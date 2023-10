Đi tìm lý do vì sao dưỡng da chăm chỉ mà da vẫn nám sạm, đen lì

Cùng các chuyên gia da liễu đi tìm lý do ngay dưới đây và biết cách khắc phục để sớm có làn da trắng mịn, tươi sáng đều màu và tràn đầy sức sống.

Lớp tế bào chết tích tụ quá dày

Làn da có cơ chế tự loại bỏ lớp tế bào chết và thay thế bằng lớp tế bào mới, tươi trẻ hơn. Nhưng có thể do nhiều lý do mà làn da không được loại bỏ lớp tế bào chết già nua. Nó tích tụ trên bề mặt khiến làn da xỉn màu, dễ bong tróc và khó hấp thu các dưỡng chất từ các bước skincare. Do đó, các bạn nhớ tẩy tế bào chết định kỳ 2 lần/ 1 tuần để làn da luôn sạch mịn, tươi sáng và hấp thu các dưỡng chất tốt nhất.

Da khô do thời tiết

Làn da khô cũng là nguyên nhân khiến làn da xỉn máu, thiếu sức sống và lão hóa sớm. Nguyên nhân da khô có thể do thời tiết trở lạnh vào mùa đông. Khi không khí tràn về, khí hậu trở nên khô và độ ẩm quá thấp. Theo đó, làn da sẽ bị xỉn màu và xuống sắc rõ rệt. Vậy nên, các bạn cần chú ý vào mùa đông cần phải bổ sung dưỡng ẩm chuyên sâu cho làn da.

Do hút thuốc lá

Theo một nghiên cứu vào năm 2010, hút thuốc là yếu tố bên ngoài gây lão hóa da sớm. Vì hút thuốc làm giảm khả năng sản sinh collagen và các sợi đàn hồi cùng mô liên kết trên da. Bên cạnh đó, hút thuốc cũng có thể làm tăng nguy cơ stress ô xy hóa trong các tế bào da. Những điều này đã thúc đẩy quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn và làn da cũng xỉn màu.

Da bị mất nước

Chắc chắn bạn cũng biết, nước chiếm khoảng 70% cơ thể và rất cần cho mọi hoạt động của các cơ quan. Làn da cũng vậy. Nếu có thể không uống đủ nước mỗi ngày sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vẻ bề ngoài, sự tươi trẻ. Một nghiên cứu vào năm 2015 cho biết, uống đủ nước mỗi ngày sẽ giúp bạn sở hữu một làn da khỏe mạnh từ bên trong. Khi uống nhiều nước sẽ tăng cường hydrat hóa từ bên dưới bề mặt da. Song song với việc uống nước, các bạn có thể sử dụng serum dưỡng ẩm cho làn da luôn căng mượt.

Xem nhẹ dưỡng ẩm cho da

Dưỡng ẩm là bước skincare không thể thiếu đối với mọi làn da, nhất là da khô. Bởi làn da không được dưỡng ẩm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của tổng thể làn da. Hãy nhớ sử dụng kem dưỡng ẩm 2 lần/ 1 ngày để làn da luôn ngậm nước và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Da đang bị lão hóa

Làn da lão hóa là quy luật bất biến của tự nhiên và các bạn vẫn có thể làm chậm quá trình lão hóa với kem dưỡng ẩm, đồng thời cải thiện các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, vết chân chim, nám sạm, đốm đen… Các bạn sẽ sớm có một làn da tươi sáng đều màu và căng tràn sức sống.

Vậy bạn đã tìm được loại kem dưỡng da và chống lão hóa nào phù hợp chưa? Đứng trước hàng ngàn sự lựa chọn thì đâu là siêu phẩm "xứng đáng" để bạn đầu tư cho làn tươi trẻ dài lâu. Gợi ý đến từ các chuyên gia da liễu và đang là sự lựa chọn hàng đầu của các tín đồ skincare trên toàn thế giới hiện nay chính là kem dưỡng trắng da, chống lão hóa đều đến từ các thương hiệu dược mỹ phẩm của Mỹ̃. Cùng tìm hiểu review chi tiết và chọn cho mình một sản phẩm phù hợp.

1. Kem ngừa lão hóa da Rejuvaskin Facial Moisturizer

Rejûvaskin Facial Moisturizer là sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng Rejuvaskin nổi tiếng hơn 30 năm tại Hoa Kỳ. Ứng dụng hợp chất độc quyền Revita-D™ (là sự pha trộn của thực vật & siêu thực phẩm giúp tối ưu hóa công dụng lên làn da), kem Rejûvaskin Facial Moisturizer tăng cường hàng rào giữ ẩm và nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp toàn diện từ bên trong. Các dấu hiệu lão hóa được ngăn ngừa và nếp nhăn cũng được cải thiện đáng kể. Phù hợp với mọi làn da và hoàn toàn không gây kích ứng, kể cả với da nhạy cảm.

Thành phần chính: Revita-D, Acquacell, chiết xuất café, chiết xuất dầu hướng dương, chiết xuất trái bơ…

Ưu điểm nổi bật:

Ngăn ngừa sự mất độ ẩm và tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da khỏe đẹp chống lại mọi tác hại từ tia UV và các yếu tố môi trường khác.

Thúc đẩy sự sản sinh vitamin D trên da giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Khả năng chống ô xy hóa và hydrat hóa để nuôi dưỡng tế bào ngày càng khỏe mạnh, ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn.

Bổ sung độ ẩm cho làn da luôn căng bóng ngậm nước và làm đầy rãnh nhăn.

Không chứa paraben, hóa chất độc hại nên an toàn với mọi làn da.

Thiết kế dạng tuýp với màu trắng và tím rất tinh tế. Vòi pump ấn nên việc sử dụng cũng tiện lợi và bảo quản dễ dàng tránh kem bên trong bị ô xy hóa.

Kết cấu dạng kem mềm mịn nên thẩm thấu ngay và không gây nhờn rít, bóng nhờn.

Mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu và tạo cảm giác thư giãn cho người dùng.

Giá niêm yết chính hãng: 1.420.000đ/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 34% và quà tặng giá trị.

2. Kem dưỡng chống lão hóa VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer

Vẫn là một sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm cao cấp từ Mỹ với cái tên cũng khá quen thuộc VI Derm. Kem dưỡng chống lão hóa VI Derm Age-Defying Treatment Moisturizer đã ứng dụng công nghệ Retinol độc quyền của hãng VI Derm bằng cách sử dụng THD Ascorbate - một dạng vitamin C Truyền THD Ascorbate thẩm thấu nhanh chóng vào lớp hạ bì. Chính sự kết hợp này giúp khuếch đại tác dụng của Retinol, mang lại hiệu quả chống lão hóa, trẻ hóa làn da tốt nhất mà hạn chế mẩn đỏ, bong tróc hay bị kích ứng.

Thành phần chính: Retinol, Glycolic Acid 10%, Vitamin C (Thd Ascorbate), Aloe Vera…

Ưu điểm nổi bật:

Da mịn màng, căng bóng và trắng sáng đều màu chỉ sau 7 ngày sử dụng đều đặn.

Làn da được cấp ẩm chuyên sâu cho làn da ngậm nước chỉ sau 1 đêm và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Ức chế sự hình thành sắc tố melanin giúp làm mờ nám sạm, đốm nâu và thâm mụn.

Cải thiện kết cấu cho làn da luôn săn chắc và tươi trẻ.

Làn da hồng hào và tươi sáng hơn chỉ sau 4 tuần sử dụng.

Thiết kế dạng chai với màu xanh mòng két và màu trắng tạo nên sự tinh tế và bắt mắt. Vòi pump nên sử dụng tiện lợi và bảo quản dễ dàng ngăn ngừa sự ô xy hóa.

Kết cấu dạng kem mềm mịn nên thẩm thấu ngay và không gây nhờn rít.

Chất kem mềm mịn, dễ tán đều và thẩm thấu rất nhanh.

Không gây bong tróc, nóng rát hay kích ứng nhẹ như sử dụng các sản phẩm có chứa Retinol khác nhờ ứng dụng công nghệ độc đáo kết hợp với vitamin C.

Giá niêm yết chính hãng: 3.500.000đ/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 20% tại đây.

Hiểu rõ những lý do khiến da xỉn màu, sạm đen ở trên, các bạn cần tránh xa và tìm cách khắc phục ngay để có làn da mềm mịn, tươi sáng rạng ngời.