TP.HCM kiểm tra 'sức khỏe' cầu, hầm sau sự cố sập cầu Phong Châu

Theo Sở GTVT TP.HCM, sự cố sập cầu Phong Châu sau khi cơn bão số 3 Yagi đi qua đã gây rất nhiều thiệt hại. Để tránh xảy ra sự cố gây thiệt hại về người, tài sản trên địa bàn TP.HCM, Sở GTVT TP đề nghị các UBND quận huyện và TP.Thủ Đức, các đơn vị thuộc sở và đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn khai thác cầu, hầm đường bộ và cầu giao thông nông thôn trên địa bàn TP trong mùa mưa bão.

Cầu Bình Triệu 1 dài 554m, xây dựng trước năm 1975 TRẦN DUY KHÁNH

Sở GTVT TP đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện kiểm tra, khảo sát hiện trạng và có ngay biện pháp đảm bảo an toàn khai thác đối với các cầu yếu, cầu không đồng bộ tải trọng; cầu bắc qua các tuyến giao thông thủy trọng yếu, cầu vượt trên cạn và hầm đường bộ trên bàn thành phố.

Đặc biệt, chú ý những cầu giao thông nông thôn, cầu treo dân sinh đã hư hỏng lâu ngày nhưng chưa sửa chữa, bảo trì; phát hiện và sửa chữa, khắc phục ngay các hư hỏng, xuống cấp, nguy cơ sự cố công trình, mất an toàn giao thông công trình trong mùa mưa, bão năm 2024. Các cầu sắt cũ, lâu năm như cầu Tân Thuận 1, cầu Sài Gòn, cầu Bình Triệu 1, cầu Bình Phước 1, cầu Vàm Sát (cũ)… được lưu ý kiểm tra, khảo sát sớm.

Trường hợp phát hiện công trình có nguy cơ sụp đổ, mất an toàn giao thông gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông, các đơn vị phải thực hiện tạm dừng ngay việc khai thác công trình.

Đồng thời, có biện pháp ngăn chặn người, phương tiện lưu thông, cảnh báo, rào chắn công trình kịp thời; có phương án tổ chức phân luồng giao thông tạm thay thế.

Sở GTVT TP yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị thường xuyên phối hợp với UBND TP.Thủ Đức, các quận, huyện và các đơn vị đang thực hiện hợp đồng quản lý, bảo trì cầu đường bộ.

Từ đó, các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm tra hệ thống cầu, hầm đường bộ, đặc biệt là cầu giao thông nông thôn trên địa bàn TP.HCM nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an toàn khai thác trong mùa mưa bão.

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam cũng có văn bản yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ 1 và 2, các sở giao thông vận tải bị ảnh hưởng của bão số 3 khẩn trương kiểm tra, rà soát an toàn các công trình cầu.

Các công trình cầu phải kiểm tra gồm cầu lớn, cầu có kết cấu đặc biệt, cầu vượt biển, cầu yếu, cầu không đủ khẩu độ thoát nước, cầu xây dựng đã lâu, cầu bị xói lở, cầu trên sông, suối bị thay đổi dòng chảy, bị ảnh hưởng do khai thác vật liệu, cầu có sự cố, cầu có kết cấu móng nông/móng cọc đóng, cầu đã và đang hư hỏng hoặc có khả năng bị hư hỏng.

Trong đó, các cơ quan nêu trên lưu ý cần đặc biệt quan tâm đến kết cấu mố, trụ cầu và các kết cấu dễ bị ảnh hưởng bởi thay đổi dòng chảy, xói lở, khai thác vật liệu, nước lũ, phương tiện thủy va đập, trôi dạt mắc kẹt.

"Quá trình rà soát, kiểm tra nếu phát hiện tình huống khẩn cấp ảnh hưởng đến an toàn công trình cần có biện pháp xử lý khắc phục ngay và đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền để kịp thời có phương án đảm bảo an toàn công trình và an toàn giao thông", lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu.