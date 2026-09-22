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    Sức khỏe

    Đi vệ sinh ra máu, đau rát, sa búi trĩ - Bao giờ cần đi khám?

    Nguồn: Thanh Niên
    Nguồn: Thanh Niên
    Táo bón kéo dài, đi vệ sinh ra máu, đau rát hoặc sa búi trĩ là những dấu hiệu không ít người từng gặp. Bên cạnh đó, ngồi nhiều giờ liên tục, ít vận động, nhịn đi cầu hay dùng điện thoại quá lâu trong nhà vệ sinh cũng có thể liên quan đến táo bón và các vấn đề tiêu hóa.
    Đi vệ sinh ra máu, đau rát, sa búi trĩ - Bao giờ cần đi khám? - Ảnh 1.

    Vậy khi nào cần đi khám và đi vệ sinh ra máu có phải là dấu hiệu của bệnh trĩ? Hãy cùng tìm câu trả lời tại chương trình tư vấn sức khỏe trực tuyến do Báo Thanh Niên tổ chức với chủ đề: Trĩ & Bệnh lý tiêu hóa: Khi nào không nên tiếp tục chờ?

    Thời gian phát sóng: 19 giờ thứ tư, ngày 23.9.2026

    Kênh phát sóng: TNO, Fanpage, YouTube & TikTok Báo Thanh Niên

    Đồng hành cùng chương trình là các chuyên gia đến từBệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn:

    • THS-BS.CKI Nguyễn Vũ Quang - Bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp
    • BS.CKI Đinh Hoàng Trung - Bác sĩ khoa Nội Tổng hợp
    • BS Dinh dưỡng Nguyễn Thu Hà - Bác sĩ Dinh dưỡng, Tổ dinh dưỡng - Tiết chế

    Bạn đọc quan tâm có thể gửi câu hỏi cho các bác sĩ qua website https://benhviennamsaigon.com/, gọi hotline 1800 6767 (nhánh 2) để tìm hiểu thêm thông tin và giải đáp các vấn đề sức khỏe.

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