang, Khoa Ngoại Tổng hợp trực tiếp thăm khám và chỉ định nội soi. Kết quả cho thấy người bệnh mắc trĩ nội độ 3 kèm tình trạng thiếu máu nặng đã được ghi nhận trước đó. Trĩ nội độ 3 là tình trạng búi trĩ sa ra ngoài khi đại tiện và phải dùng tay đẩy trở lại.

Theo bác sĩ Quang, cấp độ trĩ chỉ là một trong những yếu tố được xem xét khi lựa chọn phương pháp điều trị. Bác sĩ cần đánh giá mức độ sa búi trĩ, triệu chứng, ảnh hưởng đến chất lượng sống và tình trạng sức khỏe của từng người bệnh.

Ở ông S., tình trạng chảy máu kéo dài cùng thiếu máu nặng là những vấn đề cần được kiểm soát trước khi can thiệp.

"Trĩ độ 3 không phải trường hợp nào cũng bắt buộc phẫu thuật. Tuy nhiên, với tình trạng của ông S., sau khi đánh giá mức độ bệnh và tình trạng chảy máu kéo dài, kèm thiếu máu nặng, chúng tôi tư vấn can thiệp phẫu thuật để giải quyết búi trĩ", bác sĩ Quang cho biết.

Đánh giá và kiểm soát tình trạng thiếu máu

Khi người bệnh có tình trạng chảy máu kéo dài, bác sĩ cần đánh giá mức độ thiếu máu và đưa ra hướng xử trí phù hợp. Tùy tình trạng, người bệnh có thể được bổ sung sắt hoặc truyền hồng cầu khi có chỉ định.

Với trường hợp ông S., do mức độ thiếu máu nặng, ê kíp chỉ định truyền máu trước phẫu thuật. Sau khi sức khỏe ổn định, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp phối hợp cùng Khoa Gây mê hồi sức tiến hành can thiệp để xử lý tình trạng trĩ nội sa.

Bác sĩ dùng máy khâu nối tự động để phẫu thuật cắt trĩ theo phương pháp Longo Ảnh: BVCC

Phương pháp phẫu thuật Longo hỗ trợ điều trị trĩ nội sa như thế nào?

Phương pháp Longo là một trong những lựa chọn được áp dụng trong điều trị trĩ nội sa ở những trường hợp phù hợp. Do vị trí can thiệp phía trên đường lược - khu vực có ít dây thần kinh cảm giác - người bệnh thường ít đau hơn sau mổ, hồi phục thuận lợi và có thể sớm trở lại sinh hoạt, công việc thường nhật.

Tuy nhiên, Longo không áp dụng cho mọi trường hợp. Việc lựa chọn phương pháp điều trị cần dựa trên tình trạng cụ thể, mức độ sa của búi trĩ, triệu chứng và sức khỏe của từng người bệnh.

Đi tiêu ra máu kéo dài, không nên chủ quan

Từ trường hợp của ông S. cho thấy, chảy máu khi đi tiêu không nên chủ quan hoặc tự cho là bệnh trĩ. Triệu chứng này có thể liên quan đến nhiều bệnh lý khác nhau, vì vậy đặc biệt lưu ý khi tình trạng ra máu kéo dài, tái diễn hoặc đi kèm thiếu máu, thay đổi thói quen đi đại tiện.

Với bệnh trĩ, không phải mọi trường hợp đều cần phẫu thuật. Bác sĩ sẽ dựa trên mức độ bệnh, triệu chứng, tình trạng sức khỏe và ảnh hưởng đến sinh hoạt để lựa chọn hướng điều trị phù hợp.

Vậy nên, khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường, người bệnh nên đến bệnh viện để thăm khám trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa để xác định nguyên nhân và được hướng dẫn phương pháp xử trí phù hợp.