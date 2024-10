Địa ốc Nam Trung Bộ phân phối độc quyền miền Trung Bình Sơn Ocean Park Ninh Thuận

Bình Sơn Ocean Park - Đ iểm đến mới của giới đầu tư

Bình Sơn Ocean Park là siêu đô thị biển quy mô hơn 54 ha và vốn đầu tư hơn 20.000 tỉ đồng được chủ đầu tư Hacom Holdings và đơn vị phát triển dự án Trường An Group kết hợp kiến tạo một điểm đến du lịch mới tầm cỡ quốc tế tại Ninh Thuận. Dự án mang tới chuỗi tiện ích liên hoàn, đáp ứng nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí và an cư hoàn hảo. Đây cũng là dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển kinh tế, du lịch biển đến năm 2030 của tỉnh Ninh Thuận.

Đô thị biển Bình Sơn Ocean Park - Điểm đến mới của giới đầu tư

Hacom Holdings là tập đoàn đa ngành với 19 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực như: khách sạn, du lịch, thương mại, năng lượng tái tạo, hạ tầng khu đô thị, bất động sản trung và cao cấp. Là chủ đầu tư uy tín có tiềm lực tài chính vững mạnh, Hacom Holdings góp phần thay đổi diện mạo Ninh Thuận nhờ những dự án bất động sản trọng điểm như: Khu đô thị Đông Bắc (Khu K1), Khu nhà ở Hacom Galacity, Khu thương mại Hacom Mall. Khu đô thị biển Bình Sơn Ocean Park là dự án tâm huyết của chủ đầu tư Hacom Holdings, hội tụ nhiều ưu thế hiếm có, sở hữu quỹ đất vàng mặt biển trung tâm thành phố Phan Rang, Ninh Thuận.

Mỗi một lựa chọn an cư hay đầu tư tại thành phố du lịch Bình Sơn Ocean Park không thể thiếu sự đồng hành của đại lý chiến lược hàng đầu. Với sự uy tín, chuyên nghiệp, kinh nghiệm thực chiến và sự am hiểu thị trường, Địa ốc Nam Trung Bộ chính thức trở thành đơn vị phân phối độc quyền dự án Bình Sơn Ocean Park khu vực miền Trung đồng hành cùng Trường An Group. Địa ốc Nam Trung Bộ cùng hệ thống chi nhánh tại các tỉnh Nam Trung bộ - Tây nguyên, sẽ trở thành cầu nối tin cậy mang đến cho khách hàng những sản phẩm bất động sản chất lượng, an toàn, đẳng cấp một cách nhanh chóng, hiệu quả và tối ưu.

Địa ốc Nam Trung Bộ chính thức phân phối độc quyền khu vực miền Trung dự án Bình Sơn Ocean Park

Sự kiện ký kết hợp tác lần này giữa Hacom Holdings, Trường An và Địa ốc Nam Trung Bộ đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường, hướng tới hàng loạt các dự án được hình thành trong tương lai tại Ninh Thuận, đón đầu thị trường bất động sản đang trên đà tăng nhiệt trở lại.

Trong khuôn khổ buổi lễ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sở hữu nhà phố thương mại Bình Sơn Ocean Park, chủ đầu tư Hacom Holdings đã ký kết với Ngân hàng Quân Đội (MB Bank) là đối tác chiến lược cung cấp các giải pháp tài chính cho khách hàng dự án.

Theo đó, MB Bank sẽ là đơn vị cung cấp gói vay ưu đãi cho khách hàng của dự án Bình Sơn Ocean Park Ninh Thuận với hạn mức cho vay đến 70% giá trị hợp đồng, thời gian tối đa đến 25 năm cùng lãi suất ưu đãi 0% trong vòng 18 tháng.

Premium Ocean Gate - "Trái tim tiện ích" của siêu đô thị biển Bình Sơn Ocean Park

Tọa lạc ngay mặt tiền biển Ninh Chữ, trong lõi trung tâm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Bình Sơn Ocean Park Ninh Thuận tiên phong kiến tạo hình ảnh một "thành phố du lịch trong thành phố" đầu tiên và độc nhất tại Ninh Thuận, một biểu tượng mới mang đến trải nghiệm đa giác quan góp phần khẳng định vị thế Ninh Thuận trên "bản đồ bất động sản" Việt Nam.

"Thành phố du lịch trong thành phố" đầu tiên tại Ninh Thuận

Một quần thể du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí ngay thềm nhà với hệ sinh thái tiện ích đặc quyền: 12+ quảng trường lớn nhỏ, hơn 50+ tiện ích mua sắm, giải trí đỉnh cao, 60+ lễ hội được tổ chức mỗi năm, bệnh viện đa khoa quốc tế, trường học quốc tế… Trong đó, phân khu Premium Ocean Gate thuộc dự án Bình Sơn Ocean Park được ví như trái tim tiện ích với những đặc quyền riêng biệt khi sở hữu 2 quảng trường biển độc đáo: Ocean Light Square - Quảng trường ánh sáng và Ocean Theatre Square - Quảng trường sân khấu đa sắc với tổng diện tích lên đến 20.000 m², dự kiến vận hành ngay từ quý 4/2024. Vì vậy, khách hàng sở hữu nhà phố thương mại tại phân khu Premium Ocean Gate sẽ có thể khai thác kinh doanh và cho thuê ngay khi nhận bàn giao dự kiến vào quý 1/2025. Đặc biệt, 100% sản phẩm nhà phố thương mại Bình Sơn Ocean Park đều có sổ hồng riêng, sở hữu lâu dài, đảm bảo pháp lý an toàn và gia tăng giá trị bền vững cho nhà đầu tư.

Đây được đánh giá là quỹ sản phẩm đẹp nhất dự án, với ngưỡng giá trị đầu tư thấp và vị thế chiến lược khi nắm vai trò hạt nhân tiện ích, tiềm năng sinh lời cao, cơ hội kinh doanh tốt và tối đa hóa lợi nhuận với chính sách bán hàng ưu đãi hấp dẫn trong giai đoạn mở bán đầu tiên của dự án.