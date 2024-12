Đi vào đường cấm rồi bỏ chạy, tài xế xe tải bị tạm giữ hình sự

Chiều 25.12, Công an TX.Điện Bàn (Quảng Nam) cho hay vừa tạm giữ hình sự ông Hà Văn Mến (51 tuổi, ở xã Quế Phong, H.Quế Sơn, Quảng Nam) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, lúc 13 giờ 40 phút ngày 22.12, tổ công tác thuộc Đội CSGT Công an TX.Điện Bàn tuần tra kiểm soát tại Km 0+900 trên tuyến ĐT 603B thuộc địa phận khối phố Viêm Đông (P.Điện Ngọc, TX.Điện Bàn) phát hiện xe tải đi vào đường cấm.

Cơ quan CSĐT Công an TX.Điện Bàn đọc lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hà Văn Mến ẢNH: NAM THỊNH

Cụ thể, tổ công tác phát hiện ô tô tải BS 43C-146.33 do ông Mến điều khiển lúc đó đang lưu thông theo hướng TP.Hội An (Quảng Nam) ra TP.Đà Nẵng có dấu hiệu vi phạm khi đi vào đoạn đường có biển báo cấm đối với xe tải trên 5 tấn.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên ông Mến không chấp hành mà còn tăng tốc, điều khiển xe bỏ chạy về hướng TP.Đà Nẵng.

Trong quá trình bỏ chạy, tài xế liên tục "phớt lờ" các hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện của tổ công tác; thậm chí còn điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, chạy qua làn đường bên trái. Khi bị CSGT chặn đầu xe, ông Mến lùi xe, gây nguy hiểm cho nhiều phương tiện khác lưu thông.

Tổ công tác kiên trì bám theo và liên tục 5 lần ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Khi đến đoạn đường Trường Sa (thuộc địa phận P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) giáp ranh với P.Điện Ngọc, TX.Điện Bàn (Quảng Nam), lực lượng CSGT mới dừng được phương tiện và khống chế, làm việc với tài xế. Khoảng cách giữa điểm phát hiện tài xế vi phạm đến nơi dừng phương tiện khoảng hơn 1 km.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Mến không xuất trình được giấy phép lái xe. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính với các lỗi: lái xe tải đi vào đường cấm, không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác, không xuất trình giấy phép lái xe; đồng thời tạm giữ xe tải.

Qua xem xét, hành vi vi phạm của ông Mến ảnh hưởng đến công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn và ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, tính mạng, tài sản của những người tham gia giao thông...

Đến chiều 24.12, Cơ quan CSĐT Công an TX.Điện Bàn đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Mến về hành vi chống người thi hành công vụ.