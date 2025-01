Đi tìm cầu thủ tuổi Tỵ đắt giá nhất V-League, có nhân vật dễ gây nhầm lẫn!

Cầu thủ Võ Minh Trọng (225.000 euro - CLB Bình Dương - sinh ngày 24.10.2001)

Minh Trọng (áo trắng) sở hữu cái chân trái cực khéo, giỏi tạt bóng, sút xa và sút phạt ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tên tuổi của cầu thủ Võ Minh Trọng gắn liền với HLV Philippe Troussier. Chiến lược gia người Pháp từng tin dùng hậu vệ quê Cần Thơ khi ông làm HLV trưởng đội tuyển U.19 Việt Nam. Sau này, trong giai đoạn làm thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Troussier tiếp tục chọn Minh Trọng là hậu vệ trái số một trong bối cảnh Đoàn Văn Hậu dính chấn thương. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Bình Dương vẫn thể hiện khá ổn, nhưng sự thiếu kinh nghiệm cùng nhiều tố khác khiến anh chưa mang đến những màn trình diễn tốt nhất trong màu áo tuyển Việt Nam.

Dù vậy, Minh Trọng vẫn là một hậu vệ trái còn nhiều tiềm năng phát triển, nhất là khi anh đang chơi trong một tập thể chất lượng, giàu tham vọng như CLB Bình Dương. Hy vọng trong tương lai, cầu thủ này sẽ có những bước tiến bộ vượt bậc để giúp HLV Kim Sang-sik có thêm sự lựa chọn tốt ở hành lang trái.

Võ Hoàng Minh Khoa (225.000 euro - CLB Bình Dương - sinh ngày 12.3.2001)

Minh Khoa (số 29) trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Bình Dương và đang bay cao cùng đội bóng đất Thủ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nếu có một danh sách các cầu thủ vắng mặt đáng tiếc ở AFF Cup 2024 thì cái tên Minh Khoa phải được điền vào đó. Năm 2024, anh thi đấu cực kỳ bùng nổ khi giúp đội tuyển U.23 Việt Nam giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á và vào đến tứ kết VCK U.23 châu Á.

Trong màu áo CLB, Minh Khoa cũng liên tục tiến bộ, là nhân tố quan trọng của đội Bình Dương qua các thời HLV Lê Huỳnh Đức, Hoàng Anh Tuấn và giờ là Nguyễn Công Mạnh. Sau 10 lần ra sân ở mùa này, anh đã ghi 2 bàn và 4 kiến tạo, những con số ấn tượng với một tiền vệ trung tâm. Nếu duy trì phong độ này, anh hoàn toàn có thể được HLV Kim Sang-sik gọi lên đội tuyển Việt Nam ở những chiến dịch sắp tới.

Lê Văn Đô (150.000 euro - CLB Công an Hà Nội - sinh ngày 7.8.2001)

Văn Đô là cầu thủ đa năng, có thể đá cả tiền vệ cánh lẫn hậu vệ cánh ẢNH: NGỌC LINH

Văn Đô là sản phẩm ưu tú của lò đào tạo PVF, từng là một nhân tố quan trọng của đội tuyển U.22 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 trên sân nhà. Anh sở hữu nhiều kinh nghiệm thi đấu tại V-League, hạng nhất và có một lần bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá Việt Nam khi vô địch V-League 2023 cùng CLB Công an Hà Nội (CAHN).

Thời điểm này, Văn Đô cũng được HLV Alexandre Polking trao rất nhiều cơ hội tại CLB CAHN. Anh đã có 14 lần ra sân, ghi 3 bàn, 3 kiến tạo trên mọi đấu trường. Phải chơi ở một đội bóng có nhiều ngôi sao tấn công như Leo Artur, Alan, Quang Hải... những gì Văn Đô làm được cũng là rất tốt.

Bùi Ngọc Long (150.000 euro - CLB TP.HCM - sinh ngày 6.10.2001)

Bùi Ngọc Long (trái) luôn thi đấu nhiệt huyết mỗi khi được trao cơ hội ẢNH: KHẢ HÒA

So với các đồng đội, Ngọc Long có một sự nghiệp tương đối truân chuyên. Anh xuất thân ở từ lò đào tạo của CLB Thể Công Viettel rồi chuyển sang Than Quảng Ninh. Nhưng sau đó, anh rơi vào cảnh thất nghiệp khi CLB Than Quảng Ninh giải thể. Đến cuối mùa 2021, anh gia nhập CLB Sài Gòn, được sang "tu nghiệp" ở Nhật Bản nhưng một lần nữa, đội bóng anh khoác áo lại giải thể.

Điểm dừng chân tiếp theo của Ngọc Long là CLB TP.HCM. Tại đây, cầu thủ chạy cánh này thi đấu cực kỳ ấn tượng, là một nhân tố nguy hiểm của "Chiến hạm đỏ", được CLB CAHN chú ý đến và khoác áo đội bóng ngành công an trong một khoảng thời gian ngắn. Cuối cùng, anh trở lại CLB TP.HCM và thi đấu bùng nổ ở mùa giải này với 2 bàn thắng, 1 kiến tạo sau 10 trận V-League.

Nguyễn Văn Tùng (125.000 euro - CLB Hà Nội - sinh ngày 2.6.2001)

Văn Tùng cũng từng lên ngôi U.23 Đông Nam Á 2022 dưới thời HLV Đinh Thế Nam ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Văn Tùng có xuất phát điểm tốt khi là tiền đạo trẻ hàng đầu Việt Nam ở lứa tuổi của mình nhờ thể hình tốt, khả năng chạy chỗ và dứt điểm ấn tượng. Anh cũng từng chơi rất hay cho đội tuyển U.23 Việt Nam dưới thời HLV Gong Oh-kyun, giành HCV SEA Games 31 và vô địch U.23 Đông Nam Á. Nhưng ở CLB Hà Nội, do đặc thù về vị trí thi đấu, anh đang chưa thể hiện được nhiều, chưa phát triển hết tiềm năng.

Cẩn thận nhầm!!!

Tuấn Tài thời mới được nhiều người biết đến trong màu áo đội tuyển U.23 Việt Nam ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Có trường hợp dễ nhầm lẫn là Phan Tuấn Tài. Anh là cầu thủ sinh năm 2001 đắt giá nhất (250.000 euro) nhưng không phải cầu thủ tuổi Tỵ đắt giá nhất. Nguyên nhân là hậu vệ trái này sinh vào ngày 7.1.2001, tức ngày 13 tháng Chạp năm Canh Thìn, tức Tuấn Tài tuổi Thìn chứ không phải tuổi Tỵ, dù anh cũng sinh năm 2001.