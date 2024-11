Địa phương ở miền Trung hứng lượng mưa đột biến trên 700 mm/ngày

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 24 giờ qua (từ 19 giờ ngày 23.11 - 19 giờ ngày 24.11), khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Thừa Thiên - Huế và một số tỉnh miền Trung đang xuất hiện mưa cực đoan ẢNH: C.T.V

Nơi ghi nhận lượng mưa cao nhất là khu vực dãy Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế) với lượng mưa 713 mm, tiếp đó là các nơi như Bà Nà (Đà Nẵng) 267 mm; Trà Dơn (Quảng Nam) 320 mm; Ba Điền (Quảng Ngãi) 357 mm; Ân Tường (Bình Định) 215 mm; sông Hinh 4 (Phú Yên) 141 mm…

Cơ quan khí tượng cho hay, mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa nên trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cụ thể, các huyện, thị gồm: A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, TX.Hương Thủy (Huế); Hòa Vang (Đà Nẵng); Bắc Trà My, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Thăng Bình, Tiên Phước (Quảng Nam); Ba Tơ, Bình Sơn, Minh Long, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Tư Nghĩa, TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi); An Lão, Hoài Ân, Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, TX.An Nhơn, TX.Hoài Nhơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh (Bình Định); Sông Hinh , Phú Hòa (Phú Yên).

Vẫn là cơ quan khí tượng dự báo, đêm 24 - 25.11, khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông với lượng mưa từ 15 - 40 mm, có nơi trên 80 mm.

Trong khi đó, khoảng chiều tối 25.11, không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ, Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3 - cấp 4, vùng ven biển cấp 4 - cấp 5.

Ngày 26.11, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét, từ đêm 26.11, trời chuyển rét, nhiệt độ phổ biến từ 16 - 18 độ C, vùng núi 12 - 14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.