Địa phương ở Tây Bắc phá vỡ kỷ lục 55 năm về nhiệt độ trong tháng 3

Hàng loạt kỷ lục về nắng nóng trong tháng 3

Theo thống kê của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 3, miền Bắc đã chịu ảnh hưởng của 2 đợt không khí lạnh vào ngày 6.3 và 19.3. Tuy nhiên, các đợt không khí lạnh có cường độ yếu hơn hẳn so với tháng 2, không gây ra ngày rét đậm, rét hại.

Khu vực Tây Bắc nắng nóng gay gắt trong thời điểm cuối tháng 3 ĐÌNH HUY

Về nắng nóng, trong tháng 3.2024, khu vực miền Đông Nam bộ liên tục xảy ra nhiều ngày nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên trên 38 độ C. Trong đó ngày 26 - 27.3, nắng nóng xuất hiện diện rộng lan sang cả khu vực miền Tây Nam bộ.

Tây Bắc Bắc bộ, Trung bộ và Tây nguyên đã xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Riêng ngày 5.3 ở khu vực bắc và Trung Trung bộ có nắng nóng diện rộng, sang ngày 6.3, nắng nóng duy trì ở khu vực Trung Trung bộ.

Từ ngày 31.3 khu vực Tây Bắc Bắc bộ và các tỉnh Nghệ An - Quảng Ngãi xảy ra nắng nóng diện rộng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 - 38 độ C có nơi trên 39 độ C. Nhiều khả năng đợt nắng nóng này còn kéo dài sang những ngày đầu tháng 4.2024.

Nhiệt độ ngày cao nhất ở một số địa phương trên cả nước phá vỡ kỷ lục trong tháng 3 CHỤP MÀN HÌNH

Trong các đợt nắng nóng này, một số trạm đã ghi nhận được nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt giá trị lịch sử trong tháng 3. Cụ thể, H.Yên Châu (Sơn La) ngày 25.3, ghi nhận nhiệt độ là 39,2 độ C, phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ cao nhất ngày là 38,9 độ C được ghi nhận vào năm 1969 và 2015.

Tại tỉnh Hà Tĩnh ngày 5.3, ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày là 39,4 độ C, phá vỡ kỷ lục năm 2023 là 38,5 độ C; tại Đắk Nông ngày 26.3 ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày là 37,1 độ C, phá vỡ kỷ lục năm 2016 là 36,5 độ C; tại tỉnh H.Phước Long (Bình Phước) ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày 26.3 là 38,8 độ C, phá vỡ kỷ lục năm 1998 là 38,3 độ C.

Nắng nóng gay gắt, hạn hán kéo dài ở Tây nguyên và Nam Bộ

Trong thời điểm tháng 3, trên phạm vi toàn quốc đã xảy ra nhiều trận giông, lốc và mưa đá tập trung chính ở các tỉnh phía bắc gây thiệt hại nhiều về tài sản. Nhiệt độ trung bình trong tháng này trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1,5 độ C; một số nơi ở Tây Bắc Bắc bộ và Tây nguyên cao hơn 2 độ C so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong tháng 4, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với TBNN từ 1 - 2 độ C so với TBNN cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa tại các khu vực trên cả nước phổ biến thấp hơn từ 10 - 20 mm, riêng khu vực Tây Bắc Bắc bộ, nam Tây nguyên và Nam bộ phổ biến thấp hơn từ 30 - 60 mm so với TBNN cùng thời kỳ.

Trong thời gian này, không khí lạnh hoạt động với cường độ yếu và lệch về phía đông trong tháng. Áp thấp phía tây có xu hướng hoạt động mạnh dần nên nắng nóng xuất hiện và gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ. Mùa mưa tại khu vực Tây nguyên, Nam bộ chưa có dấu hiệu bắt đầu và khu vực này tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng.

Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá, có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cảnh báo, trong tháng 4, không khí lạnh vẫn có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ở bắc Biển Đông, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân.

Giông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Nắng nóng gia tăng nhiều ngày tại các khu vực và nguy cơ cao kéo dài thêm tình trạng khô hạn, thiếu nước và tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ, đặc biệt khu vực Tây nguyên, Nam bộ.