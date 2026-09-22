Đi vệ sinh ra máu, đau rát, sa búi trĩ - Bao giờ cần đi khám?

Vậy khi nào cần đi khám và đi vệ sinh ra máu có phải là dấu hiệu của bệnh trĩ? Hãy cùng tìm câu trả lời tại chương trình tư vấn sức khỏe trực tuyến do Báo Thanh Niên tổ chức với chủ đề: Trĩ & Bệnh lý tiêu hóa: Khi nào không nên tiếp tục chờ?

Thời gian phát sóng: 19 giờ thứ tư, ngày 23.9.2026

Kênh phát sóng: TNO, Fanpage, YouTube & TikTok Báo Thanh Niên

Đồng hành cùng chương trình là các chuyên gia đến từBệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn:

THS-BS.CKI Nguyễn Vũ Quang - Bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp

- Bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp BS.CKI Đinh Hoàng Trung - Bác sĩ khoa Nội Tổng hợp

- Bác sĩ khoa Nội Tổng hợp BS Dinh dưỡng Nguyễn Thu Hà - Bác sĩ Dinh dưỡng, Tổ dinh dưỡng - Tiết chế

Bạn đọc quan tâm có thể gửi câu hỏi cho các bác sĩ qua website https://benhviennamsaigon.com/, gọi hotline 1800 6767 (nhánh 2) để tìm hiểu thêm thông tin và giải đáp các vấn đề sức khỏe.