'Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối' hé lộ hình ảnh đầu tiên

Hình ảnh của Thái Hòa trong phim điện ảnh Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối được hé lộ ĐPCC

Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối là tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, hướng đến kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, dự kiến khởi chiếu 30.4.2025. Nhân dịp lễ 30.4 năm nay, đoàn làm phim hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim.

Trong phim, Thái Hòa vào vai du kích thời kháng chiến, gây chú ý bởi hình ảnh gầy gò, tay cầm khẩu súng trường, mặt vã mồ hôi trong không gian ở địa đạo. Được biết để có thể hóa thân vào nhân vật này, Thái Hòa cùng các diễn viên trong phim như Quang Tuấn, Hồ Thu Anh… đã phải giảm cân, phơi nắng… đáp ứng yêu cầu về mặt tạo hình của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho poster đầu tiên của phim ĐPCC

Đoạn trailer ngắn giới thiệu đến người xem không khí của địa đạo, một căn cứ phức tạp nằm dưới lòng đất luôn bị càn quét tàn khốc. Dù chưa tiết lộ nhiều cảnh sinh hoạt và chiến đấu bên trong nhưng đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã khắc họa cuộc sống thiếu thốn, nguy hiểm của du kích. Ánh mặt thất thần của Thái Hòa cũng khiến nhiều người tò mò về những trận chiến với quân địch.

Phim điện ảnh Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối được Bùi Thạc Chuyên ấp ủ thực hiện suốt 10 năm qua. Thông qua tác phẩm điện ảnh này, ông mong muốn đem câu chuyện huyền thoại về trí thông minh và tinh thần yêu nước ngoan cường của nhân dân miền Nam lên màn ảnh rộng. “Câu chuyện về những người lính kiên cường trong năm tháng khói lửa sẽ được kể trong Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối dưới góc nhìn điện ảnh của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên”, phía nhà sản xuất tiết lộ.

Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối kể về đội du kích 21 người do Bảy Theo chỉ huy tại căn cứ Bình An Đông, trở thành mục tiêu tìm và diệt của địch. Các cuộc liên lạc vô tuyến điện từ của đội du kích với nhóm tình báo bị phát hiện và định vị, lấy đi lợi thế duy nhất là sự vô hình trong hệ thống địa đạo rộng khắp, phức tạp. Bộ phim là những câu chuyện đan xen giữa tình đồng đội, tình yêu và khát khao sống của những người lính, trên hết vẫn là nghĩa vụ và sự hi sinh vì Tổ Quốc.