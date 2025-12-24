Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Địa chỉ thu iPhone cũ giá tốt TP.HCM, Hà Nội

Thông tin dịch vụ
24/12/2025 10:51 GMT+7

Bạn đang sở hữu một chiếc điện thoại iPhone cũ và muốn nâng cấp lên phiên bản mới nhất nhưng lại lo ngại về chi phí? Tại TP.HCM và Hà Nội, Điện Thoại Vui đã trở thành cái tên uy tín cho dịch vụ 'Thu cũ iPhone' chuyên nghiệp, giúp khách hàng tối ưu hóa ngân sách một cách hiệu quả.

Điểm nổi bật của dịch vụ tại Điện Thoại Vui chính là sự minh bạch và mức giá thu mua cạnh tranh. Thay vì phải tự rao bán mất thời gian, bạn chỉ cần mang điện thoại iPhone cũ đến bất kỳ chi nhánh nào trong hệ thống hơn 30 cửa hàng tại hai thành phố lớn này. Đặc biệt, Điện Thoại Vui thường xuyên có các chương trình trợ giá lên đời hấp dẫn như:

  • Trợ giá lên đời: Khách hàng được trợ giá thêm lên đến 1.000.000 đồng (tùy model) trực tiếp vào giá thu mua khi quyết định lên đời máy mới.
  • Đặc quyền thành viên Smember: Tặng thêm giá trị thu mua dựa trên hạng thành viên (SNew, Smem, SVIP), giúp tổng mức hỗ trợ có thể lên tới 2.000.000 đồng.
  • Trừ trực tiếp vào hóa đơn: Giá trị máy cũ được cấn trừ ngay lập tức vào giá máy mới.
  • Hỗ trợ trả góp 0%: Phần chênh lệch còn lại bạn hoàn toàn có thể thanh toán qua thẻ tín dụng hoặc công ty tài chính với lãi suất 0%, thậm chí không cần trả trước.
Với quy trình định giá minh bạch dựa trên tình trạng máy (từ máy đẹp đến máy xước cấn), Điện Thoại Vui cam kết không ép giá, giúp bạn hoàn toàn yên tâm khi thực hiện giao dịch tại các chi nhánh ở TP.HCM và Hà Nội.

Khám phá thêm chủ đề

Iphone Thu cũ iPhone Điện Thoại Vui thu cũ đổi mới
