‘Địa chỉ đỏ’ giáo dục lòng yêu nước, truyền thống vượt khó của công nhân vùng Mỏ

Toàn cảnh Khu di tích lịch sử địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành than (12.11.1936 - 12.11.2026). Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, ông Trịnh Thị Minh Thanh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Quảng Ninh, cùng lãnh đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương đã đến dự.

Về phía lãnh đạo TKV có sự tham dự của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Ngô Hoàng Ngân; Tổng giám đốc Vũ Anh Tuấn, cùng các thành viên HĐTV, nguyên lãnh đạo tập đoàn, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Đảng ủy Than Quảng Ninh qua các thời kỳ.

Đại diện lãnh đạo TP.Quảng Ninh và lãnh đạo TKV, cùng các đại biểu cắt băng khánh thành công trình

Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam được triển khai qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 được UBND tỉnh Quảng Ninh (nay là UBND TP.Quảng Ninh) phê duyệt tại Quyết định số 2796/QĐ-UBND ngày 24.9.2015 và hoàn thành năm 2016, đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống ngành than (12.11.1936 - 12.11.2016).

Giai đoạn 2 của dự án được khởi công ngày 12.10.2025 với tổng mức đầu tư trên 235 tỉ đồng, gồm các hạng mục chính: tu bổ, tôn tạo Đền Thượng; bảo quản, tu bổ Đền Hạ; bảo quản Tháp Thạch trụ; xây dựng cổng vào khu di tích; tôn tạo cảnh quan sân vườn, tái tạo cảnh quan tự nhiên cùng một số hạng mục phụ trợ và công trình hạ tầng kỹ thuật.

Phó tổng giám đốc TKV Phan Xuân Thủy thông tin kết quả của dự án

Sau 1 năm thi công, dự án đã hoàn thành, được khánh thành và đưa vào sử dụng theo kế hoạch, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật; góp phần hoàn thiện không gian di tích, đáp ứng yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của Địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam.

Không gian thờ tự tại Đền Thượng và Đền Hạ được TKV phối hợp chặt chẽ với tổ tư vấn gồm các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành lịch sử, di sản văn hóa nghiên cứu, sắp xếp bài trí bài bản, chuẩn hóa theo văn hóa dân gian và nghi lễ truyền thống.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khánh thành du khi tích

Phát biểu tại buổi lễ, Phó tổng giám đốc tập đoàn TKV Phan Xuân Thủy khẳng định, dự án đã hiện thực hóa mong muốn và tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, công nhân lao động qua các thời kỳ để có một công trình lịch sử mang dấu ấn của ngành Than nói riêng và giai cấp công nhân vùng Mỏ nói chung.

Đây sẽ là "địa chỉ đỏ" để giáo dục lòng yêu nước, truyền thống vượt khó, kiên cường của giai cấp công nhân vùng Mỏ cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Công trình đồng thời kết nối vào tuyến du lịch trải nghiệm di sản công nghiệp ngành Than, gắn với quần thể di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều và danh thắng Yên Tử, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

TKV khen thưởng tập thể, cá nhân triển khai dự án

Để quản lý, gìn giữ, phát huy giá trị di tích hiệu quả, lãnh đạo tập đoàn giao nhiệm vụ cho các đơn vị tiếp tục hoàn thiện, bảo trì các hạng mục sau khi bàn giao đưa vào sử dụng; hoàn thiện đồng bộ cây xanh cảnh quan khu di tích; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường; xây dựng phương án tổng thể quản lý, vận hành, chăm sóc, bảo vệ, giữ gìn, bảo tồn phát huy giá trị; tổ chức các sự kiện quảng bá; hoàn thiện đề án du lịch trải nghiệm di sản công nghiệp ngành Than gắn với phát triển du lịch bền vững của TP.Quảng Ninh.

Tại buổi lễ, Tổng giám đốc tập đoàn đã khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện và hoàn thành dự án.